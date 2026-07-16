ETV Bharat / entertainment

শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱা কলাক্ষেত্ৰত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মুকলি

নগাঁৱত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰি জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "শিল্পকলাৰ থাকে হৃদয়ৰ সমন্বয় ঘটোৱাৰ শক্তি ।"

Nagaon District Commissioner Devasish Sharma inaugurates art exhibition at Pranab Baruah Kalakshetra
নগাঁৱৰ প্ৰণৱ বৰুৱা কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ উন্মোচন (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: "শিল্পকলাৰ মাজত থাকে স্মৃতি ধৰি ৰখা, আৱেগ প্ৰকাশ কৰা আৰু হৃদয়সমূহক একলগ কৰাৰ এক অপূৰ্ব শক্তি । সেই শক্তিৰে সমাজ সুন্দৰ কৰাৰ প্ৰয়াস যুগ যুগান্তৰ ধৰি চলি আহিছে ৷" নগাঁৱৰ প্ৰণৱ বৰুৱা কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এখন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰি দিয়া ভাষণত এইদৰে কয় জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

অসমৰ একাংশ প্ৰতিভাশালী শিল্পীৰ অনন্য সৃষ্টিশীলতা আৰু শিল্পাত্মক অনুভূতিক প্ৰাণৱন্ত ৰূপত দাঙি ধৰি বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ‘যাত্ৰা-১২’ শীৰ্ষক তিনিদিনীয়া চিত্ৰকলা প্ৰদৰ্শনীখন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ চিত্ৰসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকী উচ্চাসিত হৈ পৰে । তেওঁ সকলোকে এই প্ৰদৰ্শনীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

Nagaon District Commissioner Devasish Sharma inaugurates art exhibition at Pranab Baruah Kalakshetra
চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মুকলি (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰং, আৱেগ আৰু কল্পনাৰ এই অপূৰ্ব নান্দনিক যাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ জিলা আয়ুক্ত শৰ্মাই তেওঁৰ ভাষণত অসমৰ শিল্প-সংস্কৃতিক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাত এনে প্ৰদৰ্শনীসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ শিল্পীসকলৰ এই প্ৰয়াসক গভীৰভাৱে শলাগ লয় ।

অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে মঞ্চ অভিনেত্ৰী চিমি গোস্বামী আৰু জনপ্ৰিয় চিত্ৰশিল্পী গকুল চেত্ৰী । উল্লেখ্য যে, অসমৰ প্ৰতিভাশালী চিত্ৰশিল্পী ৰাতুমণি দাসৰ নেতৃত্বত আঞ্চলিক শিল্প চৰ্চাক প্ৰসাৰিত কৰা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সৃষ্টিশীলতাক বিকশিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিভাশালী শিল্পীসকলক এক সুকীয়া মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে ২০১৯ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ‘যাত্ৰা’ নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোগত এই চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীখন অনুষ্ঠিত হৈছে ।

Nagaon District Commissioner Devasish Sharma inaugurates art exhibition at Pranab Baruah Kalakshetra
জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)

এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনীখন ১৫ জুলাইৰ পৰা আগন্তুক ১৭ জুলাইলৈকে নগাঁও চহৰৰ প্ৰণৱ বৰুৱা কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্ট গেলেৰীত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজালৈ দৰ্শকৰ বাবে মুকলি ৰখা বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে । এই প্ৰদৰ্শনীত অসমৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিভাশালী শিল্পী ক্ৰমে অংকুৰ চহৰীয়া, সুনীল নাথ, ৰাঘৱ মহন্ত, অচ্যুতীশ বৰগোহাঁই, ডঃ মৃদুলা কাশ্যপ, নৱনীতা শৰ্মা, ঋতুমণি দাস আৰু সন্তোষ কুমাৰৰ অনন্য সৃষ্টিৰাজি প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : বড়োভূমিত থকা প্ৰতিভাই এদিন বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব: গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

TAGGED:

শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱা কলাক্ষেত্ৰ
জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা
চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মুকলি
DEVASISH SHARMA AT ART EXHIBITION
ART FAIR PRANAB BARUAH KALAKSHETRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.