জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ অসমীয়া ছবি ‘হৃদয় ভূচিত্ৰ এ মেপ অফ হাৰ্ট’
জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে মুকুল কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰিচালিত অসমীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি হৃদয় ভূচিত্ৰ – এ মেপ অফ হাৰ্ট ।
By ANI
Published : November 10, 2026 at 2:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : আগন্তুক ৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ১২ জানুৱাৰীলৈ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হ’ব জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৷ এই মহোৎসৱৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে মুকুল কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰিচালিত অসমীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি হৃদয় ভূচিত্ৰ – এ মেপ অফ হাৰ্ট ।
খবৰ অনুসৰি, আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটাতো এই ছবিখনে স্বৰ্ণ বঁটা লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে নিউ ফিল্মমেকাৰছ নিউয়ৰ্ক ২০২৬ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
শৰ্মা আৰু ভাস্কৰজ্যোতি দাসে ৰচনা কৰা এই ছবিখনে অসমৰ কুইয়াৰ ব্যক্তিৰ জীৱন আৰু সম্পৰ্কৰ সন্ধান কৰিছে । পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত শৰ্মাৰ অসমীয়া জীৱনী হৃদয় ভূচিত্ৰৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । এইখন ২০২৩ চনত অসমীয়া আলোচনী সাতসৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল ।
এই ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যটো হৈছে ভাস্কৰজ্যোতি দাসে লিখা অন্তিমটো পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিৰ চিত্ৰনাট্য, যি অসমত চিকিৎসা কেৰিয়াৰ এৰি ইউৰোপত প্ৰায় ২০ বছৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ অধ্যয়ন কৰিছিল ।
চলচ্চিত্ৰখনত স্বাগতা ভৰালীয়ে লিংগ-নন-বাইনাৰী হিজৰা নায়িকাৰ অভিনয় কৰিছে । আনহাতে ভাস্কৰ বৰুৱাই পুৰুষ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । শৰ্মাৰ মতে চৰিত্ৰসমূহ বাস্তৱ ব্যক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত । তেওঁ কয় যে, এই আখ্যানে লিংগ আৰু যৌন সংখ্যালঘুৰ অভিজ্ঞতা আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সামাজিক চাপৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
সৰুক্ষেত্ৰীৰ বাপুজী মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক শৰ্মা লিংগ আৰু কুইয়াৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় কামৰ বাবেও পৰিচিত । তেওঁ গুৱাহাটী (মেট্ৰ’), গোলাঘাট আৰু বৰপেটা জিলাৰ হিজৰা সমাজৰ অধিকাৰ আৰু বিশেষাধিকাৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাজ্যিক সম্পদ ব্যক্তি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ।
শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগত লিংগ আৰু যৌনতা অধ্যয়নৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে হৃদয় ভূচিত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থখন ।
পিতাম্বৰ প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনত বিৰাজ বৰ্মনৰ সংগীত আছে ৷ অপৰাজিত শ্ৰীছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড স্কোৰ । নন্দনে চিনেমাট’গ্ৰাফীৰ কাম কৰিছে, আনহাতে মৃদুমলয় শৰ্মা ছবিখনৰ ৱেবছাইট আৰু পোষ্ট প্ৰডাকশ্বন মেনেজমেণ্টৰ সৈতে জড়িত ।
আন অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছে মুকুল, অংকিতা বৰুৱা, প্ৰতিভা চৌধুৰী, অক্ষয় কৌশিক বৰুৱা, দীপক ৰায় আৰু হিমাংশু ভাৰতী ।
ছবিখনৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত শৰ্মাই কয় যে, তেওঁ আশা কৰে যে ছবিখন আৰু কিতাপখনে অভিভাৱক, দম্পতী আৰু শিক্ষকসকলক কুইয়াৰ জীৱন আৰু সম্পৰ্কক ভালদৰে বুজিবলৈ উৎসাহিত কৰিব ।
"লিংগভিত্তিক, যৌন সংখ্যালঘুৰ লুকাই থকা ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক উপস্থাপন কৰা এখন জীৱনীমূলক চিনেমাক সন্মানীয় জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু অন্যান্যৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু আনকি ছবিখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণৰ বঁটাও লাভ কৰে । কুইয়াৰসকলৰ বাবে ই এক সন্মান । সকলো চৰিত্ৰ বাস্তৱ মানুহৰ ওপৰত আধাৰিত । স্বাগতা ভৰালীয়ে লিংগ নন-বাইনাৰী হিজৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী তাৰকাক লিংগ নন-বাইনাৰী হিজৰা হিচাপে দেখুওৱা হৈছে; ই গোলাঘাটৰ ডি আৰ কলেজৰ এজন প্ৰতিভাৱান, সাহসী ছাত্ৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত যিয়ে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ ওপৰত মোৰ বক্তৃতা শুনিবলৈ আহিছিল", শৰ্মাই কয় ।
"ভাস্কৰ বৰুৱাই অভিনয় কৰা চিনেমাখনৰ পুৰুষ নায়কটোও গুৱাহাটীৰ এজন প্ৰতিভাৱান কুইয়াৰ যুৱকৰ ওপৰত আধাৰিত, যিয়ে সমাজৰ গধুৰ হেঁচাক অফজ্ঞা কৰি বিয়া কৰাইছিল । আশা কৰোঁ মোৰ গ্ৰন্থ হৃদয় ভূচিত্ৰ আৰু ছবি হৃদয় ভূচিত্ৰ-এ মেপ অফ হাৰ্ট সকলো অভিভাৱক, দম্পতী আৰু শিক্ষকে পঢ়িব আৰু চাব যাতে আমি মূল্যৱান যুৱক-যুৱতীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ । চিনেমাখনে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত প্ৰসংগভিত্তিক গীত আৰু নৃত্যৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে", তেওঁ লগতে কয় ।
আগন্তুক বছৰত ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
লগতে পঢ়ক : জয়পুৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মনোনীত মুকুট নাথৰ ছবি ‘শুদ্ধি- The Catharsis’