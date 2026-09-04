ETV Bharat / entertainment

মুকেশ খান্নাৰ শৰ্মিলা ঠাকুৰক প্ৰশ্ন—'বেগম হৈ হিন্দু ধৰ্ম পাহৰিলে নেকি?'

মুকেশ খান্নাই শৰ্মিলা ঠাকুৰে ‘বন্দে মাতৰম’ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে, এই মন্তব্য শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ সীমিত বুজাবুজিৰ ফল ।

Mukesh Khanna Reacts Sharply to Sharmila Tagore's Controversial Vande Mataram Remarks
শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ ওপৰত খং উজাৰিলে মুকেশ খান্নাই (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 1:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মুকেশ খান্না সদায় সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত স্পষ্ট তথা মুকলি মন্তব্য কৰাৰ বাবে জনাজাত । এইবাৰ তেওঁ শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ ‘বন্দে মাতৰম’ সম্পৰ্কীয় বক্তব্যক লৈ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ।

শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ ওপৰত খং উজাৰিলে মুকেশ খান্নাই

এক সাক্ষাৎকাৰত মুকেশ খান্নাই শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ মন্তব্যৰ ওপৰত কয়, "আচলতে আন ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা চিন্তাই 'বন্দে মাতৰম'ক চোৱাৰ দৃষ্টিভংগীক কিয় প্ৰভাৱিত কৰিব লাগে ? তেওঁ নিজৰ বুজাবুজি অনুসৰি কথা কৈছে । তেওঁ কিয় এনেদৰে ক’লে মই নাজানো । হয়তো নিজৰ পক্ষ বুজাবলৈ গৈ তেওঁ কৈ পেলালে যে, আন ধৰ্মৰ মানুহে ইয়াক বুজি নাপাব বা গ্ৰহণ নকৰিব ।"

ইয়াৰ পিছতে মুকেশ খান্নাই শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ পাটাউডী পৰিয়ালৰ সৈতে হোৱা বিবাহৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে আৰু তেওঁক ‘আয়েশা বেগম’ বুলি সম্বোধন কৰি তেওঁৰ স্থিতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলে । তেওঁ কয়, "আপুনি বিয়াৰ পিছতহে অনুভৱ কৰিলে নেকি যে ইছলাম ধৰ্মও আছে ? আপুনি যেতিয়া বেগম হ’ল, তেতিয়াহে বুজি পালে নেকি যে মুছলমানসকলে এটা বেলেগ ধৰ্ম পালন কৰে ? আপুনি বিয়া পাতিবলৈ আয়েশা বেগম হোৱাটো স্বীকাৰ কৰিছিল, কিন্তু আজি আপুনি আয়েশা বেগম হৈ কথা কৈছে । মই আচৰিত হৈছোঁ যে, গোটেই জীৱন হিন্দু ধৰ্মৰ সৈতে থকাৰ পিছত হঠাৎ আপোনাৰ আন ধৰ্মৰ বাবে চিন্তা হ’বলৈ ধৰিলে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আপুনি বংগত ডাঙৰ-দীঘল হৈছে, য’ত ইমান ধুমধামেৰে কালী পূজা উদযাপন কৰা হয় । আপুনি বঙালী সংস্কৃতি আৰু বঙালী চলচ্চিত্ৰৰ মাজত ডাঙৰ হৈছে । তেন্তে এতিয়া হঠাৎ আপোনাৰ কিয় এনে লাগিছে যে আন ধৰ্মৰ লোকেৱ বন্দে মাতৰম গ্ৰহণ নকৰিব ?"

ঈশ্বৰ এজনেই

মুকেশ খান্নাই কয় যে, আমাৰ ইয়াত ৩৩ কোটি দেৱ-দেৱতা আছে, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে ৩৩ কোটি ভগৱান আছে । ঈশ্বৰ এজনেই, যি নিৰাকাৰ আৰু যাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰূপ নাই । এজন ভক্তই সেই একেজন ঈশ্বৰকে হনুমান, শিৱ, ৰাম বা কৃষ্ণৰ মাজত দেখা পাব পাৰে । তেওঁলোক ভগৱানৰ অৱতাৰহে, যিসকল প্ৰতিটো যুগতে আৱিৰ্ভাৱ হয় । যদি ভগৱান মোৰ সন্মুখলৈ আহে, তেন্তে হয়তো শিৱৰ ৰূপত আহিব, কাৰণ মই সেই ৰূপটোকে বিশ্বাস কৰোঁ । ঠিক তেনেদৰে যিয়ে কৃষ্ণক বিশ্বাস কৰে, তেওঁৰ বাবে ভগৱান কৃষ্ণৰ ৰূপত আহিব পাৰে ।

‘বন্দে মাতৰম’ বিতৰ্কৰ প্ৰসংগলৈ পুনৰ উভতি আহি মুকেশ খান্নাই দাবী কৰে যে, ইতিহাসত মুছলিম সমাজৰ এটা অংশই এই গীতটোক লৈ কৰা বিৰোধ কেৱল ইয়াৰ পিছৰ স্তৱকসমূহত হিন্দু দেৱ-দেৱতাৰ উল্লেখ থকাৰ বাবেই সীমিত নাছিল । আপত্তি এইটোও আছিল যে তেওঁলোকে কেৱল আল্লাহৰ আগতহে মূৰ দোঁৱাই, আন কাৰো আগত নোদোঁৱাই । তেওঁ ‘বন্দে মাতৰম’ৰ বিভিন্ন সংগীত সংস্কৰণ যেনে— লতা মংগেশকাৰ, হেমন্ত কুমাৰ আৰু এ.আৰ. ৰহমানৰ গীতসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

ৰহমানৰ ‘মা তুঝে ছালাম’ গীতটিৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কয় যে, এই গীতটোতো মাতৃভূমিক প্ৰণাম জনোৱাৰ ভাব আছে । মুকেশে কয়, "তেওঁলোকে কৈছে 'মা তুঝে ছালাম' । তেওঁলোকে দেশক মা বুলি সম্বোধন কৰিছে আৰু ছালাম জনাইছে ।" অভিনেতাগৰাকীৰ মতে, ভাৰতত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই দেশ আৰু ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকসমূহক সন্মান কৰা উচিত । অৱশ্যে তেওঁ যুক্তি দিয়ে যে, কাকো শাৰীৰিকভাৱে মূৰ দোঁৱাবলৈ জোৰ কৰিব নালাগে ।

লগতে পঢ়ক : শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ 'বন্দে মাতৰম' মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগনাৰ

TAGGED:

VANDE MATARAM CONTROVERSY
মুকেশ খান্না শৰ্মিলা ঠাকুৰ বিতৰ্ক
বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক
মুকেশ খান্নাৰ মন্তব্য
MUKESH KHANNA SHARMILA TAGORE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.