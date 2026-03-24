মোৰ অফিচৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে খোলা: নতুন প্ৰতিভাক লৈ কি ক’লে বিখ্যাত কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ মুকেশ ছাব্ৰাই
প্ৰতিভা বিচাৰি চহৰে চহৰে ঘূৰে মুকেশ ছাব্ৰা ৷ কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰৰ পৰামৰ্শ- সংগ্ৰামৰ সময়ত মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 2:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিখ্যাত কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ মুকেশ ছাব্ৰাই নৱাগত প্ৰতিভাক সুযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অফিচ আটাইতকৈ সহজলভ্য বুলি উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা অহা উদীয়মান অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ বাবে তেওঁৰ অফিচৰ দুৱাৰ সদায় খোলা, য’ত কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰতিভাই সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি ।
মুকেশ ছাব্ৰাৰ সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ
শেহতীয়াকৈ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত মুকেশ ছাব্ৰাই কয় যে তেওঁৰ সফলতাৰ আঁৰত কোনো গোপন ৰহস্য নাই । তেওঁৰ মতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, দলীয় প্ৰচেষ্টা আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে তেওঁক দিয়া সুযোগৰ বাবেই তেওঁ আজি এই পৰ্যায় পাইছে ।
তেওঁ কয়, "এই সকলোবোৰ ঈশ্বৰৰ কৃপা আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ । মোৰ কোম্পানীৰ সকলোৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰে । ইয়াৰ কৃতিত্ব সেইসকল পৰিচালক আৰু প্ৰযোজককো দিব লাগিব যিয়ে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে ।"
নতুন অভিনেতাৰ বাবে সহজ পথ
নতুনকৈ অভিনয় জগতলৈ আহিব বিচৰাসকলৰ বাবে মুকেশ ছাব্ৰাই কয় যে তেওঁৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা অতি সহজ । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তেওঁৰ অফিচটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ সহজলভ্য । ভাৰতৰ প্ৰায় সকলোৱে জানে তেওঁৰ অফিচ ক’ত আছে । ইচ্ছুক অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ অফিচলৈ গৈ নিজৰ পৰিচয়মূলক ভিডিঅ' দি থৈ আহিব পাৰে । মুকেশ ছাব্ৰাৰ ভাষ্য, যদি কাৰোবাৰ মাজত প্ৰতিভা আৰু কাম কৰাৰ হেঁপাহ আছে, তেন্তে তেওঁৰ অফিচৰ দুৱাৰ সদায় খোলা ।
যোগাযোগৰ মাধ্যম আৰু প্ৰতিভাৰ গুৰুত্ব
মুকেশ ছাব্ৰাই জনাইছে যে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ বাবে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো এতিয়া অতি সহজ । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ছ’চিয়েল মিডিয়া, ই-মেইল আৰু আনকি এটা নিৰ্দিষ্ট এপ (App) ৰ জৰিয়তেও ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ কামৰ নমুনা বা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে । যিসকল মুম্বাইত থাকে, তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত সময়ত পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ অফিচলৈ যাব পাৰে । তেওঁ গুৰুত্ব দি কয় যে তেওঁক লগ কৰাটো অতি সহজ ।
প্ৰতিভাই শেষ কথা
পৰামৰ্শ বা কাৰোবাৰ চিনাকিৰ জৰিয়তে অহা সুযোগৰ সন্দৰ্ভত ছাব্ৰাই স্পষ্টকৈ কয় যে বহু মানুহে বিভিন্ন প্ৰসংগ লৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে যদিও, অন্তিম সিদ্ধান্ত সদায় ব্যক্তিজনৰ অভিনয় দক্ষতাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে । তেওঁৰ মতে পৰিয়ালৰ পৰিচয় বা কাৰোবাৰ সহায়তকৈ এজন শিল্পীৰ নিজৰ প্ৰতিভাহে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
প্ৰতিভা আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সন্ধান
মুকেশ ছাব্ৰাই কয় যে বহুতে আশাৰে তেওঁক যোগাযোগ কৰে আৰু সেইটো এটা ভাল কথা । কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কাষ্টিং সদায় সঠিক হ'ব লাগিব । যাৰ প্ৰকৃত প্ৰতিভা আছে, কেৱল তেওঁহে আগবাঢ়িব পাৰিব । কেৱল মুম্বাইতে নহয়, তেওঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে-কোণে থকা প্ৰতিভাৰ সন্ধান কৰে । তেওঁৰ মতে ব্যক্তিগত বা আৰ্থিক কাৰণত সকলো মুম্বাইলৈ আহিব নোৱাৰে । সেয়েহে তেওঁলোকৰ দলটোৱে নিজেই বিভিন্ন চহৰলৈ গৈ প্ৰতিভা বিচাৰি উলিয়ায় । তেওঁৰ মতে, স্থানীয় শিল্পীসকলে চলচ্চিত্ৰ এখনলৈ এটা স্বাভাৱিক আৰু প্ৰকৃত ৰূপ কঢ়িয়াই আনে ।
নতুন প্ৰজন্মলৈ বিশেষ পৰামৰ্শ
অভিনয় জগতলৈ আহিব বিচৰাসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয় যে এই যাত্ৰা যথেষ্ট দীঘলীয়া আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক । তেওঁ কয়, "যদি আপুনি এই ক্ষেত্ৰখন বাছি লৈছে, তেন্তে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰক । সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাত নিজক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক ।"
অসংখ্য সফল ছবিত কাষ্টিং কৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁৰ কামৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰত্যাশা বাঢ়িছে । ইয়াৰ ফলত তেওঁ আগতকৈ অধিক দায়িত্ব অনুভৱ কৰা বুলিও সাক্ষাৎকাৰটিত প্ৰকাশ কৰে ।
