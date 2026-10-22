জয়পুৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মনোনীত মুকুট নাথৰ ছবি ‘শুদ্ধি- The Catharsis’

জয়পুৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মনোনীত মুকুট নাথৰ ছবি ‘শুদ্ধি- The Catharsis’
বহুত সাহস, ত্যাগ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰ্মাণ জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবিয়েই যেতিয়া চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মনোনীত হয়, সেই আৱেগ কেৱল নিৰ্মাতাইহে অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 2:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ ছবি জগতৰ বাবে সুখবৰ ৷ মুকুট নাথৰ প্ৰথম পৰিচালনাত নিৰ্মাণ হোৱা ছবি ‘শুদ্ধি- The Catharsis’ মনোনীত হৈছে জয়পুৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ ৷ বিগত এবছৰে কাকো একো নজনোৱাকৈ এই ছবিখনৰ কাম কৰি আছিল দলটোৱে ৷
আচৰিত কথা যে, বিগত বছৰত দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছিল আৰু চলিত বছৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ দিনাই নিৰ্মাতাই জয়পুৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ ছবিখন মনোনীত হোৱাৰ খবৰটো লাভ কৰে ৷ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ নিৰ্মাতা মুকুট নাথে ছবিখনৰ আঁৰৰ কাহিনীটো সুন্দৰকৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
মুকুট নাথে ফেচবুকত লিখিছে,"যোৱা এবছৰে কাকো একো নজনোৱাকৈ মই কিবা এটা কৰি আছিলোঁ । আমি এখন চিনেমা বনাই আছিলোঁ । জুলাই, ২০২৫ ত লিখি সম্পূৰ্ণ কৰা এখন চিত্ৰনাট্য লৈ বন্ধু চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস লৈ ফোন কৰিলোঁ- ‘ভাই মই এখন চিনেমা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ পৰিচালনাত । তুমি DOP হোৱাটো বিছাৰিছোঁ । স্ক্ৰীপ্ট মই লিখিছোঁ ।’ চন্দ্ৰই লগ ধৰিলত তাক কাহিনীটো শুনালোঁ । "
লগ দিলেও কিন্তু বন্ধু চন্দ্ৰই মুকুটক প্ৰথমাৱস্থাত পৰিচালক হোৱাৰ জটিলতাৰ কথা বুজাইছিল ৷ বন্ধুৱে কৈছিল, কাহিনীটো ভাল লাগিছে ৷ কিন্তু পৰিচালক হোৱাটো অভিনেতা হোৱাৰ দৰে নহয় । এটা বহুত জটিল কাম আৰু পৰিচালকৰ কাম চিনেমাই নিজৰ দৰ্শক নোপোৱালৈকে শেষ নহয় । এইটো এক অৱিৰাম প্ৰক্ৰিয়া ৷
সেই প্ৰসংগত তেওঁ আগলৈ লিখিছে, “মই পাৰিম । মোৰ প্ৰথম চিনেমা হ’ব এইখন । মই জানো, মই লিখা এই চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰাজনে দৰ্শকৰ বহুত মৰম পাব । কিন্তু মই অভিনয় নকৰোঁ । এইয়াই হ’ব মোৰ প্ৰথমটো ত্যাগ । ফলাফলৰ কথা নাজানো, কিন্তু যদিহে আমাৰেই চিনেমাখন চাই ভাল নালাগে মোক খোলাকৈ কৈ দিবা । মই আৰু কেতিয়াও কোনো শিল্প কৰ্ম নকৰো আৰু এই চিনেমাখন শেষ নোহোৱালৈকে আন কোনো শিল্প কৰ্মত হাত নিদিওঁ । কথা দিলোঁ ।”
তেনেকৈয়ে আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰাৰ । মুকুট নাথৰ ভাষাত সাহস, উদ্যম, সংযম, দায়িত্ব, নেতৃত্ব, খং, মৰম, হাঁহি, দুখ, উদাৰতা, স্থিতপ্ৰজ্ঞতা, সহ্য আৰু ধৈৰ্য্য এই সকলোখিনি পৰীক্ষা হৈছিল বিগত এবছৰে । তেওঁৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ দীঘল পৰীক্ষা আছিল এইটো ।
পিছে শ্বুটিঙৰ আগতে আখৰা কৰিবলৈ লওঁতেই ঘটি গৈছিল অসম কঁপাই ঘটনাটো, চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ৷ মুকুট নাথে লিখিছে, "আমি অভিনেতাসকলক লৈ আখৰা কৰাব লওঁতেই ঘটিছিল বুকু কঁপাই যোৱা, অসম কঁপাই যোৱা এটা ঘটনা । -১৯ ছেপ্টেম্বৰ - জুবিন গাৰ্গ । তেওঁৰে গান শুনি শুনি লিখিছিলোঁ কাহিনী । কি হ’ব এতিয়া! কেনেকৈ হ’ব? কিন্তু বুজি উঠিলোঁ- সেই বিশাল বৃক্ষ বাগৰি পৰাৰ লগে লগেই সাংস্কৃতিক জগতত সৃষ্টি হ’ব পৰা খহনীয়া ৰখাবলৈ আমি সকলো সজাগ হৈ থিয় দিব লাগিব । এই দায়িত্ব দলৰ সকলোৱে বুজি উঠিছিল । তেওঁৰে আদৰ্শ লৈ আগবাঢ়িলোঁ জীৱনৰ প্ৰথমখন চিনেমা বনাবলৈ- ‘শুদ্ধি- The Catharsis’ ৷"
তেওঁ আগলৈ লিখিছে, "মাৰ আশীষ লৈ দুৰ্গা পূজাতেই আৰম্ভ কৰা শ্বুটিং আৰু প্ৰায় এবছৰ পাছত দুৰ্গা পূজাৰ নৱমী পুৱা খবৰ পাওঁ- জয়পুৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ আমাৰ ছবি ‘শুদ্ধি- The Catharsis’ মনোনীত হৈছে । খবৰটোৱে মনত শান্তি আৰু অলপ সাহস দিলে ।"
ছবিখনৰ আঁৰৰ কাহিনীটোৰ সৈতে নিৰ্মাতাই দৰ্শকৰ সৈতে ছবিখনৰ প’ষ্টাৰখন শ্বেয়াৰ কৰে ৷ লগতে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰত্যেকজন কলা-কুশলীক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷ ছবিখনত অভিনয় কৰিছে কৌশিক ভৰদ্বাজ, স্বাগতা ভৰালী, ৰাজ শৰ্মা, অপু অপূৰ্ব বৰ্মন, বিনোদ দাস, বি পাল্কী, ডিম্পল এছ কে, বিকী আহমেদ, সীমান্ত মালাকাৰ, টুইংকল কলিতা, নিকিতা দাসে ৷
ছবিখনৰ সম্পাদনা কৰিছে ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তই ৷ মুখ্য চিত্ৰগ্ৰহণকাৰীৰূপে আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ ৷ শব্দ পৰিকল্পনা আৰু সংমিশ্ৰণত আছে বলেন পাঠক ৷ নেপথ্য সংগীত অৰ্ণব বশিষ্ঠৰ ৷ মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছে সমৰ জ্যোতি সৰকাৰে ৷
লগতে পঢ়ক : দশকৰ পাছত ‘সূৰ্যমুখী’ৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতিছে সুদৰ্শন অভিনেতা কপিল বৰা