বানাক্ৰান্তৰ কাষত মৰাণৰ শিল্পী সমাজ, গীতৰ মাজেৰে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ আহ্বান বিপিন চাউদাঙৰ

বানাক্ৰান্তৰ কাষত মৰাণৰ শিল্পী সমাজ, গীতৰ মাজেৰে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ আহ্বান বিপিন চাউদাঙৰ
সাহাৰ্য সামগ্ৰী লৈ মাহমৰাৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত বিপিন চাউদাং-কুসুম কৈলাশ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 4:47 PM IST
মৰাণ: খাদ্য সামগ্ৰী লৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰলৈ ওলাল মৰাণৰ শিল্পী সমাজ ৷ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাং, কুসুম কৈলাশৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়ি আহিছে শিল্পী সমাজ ৷ গানৰ মাজেৰে বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান বিপিন চাউদাঙৰ ৷
নাগালেণ্ডত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উজনিৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছে । ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ দুটা বিধানসভা সমষ্টি সোণাৰি আৰু মাহমৰা সম্পূৰ্ণকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰি পেলালে ।
সোণাৰি নগৰত পানীৰ পৰিমাণ কমিছে যদিও জিলাখনৰ আন ঠাইসমূহত অপৰিবৰ্তিত ৰূপত আছে বান পৰিস্থিতি । বহু লোক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ আহিছে যদিও একাংশই পথতেই আশ্ৰয় লোৱাৰ লগতে কিছুসংখ্যকে পানীৰ মাজতে ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈ আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে ।
জিলা প্ৰশাসনে বান সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু লোকে খাদ্য, পানী অবিহনেই সময় পাৰ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ মাহমৰাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰলৈ ওলাল মৰাণৰ শিল্পী সমাজ ।
শিল্পী বিপিন চাউদাং, কুসুম কৈলাশকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক । আজি মাহমৰাৰ সাহাৰ্য নোপোৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজক এই খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে শিল্পী সমাজে । শিল্পী বিপিন চাউদাঙে গীতৰ মাজেৰে বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ অসমবাসীলৈ আহ্বান জনায় ।
শিল্পী বিপিন চাউদাঙে কয়, "এই সময়ত আমাৰ দায়িত্ব হিচাপে আমি শিল্পী কলা-কুশলীসকল ওলাই আহিছোঁ । মৰাণৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে । আজি আমি তিনি-চাৰি গাড়ী বস্তু লৈ ওলাইছোঁ ৷ এইখিনি আমাৰ এপাচি শাকত এটা জালুকৰ দৰে হৈছে, তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ । অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে ওলাই আহক ।"
কুসুম কৈলাশে কয়, "অকল শিল্পী সমাজেই নহয়, মৰাণৰ সচেতন ব্যক্তিসকল, ইউটিউবাৰ সকলো ওলাই আহিছে ৷ সকলোৰে সহযোগিতাৰ বাবে ভাল লাগিছে ৷ কালি যোৱাৰ পাছতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে, আজি সহায়ৰ বাবে যাম ৷ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিলেও এই অপূৰণীয় ক্ষতি পূৰাব নোৱাৰে ৷ সেয়ে সকলো ওলাই আহক ৷ বহুতে এতিয়াও সাহাৰ্য পোৱাই নাই ৷ পানী শুকাই শুকাই গৈ আছে, আমিও ভিতৰুৱা ঠাইলৈ গৈ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৷"
লগতে পঢ়ক : নিজৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে খালে লাঠী, ৰবি-জুবলী-যতীনৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ