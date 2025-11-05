সেমেকা মন এটা লৈয়েই মাজুলীৰ ৰাসত অভিনয় কৰি গৈছে হাঁহিৰ ৰহঘৰা লৈ ফুৰা 'মোহন'এ

সেমেকা মন এটা লৈয়েই মাজুলীৰ ৰাসত অভিনয় কৰি গৈছে হাঁহিৰ ৰহঘৰা লৈ ফুৰা 'মোহন'এ
"জুবিন দাই ন্য়ায় পাবই । তেওঁৰ অভাৱ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছো ।" মঞ্চৰ পৰাই ক'লে দ্বীপজ্যোতি কেওটে ৷
Published : November 5, 2025 at 2:19 PM IST
মাজুলী : বেহাৰবাৰী আউটপ’ষ্টৰ অভিনেতা 'মোহন' ওৰফে দ্বীপজ্যোতি কেওটক এইবাৰ ব্য়তিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল মাজুলীৰ ৰাসত । মোহনে নাচিছে নন্দালয়ত । কোচত শিশুক লৈ আনন্দ মনে নাচত মত্ত হৈছে মোহন । মাজে মাজে আকৌ দৰ্শকক যোগাইছে হাঁহিৰ খোৰাক ।
জুবিন গাৰ্গবিহীন মাজুলীত ৰাসৰ বিশেষ উত্তাপ নাই যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আয়োজন কৰিছে ভাওনা । সত্ৰ নগৰীৰ আন ঠাইৰ লগতে নামনি মাজুলীৰ বালিচাপৰি মিলিত কৃষ্টি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা । মিলিত কৃষ্টি সংঘৰ উদ্যোগত প্ৰদৰ্শন কৰা শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ দৈৱকীৰ চৰিত্ৰত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ লগতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওঁট আৰু ৰাজীৱ দুৱৰীয়ে ৰামধনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
অভিনয় কৰিবলৈ আহিও যেন মনত শান্তি নাই মোহনৰ । কাৰণ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু আজি নাই কায়িকভাৱে । মাজুলীৰ ৰাসৰ মাজতো অভিনেতাগৰাকীয়ে বিচাৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায় । এই সন্দৰ্ভত মোহনে কয়, "ৰাস মানেই মাজুলী । ইয়াত আধ্য়াত্মিকতাৰ ৰাস হয় । আজি সকলোকে দুখে চানি ধৰিছে । মৰমৰ শিল্পী জুবিন দা আজি আমাৰ মাজত নাই । সকলোৱে উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যদিও আগৰ সেই উচাহ নাই । মাজুলীবাসীয়ে এইবাৰ ৰাস জুবিন গাৰ্গৰ নামত উচৰ্গা কৰিছে । জুবিন দাৰ প্ৰিয় ঠাই আছিল মাজুলী ।"
জুবিন গাৰ্গে ন্য়ায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিনেতাগৰাকী অতিকৈ আশাবাদী । তেওঁ কয়, "জুবিন দাই ন্য়ায় পাবই । জুবিন দাৰ গান এটি প্ৰাৰ্থনালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । তেওঁৰ অভাৱ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছো । ভগৱানক ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি । তেওঁ নোহোৱা হোৱাৰ পাছতহে অনুভৱ কৰিছো । জুবিন দা শুই আছে, সকলো আজি উজাগৰে আছে ।"