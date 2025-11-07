নাগাৰা সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি

ETV Bharat / entertainment

নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট মোহন ভাইৰা বঁটা প্ৰাপক, নাগাৰা সূৰ্য্য ৰামচৰণ ভড়ালীৰ দেহাৱসান
নাগাৰা সূৰ্য্য ৰামচৰণ ভড়ালীৰ দেহাৱসান (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 2:00 PM IST

নলবাৰী : মোহন ভাইৰা বঁটা প্ৰাপক, নাগাৰা সূৰ্য্য ৰামচৰণ ভড়ালী আৰু নাই । যোৱানিশা নলবাৰীৰ কুমাৰীকাটাৰ নিজা গৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ অন্যতম কৃষ্টি নাগাৰা নামৰ শিল্পীগৰাকীয়ে ।

শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল নলবাৰী জিলাৰ কুমাৰীকাটা গাঁৱৰ এটি সাধাৰণ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম ললিত চন্দ্ৰ ভড়ালী আৰু মাতৃৰ নাম লক্ষ্মী ভড়ালী ৷ ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে ৩২৯ নং দেহৰ কালাকুছি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি জাগাৰা হাইস্কুলত দশম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰিছিল ৷

১৯৫৮ চনত বলোৱা প্ৰগতি যাত্ৰা পাৰ্টীত যোগ দি অভিনয় দক্ষতাৰে ১৯৬৭ চনলৈ সুদীৰ্ঘ ১১ বছৰ কাল বিভিন্ন যাত্ৰা দলত অভিনয় কৰে ৷ ১৯৬৭ চনত 'দেহৰ কালাকুছি যুৱক নামপাৰ্টী' শীৰ্ষক নাগাৰ নাম দল এটি গঠন কৰি আজি পৰ্যন্ত নাগাৰা নামৰ স্বকীয় পদ-কথাৰে নামধৰ্মী ৰাইজক মুহিত কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁ ৷

Nagara Naam Artist Ramcharan Bharali is No More
অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ অন্যতম কৃষ্টি নাগাৰা নামৰ শিল্পী ৰামচৰণ ভড়ালী (Photo : ETV Bharat Assam)

১৯৭৯ চনত অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত ৰচিত নাম এটি পৰিৱেশন কৰি গোটেই অসমতে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু নামটো পাঁচ-ছয় বছৰলৈকে ৰাইজৰ অনুৰোধত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰি গৈছিল তেওঁ ৷ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰত একান্ত ব্ৰতী ৰামচৰণ ভড়ালীলৈ অসম চৰকাৰে ১৯৯৮ চনত চৰকাৰী স্বীকৃতি হিচাপে শিল্পী পেন্সন আগবঢ়ায় ৷

শিল্পীগৰাকীয়ে বৰ্তমানলৈ লাভ কৰা বঁটা আৰু স্বীকৃতিসমূহ :

  • ১৯৯৪ চনত অসম চৰকাৰৰ পৰা এককালীন সাহায্য
  • ১৯৯৮ চনত অসম চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী পেন্সন
  • ২০০২ চনৰ ১২ ছেপ্টেম্বৰত অসম নাট্য সন্মিলনৰ পৰা ‘নাগাৰা সূৰ্য’ সন্মান
  • ২০০৮ চনত পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক পৰিষদৰ পৰা ‘নিবাৰণ বৰা বঁটা’
  • ২০০৮ চনৰ ২৬ এপ্ৰিলত অসম সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ ‘জীৱনজোৰা সংস্কৃতি সাধনা বঁটা’
  • ২০১০ চনৰ ২৬ মাৰ্চত ‘অসম নাম সমাৰোহ’, শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব ৷
  • ২০১০ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত ‘অখিল ভাৰতীয় নাম সমাৰোহ’-ত (নতুন দিল্লী) প্ৰতিনিধিত্ব
  • ২০১০ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰত ‘ভাৰতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমী’-ৰ পৰা ‘ড° আম্বেদকাৰ কলাশ্ৰী বঁটা’
  • ২০১১ চনত ‘জীৱন জোৰা সংস্কৃতি সাধনা বঁটা’
  • ২০১২ চনৰ ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ‘National Folklore Support Centre’ ৰ পৰা ‘টাটা ফেল’শ্বিপ’ লাভ
  • ২০১৫ চনৰ ৩০ এপ্ৰিলত ‘এনাজৰী বঁটা’
  • ২০১৭ চনৰ ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত ‘মোহন ভাইৰা বঁটা’
  • ২০২২ চনৰ ১৬ অক্ট'বৰত 'নাম শিৰোমণি বঁটা'

ৰামচৰণ ভড়ালীৰ বৰ্তমানলৈকে বাণীৱদ্ধ কৰি উলিওৱা নামৰ শ্ৰব্য কেছেটৰ সংখ্যা ১০৫ খন আৰু দৃশ্য-শ্ৰব্য কেছেট ৩০ খন ৷ ইয়াৰোপৰি 'বিশ্ব বৈৰাগী' আৰু 'নীলম এণ্ড ছাইলেণ্ট কিলাৰ' শীৰ্ষক চুটি ছবি আৰু 'দিঠকত হেৰাল সপোন' শীৰ্ষক বোলছবিতো অভিনয় কৰিছিল তেওঁ ৷

নাগাৰা নামৰ ক্ষেত্ৰখনত ভড়ালীৰ অৱদান অতিকৈ উল্লেখনীয় আৰু প্ৰশংসনীয় ৷ তেখেতৰ এই অৱদান অসমৰ বুকুত সদায় জিলিকি থাকিব ৷

শিল্পীগৰাকীৰ মহাপ্ৰয়াণত শোকস্তব্ধ অজস্ৰ গুণমুগ্ধ । তেখেতৰ সহযোগী শিল্পীসকলে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘই ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে ৰামচৰণ ভড়ালীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত । জীৱিত কালত কোনো চৰকাৰী বঁটা নাপালেও মৰণোত্তৰভাৱে চৰকাৰে বঁটা প্ৰদান কৰাৰ আহ্বান জনাই সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ সম্পাদক নিপন দত্ত কলিতাই ।

আনহাতে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ নলবাৰীৰ দল-সংগঠনসমূহৰ সদস্য তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । শিল্পীগৰাকীক অসম সৌৰভ, অসম বৈভৱ আদি বঁটা প্ৰদান কৰাৰ দাবী বিভিন্ন সংগঠনৰ । ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰেই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব তেওঁৰ ৷ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ আশ্বাস দিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে আত্মীয়ই ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰেমিক অভিনেতাই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছত আজীৱন বিয়াত নবহিল তেওঁ, মৃত্যুক সাৱটিলে ৭১ বছৰ বয়সত

