কাষৰ আসনত জুবিন, পৰিয়ালসহ সমষ্টিবাসীৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে চালে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’

কাষৰ আসনত জুবিন, পৰিয়ালসহ সমষ্টিবাসীৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে চালে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’
জুবিন গাৰ্গৰ বাবে আসন ৰাখি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পৰিয়ালসহ সমষ্টিবাসীৰ সৈতে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ উপভোগ কৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷ আলফা স্বাধীনলৈও দিলে বাৰ্তা ৷
Published : November 4, 2025 at 2:01 PM IST
যোৰহাট: জুবিন গাৰ্গৰ ড্ৰীম প্ৰজেক্ট ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ তেওঁৰ অ-বৰ্তমানত অসমৰ লগতে দেশত সগৌৰৱে চলি আছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ গৃহচহৰ যোৰহাটৰ ইলি, আইনক্স চিনেমা হলত ৬ নৱেম্বৰলৈকে সকলো টিকট বুকিং হৈ আছে । জানিব পৰা মতে বন্ধ হ’বলৈ ওলোৱা স্মৃতিগোপালতো চলি আছে হাৰ্টথ্ৰৱৰ শেষৰখন চিনেমা ৷
যোৰহাটলৈ জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ চিনেমাখন চাবলৈ মৰিয়নীৰ পৰা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ সৈতে ওলাই আহিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, লগত তেওঁৰ পত্নী । তিনিখন বাছ ভাৰা কৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজক লগত লৈ বিধায়ক কুৰ্মী আৰু তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ইলি চিনেমা হলত উপভোগ কৰিলে ৰৈ ৰৈ বিনালে ৷ এটা দৰ্শনীৰ ১২৫ টা টিকট বুকিং কৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজক ছবিখন দেখুৱালে বিধায়ক কুৰ্মীয়ে ।
বিধায়কগৰাকীয়ে এখন আসন জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ৰাখি তাত হাৰ্থথ্ৰৱগৰাকীৰ ফটো থৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি চিনেমাখন উপভোগ কৰে ৷ তেওঁ কয়, “আমাক জুবিন দাই মৃত্যুৰ পূৰ্বে চিনেমাখন চাবলৈ কৈ গৈছিল, সেয়া তেওঁৰ আদেশ বুলি ভবাৰ লগতে জুবিন দাৰ প্ৰতি অকৃত্ৰিম ভালপোৱা থকাৰ বাবে মই সমষ্টিবাসীক লগত লৈ আহি চিনেমাখন চালো ।”
আনহাতে চিনেমাখন উপভোগ কৰি উচুপি উঠে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী । উচুপি উচুপি তেওঁ কয়, “জুবিনদা সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব, আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব ৷ জুবিন দাই ছবিখনৰ জৰিয়তে বহু বাৰ্তা দি গ’ল ৷ তেওঁ মাজে মাজে যি যি কথা কৈ গৈছিল, সেইসমূহেই যেন সঁচা হ’ল ৷”
ছবিখন চাই পৰেশ বৰুৱালৈও বাৰ্তা দিলে বিধায়ক কুৰ্মীয়ে ৷ অস্ত্ৰ পৰিহাৰ কৰি মুলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালে তেওঁ ৷ এই ছবিখনত জুবিনে দি যোৱা বাৰ্তাসমূহ নৱপ্ৰজন্মৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰি লাগে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ৷
উল্লেখ্য যে, তিনিবছৰ আগতে জুবিন গাৰ্গক ইলি চিনেমা হলৰ শুভ উদ্বোধনৰ সময়ত লগ পাইছিল কুৰ্মীয়ে জুবিন গাৰ্গক ৷ আজি তিনিবছৰৰ মূৰত তেওঁৰ অনুপস্থিতিত এইদৰে চিনেমাখন চাবলগীয়া হোৱাত দুখ প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ৷
