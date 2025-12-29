ETV Bharat / entertainment

বিশ্বজুৰি নগা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্যৰে নগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডিঅ’ মুকলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

শুকুৰবাৰে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’ই বিখ্যাত সুৰকাৰ এ.আৰ. ৰহমানৰ সৈতে নগা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টুডিঅ’ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

Nagaland Chief Minister Neiphiu Rio announces launch of Naga International Studio with A.R. Rahman to showcase Naga culture globally
নগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডিঅ’ মুকলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 29, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’ই সুৰকাৰ এ.আৰ.ৰহমানৰ সৈতে নগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডিঅ’ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ প্ৰসাৰ আৰু বিশ্বজুৰি নগা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্যৰে লোৱা হৈছে এই প্ৰচেষ্টা ।

ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত ৰিঅ’ই কয় যে ষ্টুডিঅ’টোৱে প্ৰতিভা বিকাশ, গল্প প্ৰকাশ আৰু নাগালেণ্ডৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত সংগীত আৰু যিকোনো সৃষ্টিশীল বিষয়বস্তুৰ উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব । ৰাজ্যখনৰ সৃষ্টিশীল সম্ভাৱনাক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে আৰু ইয়াত বিনিয়োগ কৰিবলৈ বাছি লোৱাৰ বাবে তেওঁ ৰহমানক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে এই পদক্ষেপে নাগালেণ্ড আৰু বিস্তৃত উত্তৰ-পূবৰ যুৱ শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু গল্পকাৰসকলৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ৰিঅ’ই আলোকপাত কৰে যে নগা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টুডিঅ’ই পৰম্পৰাগত নগা সংগীত, আখ্যান আৰু থলুৱা শিল্পকলাৰ সৈতে আধুনিক সৃষ্টিশীল কৌশলৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাব, যাৰ লক্ষ্য হ’ব নগা সংস্কৃতিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ যোৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিক পৰিচয়কো ৰক্ষা কৰা ।

মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সংগীতশিল্পীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থকা বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰে যে বিশ্বজুৰি পৰিচিত এ আৰ ৰহমানৰ সৈতে সহযোগিতাই নাগালেণ্ডক এক উদীয়মান সৃষ্টিশীল আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে । এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টুডিঅ’টোৱে নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব, সৃষ্টিশীল উদ্যোগীকৰণক প্ৰসাৰিত কৰিব, ৰাজ্যখনৰ সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিও শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বৰ্তমানলৈকে স্থান, সময়সীমা, বিনিয়োগ সম্পৰ্কীয় সবিশেষ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।

সাংস্কৃতিক অনুশীলনকাৰী আৰু যুৱ সংগঠনসমূহে এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে, ইয়াক নাগালেণ্ডৰ সৃষ্টিশীল জগতখনৰ বাবে আদৰণীয় বুলি বিবেচনা কৰিছে ।

আনহাতে এ আৰ ৰহমানে সামাজিক মাধ্যমত এই সুযোগৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ লিখে, "নাগালেণ্ডৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° @NeiphiuRio ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কোহিমাত এ আৰ ৰহমানৰ দ্বাৰা Naga International Studio ৰ যৌথভাৱে ঘোষণা কৰাটো এক সৌভাগ্যৰ কথা । নাগালেণ্ড আৰু উত্তৰ-পূবৰ সংগীতৰ অপৰিসীম প্ৰতিভা আছে, যিটো এক জীৱন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠিছে । আশাকৰোঁ এই পদক্ষেপে এই প্ৰতিভাসমূহৰ বাবে বিকশিত হ’বলৈ, অনুপ্ৰাণিত হ’বলৈ নতুন পথ মুকলি কৰিব আৰু আগন্তুক বছৰসমূহত ভাৰতক অধিক গৌৰৱান্বিত হোৱাৰ সুযোগ দিব ৷ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু নাগালেণ্ডৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ উষ্ণতা, উদাৰতা আৰু সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ।"

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ টীমৰ নতুন সংকল্প ‘যন্ত্ৰ’

TAGGED:

NAGA INTERNATIONAL STUDIO
NAGALAND CHIEF MINISTER NEIPHIU RIO
A R RAHMAN NAGALAND MUSIC
ই টিভি ভাৰত অসম
A R RAHMAN NEIPHIU RIO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.