মডেল অংশুলা বৰুৱাৰ কণ্ঠৰে প্ৰথমটি গান ‘দুৰ্গা মা’ৰ শুভমুক্তি
খ্যাতিসম্পন্ন মডেল অংশুলা বৰুৱাই কণ্ঠ নিগৰোৱা প্ৰথমটো গান মুক্তি দিয়া হৈছে ৷ গানটোৰ ভিডিঅ’ও দৰ্শকৰ বাবে উপলব্ধ হৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 1:48 PM IST
গুৱাহাটী : দুৱাৰদলিত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ৷ ভক্তৰ মন উলাহে নধৰা হৈ পৰিছে ৷ পূজাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৷ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে কেবাটাও অসমীয়া গানে মুক্তি লাভ কৰিছে ৷
অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত তুলি ধৰি প্ৰশংসা লাভ কৰা মডেল অংশুলা বৰুৱাৰ কণ্ঠৰে প্ৰথমটো গান শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা হৈছে ৷ এটা নতুন অসমীয়া শাৰদীয় গান, যিটো গানৰ ভিডিঅ’টোতো অংশুলা বৰুৱাই অভিনয় কৰিছে ।
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু নৱৰাত্রিৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত এই গানটোৰ মুক্তিয়ে পৰিৱেশটো আৰু অধিক আনন্দময় কৰি তুলিছে ৷ খ্যাতিসম্পন্ন মডেল, অভিনেত্ৰী তথা উদীয়মান গায়িকা অংশুলা বৰুৱাই এই গানটোৰেই গায়কীৰ জগতখনত ভৰি ৰাখিছে ৷
গানটো শুনিলেই পূজা পূজা অনুভৱ এটা গাত লাগি যায় ৷ কেৱল গানটোৱেই নহয়, দৰ্শকে ভিডিঅ’টোও খুবেই পছন্দ কৰিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত শ্ৰোতা-দৰ্শকে যোগাত্মক মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে ৷
অংশুলা বৰুৱাৰ বেনাৰতে ‘দুৰ্গা মা’ শীৰ্ষক গানটো মুক্তি দিয়া হয় । গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীস্থিত ‘অৰুন্ধতী আৰ্ট গেলাৰী’ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই ‘দুৰ্গা মা’ শীৰ্ষক নতুন অসমীয়া শাৰদীয় ভিডিঅ’ গানটো মুকলি কৰা হয় । গানটো মুকলি কৰে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই ।
উল্লেখ্য যে, মডেল অংশুলা বৰুৱাই মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬ত ফাইনেলিষ্ট ৰাউণ্ডলৈ গৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল ৷ এতিয়া এই শাৰদীয় গানটোত নিজে কণ্ঠদান কৰাৰ লগতে অভিনয় কৰিছে তেওঁ ৷ গানটো অংশুলা বৰুৱা নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমৰ আন সকলো প্লেটফৰ্মতো উপলব্ধ হ’ব ।
দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত মুক্তি পোৱা গানটোৰ জৰিয়তে ভক্তি, শান্তি-সম্প্ৰীতি আৰু মংগলৰ বাণী প্ৰচাৰ হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে অংশুলা বৰুৱাই ।
গীতটোত কণ্ঠদান কৰা মডেল তথা গায়িকাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি মোৰ প্ৰথমটো গান মুক্তি দিয়া হ’ল । মোৰ নিজৰ অংশুলা বৰুৱা প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত এই গানটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অংশুলা বৰুৱা ইউটিউব চেনেলত গানটো উপলব্ধ হ’ব । সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে আঁকোৱালি ল’ব বুলি আশা কৰিছোঁ । গানটো দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে, নামটো- দুৰ্গা মা । দৃশ্যগ্ৰহণ কামাখ্যা মন্দিৰ, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ, অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ, কঁহুৱা বনত কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :
মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ ঐতিহ্য দাঙি ধৰিলে অংশুলা আৰু পিংকীয়ে
সীমান্ত শেখৰ-হিয়া মেধিৰ গান ‘কি নাম দি মাতিম’ৰ ভিডিঅ’ মুকলি