মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ ঐতিহ্য দাঙি ধৰিলে অংশুলা আৰু পিংকীয়ে
কাজিৰঙাৰ পৰা বাগৰুম্বালৈ: 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬'ৰ মঞ্চত অসমৰ জয়যাত্ৰা! কাজিৰঙা আৰু বাগৰুম্বা নৃত্যৰে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব অংশুলা আৰু পিংকীৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 11:10 AM IST
হায়দৰাবাদ : অংশুলা বৰুৱা আৰু পিংকী বসুমতাৰীয়ে 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬' প্ৰতিযোগিতাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । ১৯ বছৰীয়া অংশুলা বৰুৱা গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ বাসিন্দা ৷ আনহাতে পিংকী বসুমতাৰী তামুলপুৰ জিলাৰ বাসিন্দা ৷ অংশুলা বৰুৱাই ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰিৰ জৰিয়তে এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনে এতিয়া চূড়ান্ত পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে । সমগ্ৰ দেশৰ পৰা অহা অন্য ৫১ গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ সৈতে অংশুলাই বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ লগতে, অংশুলাই মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬-ৰ 'মিছ পপুলাৰ' প্ৰত্যাহ্বানতো ভাগ লৈছে ।
মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬-ৰ ফাইনেলিষ্ট অংশুলা বৰুৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোছাকযোৰে অসমৰ চহকী প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ এক অনবদ্য ৰূপ দাঙি ধৰিছে । এই পোছাকযোৰৰ মূল প্ৰেৰণা আছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ।এই আকৰ্ষণীয় পোছাকযোৰত অসমৰ গৌৰৱ তথা শক্তি, সহনশীলতা আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতীক এশিঙীয়া গঁড়ক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । পোছাকযোৰৰ বুকৰ অংশ আৰু কান্ধত গঁড়ৰ ভাস্কৰ্যৰ দৰে আকৃতি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক এক অতি সাহসী আৰু সুন্দৰ ৰূপ দিয়া হৈছে ।
এই পোছাকযোৰত কাজিৰঙাৰ সজীৱ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ ঘন গছ-লতা, ফুল আৰু তৰপে তৰপে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । পোছাকযোৰত ব্যৱহাৰ কৰা উজ্জ্বল ৰূপালী ৰঙে ইয়াক এক ৰাজকীয় আৰু পৌৰাণিক ৰূপ দিছে । ই অংশুলা বৰুৱাক অৰণ্যৰ এগৰাকী ৰক্ষক হিচাপে তুলি ধৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ অসাধাৰণ বন্যপ্ৰাণীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ।
অংশুলা বৰুৱাই ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, "‘কাজিৰঙা — অসমৰ গৌৰৱ’ শীৰ্ষক এই ধাৰণাটোৱে বন্যপ্ৰাণীক উচ্চ-ফেশ্বনলৈ, ঐতিহ্যক শিল্পলৈ আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণক এক ৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ্তালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । ই হৈছে অসমৰ বন্য প্ৰাণ, সুক্ষ্ম কাৰুশিল্প আৰু অসমৰ গৌৰৱৰ এক অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ, যাক ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত তুলি ধৰা হৈছে । @missuniverseindiaorgমোৰ পোছাক ডিজাইনাৰ @ajanakashofficial লৈ বিশেষ ধন্যবাদ ।"
আনহাতে অসমৰ পিংকী বসুমতাৰীয়ে 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬'-ৰ টেলেণ্ট ৰাউণ্ডত শীৰ্ষ ১০ গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত স্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তামুলপুৰ জিলাৰ বাসিন্দা পিংকী বসুমতাৰীয়ে এই বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ অসম ২০২৬'ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল ।
'মিছ ইউনিভাৰ্ছ অসম ২০২৬' খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ পিছত, পিংকীয়ে 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬' প্ৰতিযোগিতাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে, য'ত তেওঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি আছে । মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়াত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী বড়ো মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি, পিংকীয়ে নিজৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু শিপাৰ কথা তুলি ধৰাৰ লগতে নিজৰ প্ৰতিভাও প্ৰদৰ্শন কৰে ।
২০ আগষ্ট, বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬'-ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোছাক ৰাউণ্ডত পিংকীয়ে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ জৰিয়তে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য 'বাগৰুম্বা'ৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত এই পোছাকযোৰত প্ৰকৃতিৰ সৈতে সম্প্ৰদায়টোৰ গভীৰ সম্পৰ্ক প্ৰতিফলিত হৈছিল । অসমৰ গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ক সুন্দৰভাৱে তুলি ধৰাৰ লগতে এই পোছাকযোৰে ৰাজ্যখনৰ বহুমূলীয়া বন্যপ্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত তথা সংৰক্ষণ কৰাৰ এক আন্তৰিক বাৰ্তাও বহন কৰিছিল ।
পিংকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, "মোৰ নিজৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ পবিত্ৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য 'বাগৰুম্বা' প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া'ৰ টেলেণ্ট ৰাউণ্ডৰ মঞ্চত ভৰি থৈ মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । মোৰ প্ৰতিটো মুদ্ৰা বা খোজতেই মোৰ আপোন মানুহখিনিৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু অদম্য গৌৰৱ সোমাই আছিল । মই কেৱল নৃত্যই প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিলোঁ; বৰঞ্চ সেই মঞ্চত মই মোৰ নিজৰ ঐতিহ্যক জীয়াই তুলিছিলোঁ আৰু মোৰ প্ৰতিটো খোজ, প্ৰতিটো লয় আৰু প্ৰতিটো উশাহৰ মাজত ইয়াক অনুভৱ কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ আৰু লিখে, "এই মুহূৰ্তটো কেৱল এটা নৃত্য প্ৰদৰ্শনতকৈ বহু বেছি আছিল । ই আছিল মোৰ শিপাৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, মোৰ পৰিচয়ৰ এক উদযাপন আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত আমাৰ ধুনীয়া সংস্কৃতিৰ এক আন্তৰিক উপহাৰ । মোৰ আপোন মানুহখিনিৰ বাবে, মোৰ শিপাৰ বাবে আৰু মোৰ মৰমৰ অসমখনৰ প্ৰতি বুকুত থকা চিৰন্তন মৰমৰ বাবে ।"
সাধাৰণতে, মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোছাক শাখাৰ ডিজাইন এনেদৰে কৰা হয়, যাতে ই বিশ্ব দৰবাৰত দেশৰ চহকী আধ্যাত্মিক ইতিহাস, বৈচিত্ৰ্যময় সংস্কৃতি আৰু প্ৰাচীন স্থাপত্য ঐতিহ্যক সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ।
১৯ আগষ্ট, বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬'-ৰ টেলেণ্ট ৰাউণ্ডত ৫২ গৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় ফাইনেলিষ্টৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰাই শ্ৰেষ্ঠ ১০ গৰাকী প্ৰতিযোগীক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । প্ৰতিযোগিতাখনে এতিয়া ইয়াৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু অহা ২৩ আগষ্টত জয়পুৰত ইয়াৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হ'ব । বৰ্তমান ৫২ গৰাকী ফাইনেলিষ্টৰ সৈতে মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬ প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ গ্ৰুমিং আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰত চলি আছে । ২৩ আগষ্টত জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰেণ্ড ফিনালেত পূৰ্বৰ খিতাপধাৰীগৰাকীয়ে নিজৰ উত্তৰাধিকাৰীগৰাকীক নতুন মুকুট পিন্ধাব ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰকৃতিয়েই দিয়ে জীৱন... বানত সৰ্বস্বান্ত অসমীয়াৰ দুখ বুজি নীলোৎপলৰ কণ্ঠৰে নিগৰিল এটি সুমধুৰ গীত