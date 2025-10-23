জুবিনৰ লগত দৰাচলতে কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক সেয়া কেতিয়াও গুণাগঁথাই নকৰিলে এইজন লোকে

জুবিনৰ লগত দৰাচলতে কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক সেয়া কেতিয়াও গুণাগঁথাই নকৰিলে এইজন লোকে
মায়াবিনীকে ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰায় ডেৰ হাজাৰ মান গীতৰ শব্দ সংমিশ্ৰন কৰা ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ নৱ মেধিৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 6:28 PM IST
গুৱাহাটী: দাগ ছবিখনৰ এটি গীত, যিটো গীত এতিয়া ৰূপান্তিত হৈছে প্ৰাৰ্থনালৈ । জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে মন্দিৰ, মছজিদ, নামঘৰ, সভা আদি সকলোতে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা হিচাপে পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্রিয় গীত 'মায়াবিনী' ৷ এই গীতটিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ নৱ মেধি ।
জুবিন গাৰ্গৰ কেৱল এই বিখ্যাত গীতটিয়ে নহয়, তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰায় একৰ পৰা ডেৰ হাজাৰমান গীতৰ শব্দ সংমিশ্ৰন কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ এলবাম 'মুক্তি', 'পাখি', 'শব্দ' আদিকে ধৰি বহুকেইখন অসমীয়া ছবি, বিহু, টোকাৰী গীত, দিহা নাম, বৰগীত, কামৰূপীয়া লোক গীত, গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ শব্দ সংমিশ্ৰণ কৰিছে মেধিয়ে ।
জুবিন গাৰ্গে কেৱল অসমীয়া ভাষাতেই নহয়, অন্যান্য বহুতো ভাষাত কণ্ঠদান কৰিছে । তেনে বহু গীতৰ কাম কৰিছে মেধিয়ে । দাগ, নায়ক, কন্যাদান, মন যায়, জুমন-সুমন, মিছন চাইনা আদিকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া, বঙালী ছবিত জুবিনৰ সৈতে কাম কৰিছিল মেধিয়ে । আনকি জুবিন গাৰ্গৰ বিয়াৰ সময়ত ছাতিও ধৰিছিল মেধিয়ে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত নৱ মেধিয়ে জনাই প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ বহু কথা ।
'মায়াবিনী'ৰ ছাউণ্ডৰ কাম কৰিছিল মেধিয়ে
দাগ ছবিখনৰ 'মায়াবিনী' গীতটি এতিয়া ৰূপান্তিত হৈছে প্ৰাৰ্থনালৈ । এই গীতটিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এজন আছিল নৱ মেধি, যাক জুবিন গাৰ্গে মৰমত মাতিছিল কেং বুলি । মায়াবিনী গীতটিৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হ'ল বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মেধিয়ে কয়, “সেই সময়ত বোম্বেৰ এটা ষ্টুডিঅ’ত 'কভী খুচি কভী গম' এই ছবিখনৰ কাম কৰি আছিলোঁ । আনহাতে গীত ষ্টুডিঅ’ত মায়াবিনীৰ কাম চলি আছিল । এদিন ৰাতি ষ্টুডিঅ’ৰ কাম কৰি ডেৰ-দুই বজা মানত ঘৰলৈ আহি আছিলো । গীত ষ্টুডিঅ’ পাৰ হৈ মোৰ ঘৰ । লাইট জ্বলি থকাৰ বাবে মই ষ্টুডিঅ’লৈ সোমাই গ’লো, তেতিয়া জুবিন ওলাই আহিছিল । তাত ৰিজুও আছিল । মোক দেখি জুবিনে গানটো শুনালে । মই গানটো ভাল লগা বুলি কওঁতে ক’লে- অকণমান গানটো চাই দে চোন । তেতিয়া মই ক’লো- হ’ব কাইলৈ কৰি দিম । জুবিনে মোৰ কথাত মান্তি নহৈ ষ্টুডিঅ’ৰ ভিতৰলৈ গতিয়াই ভৰাই দৰ্জাখন বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিলে । তেতিয়া প্ৰায় 3.30 মান বাজিছিল । মই ভালদৰে গানটো শুনি নিজৰ মতে অকণমান কাম কৰি দিলো । তাৰ পাছত জুবিনে শুনি ভাল পালে আৰু তেনেদৰেই গানটো কৰা হ'ল ।”
প্ৰথমে ক’ত লগ পাইছিল জুবিন গাৰ্গক
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক প্ৰথম ডি জি মিউজিক ষ্টুডিঅ’ত লগ পাইছিল নব মেধিয়ে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “মই জুবিনক প্ৰথম ডি জি মিউজিক ষ্টুডিঅ’ত লগ পাইছিলো । তাত মই প্ৰথম ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিলো । জুবিনে তেতিয়া এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে গান গাইছিল । তেনেদৰে তাতে মই তেওঁক লগ পাইছিলো । ১৯৯৬ মানৰ কথা এয়া । তাৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ লগত 'স্নিগ্ধজোনাক', 'মুক্তি', 'জানমণি' এলবামৰ কাম কৰিলো । সেই সময়ত জুবিনৰ ‘পাহাৰ বগাই বগাই', 'সুধিব খুজিছো তৰালী'কে ধৰি কেইবাটাও গীতৰ শব্দ-সংমিশ্ৰণ মই কৰিছো । জুবিন গাৰ্গৰ 'মুক্তি' এলবামটো সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমৰ প্রথমটো এলবাম আছিল । তাৰ পূৰ্বে গানসমূহৰ কিছু ৰেকৰ্ডিং অসমত হৈছিল আৰু কিছু বোম্বেত হৈছিল । তাৰ পাছৰ এলবামটো আকৌ বোম্বেত কৰিলো আৰু সেই এলবামটো আছিল 'পাখি'। এনেদৰে জুবিনৰ লগত প্ৰায় ডেৰ হাজাৰ মান গীতৰ ছাউণ্ডৰ কাম মই কৰিছিলো ।'
‘মুগ্ধ হিয়া মোৰ’ গানটোতো আছে এক কাহিনী
নব মেধিয়ে জানিবলৈ দিয়ে, “শিশু এলবামত থকা ‘মুগ্ধ হিয়া মোৰ’ গানটোৰ যিটো অংশ জংকিয়ে গাইছিল সেইটো আচলতে বেলেগ এটা এলবামৰ পৰাহে উঠাই অনা হৈছিল । শিৱসাগৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰযোজনা কৰা এটা এলবামৰ গীতৰ অংশ আছিল জংকিয়ে গোৱা অংশটো । সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে কিনি অংশটো এই গীতটিত ব্যৱহাৰ কৰিছিল । জংকি বৰঠাকুৰ ঢুকুৱাৰ পাছত কৰা হৈছিল এই গীতটিৰ কাম ।”
সাগৰ সাঁতুৰি ডুবাইলৈ যাব বিচাৰিছিল জুবিন
এই সন্দৰ্ভত মেধিয়ে কয়, “বোম্বেত যিটো আমাৰ গ্ৰুপ আছিল, আমি সকলোৱে মিলি মাঘ বিহুৰ সময়ত পিকনিকলৈ গৈছিলো । তেনেদৰে এবাৰ আমি সাগৰৰ পাৰলৈ গৈছিলো । এয়া জুবিনৰ বিয়াৰ আগৰ কথা । ৰাতি দুটা মান বজাত আমি সকলো সাগৰৰ পাৰত বহি আছিলো । জুবিন পানীত ভৰিখন নমাই বহি আছিল । হঠাৎ জুবিনে মোক সুধিছিল- "ঐ কেং সেইফালে কি আছে ঐ"। মই তেতিয়া কৈছিলো "ডুবাই আছে"। তেতিয়া সি কৈছিল- "ডুবাই আছে নেকি ? এ গৈয়ে দিওঁ নেকি"। তেনেদৰে কৈ ৰাতি পানীত জপিয়াই দিলে । জপিয়াই দিওঁতে আমি সকলোৱে ভয় খাই তাক উভতি আহিবলৈ ক’লো, কিন্তু সি উভতি অহা নাছিল । তাৰ পাছত মইও পানীত জপিয়াই দিলোঁ, তেনেদৰে প্ৰায় তিনিবাৰমান মই তাক ধৰি পাৰলৈ লৈ আহো, তাৰ পাছত সি আকৌ জাপ মাৰি দিয়ে । তাৰ পাছত আমাৰ ষ্টুডিঅ’ত থকা দুটাক মাতি জুবিনক ধৰি পাৰলৈ দলিয়াই দিছিলো । তাৰ পাছত পাৰৰ পৰা উঠাই ৰূমলৈ লৈ গৈ জুবিনক দৰ্জা বন্ধ কৰি শুৱাই থৈ দিব লগা হৈছিল ।”
উল্লেখ্য যে, জীৱনৰ ভাল সময়ছোৱাত নহ’লেও বেয়া সময়ছোৱাত সদায় জুবিনৰ সৈতে আছিল নব মেধি । মুম্বাইত জুবিন গাৰ্গৰ মাতৃৰ মৃত্যুৰ সময়ত চণ্ডালৰ কাম পৰ্যন্ত কৰিছিল মেধিয়ে । জংকি বৰঠাকুৰৰ মৃত্যুৰ সময়তো একেলগে আছিল নব মেধি । অসমৰ সকলো ৰাইজৰ দৰে নব মেধিয়েও বিচাৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ।
