আকাশৰ ৰংবোৰ হেঙুলীয়া হ'ল, দিনৰ সুৰুযটিও কেনি গুচি গ'ল... ! আকাশৰ তৰা হ'বলৈ গুচি গ'ল সমৰ হাজৰিকা

আকাশৰ ৰংবোৰ হেঙুলীয়া হ'ল, দিনৰ সুৰুযটিও কেনি গুচি গ'ল... ! আকাশৰ তৰা হ'বলৈ গুচি গ'ল সমৰ হাজৰিকা
উৰুকাৰ দিনটোতে সংগীত জগতখন উকা কৰি বিদায় ল'লে প্ৰথিতযশা সংগীত শিল্পী সমৰ হাজৰিকাই ৷
Published : January 13, 2026 at 11:38 AM IST
গুৱাহাটী : প্ৰথম মৰমে যদি সঁহাৰি নাপাই, ভাল পোৱা কিয় জানো মৰহি যায়... বুলি গাবলৈ আৰু উভতি নাহে সমৰ হাজৰিকা ৷ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ সমৰ হাজৰিকাই দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত মঙলবাৰে পুৱা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । পুৱা ৮.৪৫ বজাত গুৱাহাটীৰ নিজৰাপাৰস্থিত নিজা বাসভৱনত ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে ৷
সমৰ হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে শিল্পী সমাজৰ লগতে অনুৰাগীসকল । জানিব পৰা মতে, প্ৰথিতযশা শিল্পীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ৷ হাওঁফাওঁৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ বাবে বিগত ৮ ডিচেম্বৰত হায়াত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁক । ইয়াৰ পিছত তেওঁ নিউমোনিয়াত আক্ৰান্ত হয় ৷ তেতিয়া তেওঁক হেল্থ চিটী হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । তাত কেইবাদিনো চিকিৎসা কৰাৰ অন্তত ২৪ ডিচেম্বৰত ঘৰলৈ আনি ঘৰতে চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, সমৰ হাজৰিকাই অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ আৰু বিভিন্ন কেছেট, এলবাম আদিৰ বাবে গীত গোৱাৰ উপৰিও বহু কেইখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীও আছিল । কেইবাটাও কালজয়ী গীতৰ সৃষ্টি কৰিছিল শিল্পী সমৰ হাজৰিকাই । ‘প্ৰথম মৰমে যদি...’ গীতেৰে সমৰ হাজৰিকাই ৰাইজৰ মাজত বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ।
১৯৭৭ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত হেমন্ত দত্তই পৰিচালনা কৰা 'উপপথ' ছবিখনত সমৰ হাজৰিকাই প্রথমবাৰৰ বাবে নেপথ্য গায়ক হিচাপে আত্মপ্রকাশ কৰে । ইয়াৰ পিছত 'বিজুলী', 'বোৱাৰী', 'ঘৰ সংসাৰ', 'সোণমইনা', 'ব'হাগৰ দুপৰীয়া', 'চিৰাজ', 'ৰঙানদী', 'অশান্ত প্রহৰ', 'প্রতিশোধ'কে আদি কৰি কুৰিখনৰো অধিক ছবিত সমৰ হাজৰিকাই কণ্ঠদান কৰিছিল । ছবিৰ উপৰিও বজাৰত ওলোৱা তেওঁৰ ৭০ খনতকৈও অধিক একক আৰু দ্বৈত কণ্ঠৰ অডিঅ' কেছেটৰ প্ৰায় সকলোবোৰেই জনপ্রিয় হৈছিল ।
উৰুকাৰ দিনা পুৱাই যশস্বী কণ্ঠশিল্পী সমৰ হাজৰিকাদেৱৰ বিয়োগৰ খবৰটো পাই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ। হৃদয়স্পৰ্শী কণ্ঠেৰে অগণন শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ হৃদয়ত গভীৰ সাঁচ বহুৱাই থৈ যোৱা সমৰদাৰ বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অৰিহণা স্মৰণীয় হৈ থাকিব। তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ সদ্গতি কামনাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ… pic.twitter.com/vvDFli43UC— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) January 13, 2026
শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক্সযোগে লিখিছে, "উৰুকাৰ দিনা পুৱাই যশস্বী কণ্ঠশিল্পী সমৰ হাজৰিকাদেৱৰ বিয়োগৰ খবৰটো পাই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ । হৃদয়স্পৰ্শী কণ্ঠৰে অগণন শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ হৃদয়ত গভীৰ সাঁচ বহুৱাই থৈ যোৱা সমৰ দাৰ বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অৰিহণা স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ সদ্গতি কামনাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা সমবেদনা জনালোঁ । ঔঁ শান্তি !"
আনহাতে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ফেচবুকযোগে শোক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, "ৰাজ্যখনৰ সংগীত জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাতৃ, বৰেণ্য শিল্পী সমৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ বিয়োগে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনক গভীৰ শোকত নিমজ্জিত কৰিছে। তেখেতৰ কণ্ঠ আৰু সৃষ্টিশীলতাই অসমীয়া সংগীত-সংস্কৃতিত যুগ যুগ ধৰি অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই আহিছে ।
তেখেতৰ বিয়োগ ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল, আত্মীয়-স্বজন আৰু অজস্ৰ অনুৰাগীৰ প্ৰতি আমাৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।
তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব । প্ৰয়াত সমৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতি, কণ্ঠ আৰু সৃষ্টি আমাৰ মাজত সদায় চিৰযুগমীয়া হৈ ৰ’ব ।"
