মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৬: ভাৰতত কেতিয়া আৰু ক'ত চাব গ্ৰেণ্ড ফিনালে
পুৱেৰ্টো ৰিক’ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৭৫ সংখ্যক মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ কাজিয়াহ্ লিজ মেজোৱে মুকুটৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । জানক কেতিয়া আৰু ক'ত চাব?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত পুৱেৰ্টো ৰিক’ৰ ছান জুয়ানত অনুষ্ঠিত হ’ব মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাৰ ৭৫ সংখ্যক সংস্কৰণ । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি চিহ্নিত কৰা এইবাৰৰ এই অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিন্ন দেশ আৰু ভূখণ্ডক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ১১৬ গৰাকী প্ৰতিযোগী একত্ৰিত হ’ব । গ্ৰেণ্ড ফিনালেত প্ৰতিযোগীসকলে এই আকাংক্ষিত মুকুটৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু মেক্সিকোৰ ফাতিমা বছে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীক মুকুট পিন্ধাব ।
ভাৰতীয় দৰ্শকৰ বাবে গ্ৰেণ্ড ফিনালে ২৫ নৱেম্বৰৰ (IST) পুৱাৰ ভাগত উপলব্ধ হ’ব । ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কেৰালাৰ কাজিয়াহ্ লিজ মেজোৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খিতাপ দখলৰ দিশত দেশৰ এই যাত্ৰা ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলৰ বাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠান ।
মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৬: ভাৰতত কেতিয়া আৰু ক'ত চাব?
মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৬ গ্ৰেণ্ড ফিনালে মঙলবাৰে নিশা ৮ বজাত ET (পূব সময়), পুৱেৰ্টো ৰিক’ৰ ছান জুয়ানৰ জোচে মিগেল এগ্ৰেলট কলিজিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব । ভাৰতৰ দৰ্শকৰ বাবে বুধবাৰে পুৱা ৬:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই অনুষ্ঠান । ফিনালে আমেৰিকাৰ টেলিমুণ্ডো আৰু ৰীলজত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব, য’ত পিকক আৰু ৰীলজ+কে ধৰি ষ্ট্ৰীমিং বিকল্প থাকিব । REELZ All Access গ্ৰাহকে ইউটিউবৰ জৰিয়তেও চাব পাৰিব ।
ভাৰতীয় দৰ্শকে লাইভ ষ্ট্ৰীমিঙৰ বাবে মিছ ইউনিভাৰ্ছ সংস্থাৰ অফিচিয়েল ডিজিটেল চেনেলসমূহ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । টেলিমুণ্ডোৱে এই অনুষ্ঠানটো পিককত ষ্ট্ৰীম কৰিব, আনহাতে REELZ+ আৰু YouTube (REELZ All Access সদস্যৰ বাবে)এ অতিৰিক্ত দৰ্শনৰ বিকল্প আগবঢ়াব ।
মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৬ৰ আয়োজক কোন?
টেলিভিছন ব্যক্তিত্ব মাৰিঅ’ লোপেজ আৰু মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২২ আৰ’বনি গেব্ৰিয়েলে পৰিচালনা কৰিব গ্ৰেণ্ড ফিনালে । সন্ধিয়াটোত ১৯৯৩ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ দয়ানাৰা টৰেছ আৰু টেলিভিছন পৰিচালক জুৰি হলৰ মন্তব্যও থাকিব । প্ৰাক্তন মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপধাৰী জুলেকা ৰিভেৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় সাজ-পোছাক প্ৰতিযোগিতা পৰিচালনা কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিব মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০০১ ডেনিছ কুইননেছে ।
৭৫ সংখ্যক মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি?
এই বছৰ এই প্ৰতিযোগিতাত চেণ্ট মাৰ্টিন আৰু উগাণ্ডাই অভিষেক ঘটাব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনৰ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰিব । গ্ৰেণ্ড ফিনালেৰ পূৰ্বে প্ৰতিযোগীসকলে ইতিমধ্যে সাক্ষাৎকাৰ আৰু অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ২১ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সাজ-পোছাক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ জাতীয় পৰিচয় আৰু সংস্কৃতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত সাজ-পোছাক প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ২২ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাত ছুইমিং চুট আৰু ইভিনিং গাউন উপস্থাপন কৰা হয় ।
বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব ৩০ জন ছেমিফাইনেলিষ্টৰ ঘোষণাৰ জৰিয়তে, তাৰ পিছত ১২ জনলৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব । এই ছেমিফাইনেলিষ্টসকল ইভিনিং গাউন ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়িব, অৱশেষত পাঁচজন ফাইনেলিষ্ট প্ৰশ্নোত্তৰ ছেগমেণ্টলৈ আগবাঢ়িব । চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত বিচাৰকসকলে পৰৱৰ্তী মিছ ইউনিভাৰ্ছ নিৰ্বাচন কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিযোগীসকলৰ যোগাযোগৰ দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস আৰু নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰিব ।
মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৬ত ভাৰতক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে?
৭৫ সংখ্যক মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কাজিয়াহ্ লিজ মেজোৱে । কেৰালাৰ মাভেলিক্কৰাৰ ১৯ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ২৩ আগষ্টত ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ মুকুট পিন্ধি কেৰালাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথম বিজয়ী হিচাপে পৰিগণিত হয় । মণিপাল একাডেমী অফ হায়াৰ এডুকেশ্বনৰ আইনৰ ছাত্ৰী কাজিয়াহ্ এগৰাকী মডেল, ক্লাছিকেল নৃত্যশিল্পী আৰু ৰাজহুৱা বক্তাও ।
২০০৭ চনত আবুধাবিত জন্মগ্ৰহণ কৰা কাজিয়াহ্ লিজ মেজোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ মিছ টিন ডিভা লাভ কৰিছিল ।২০২৫ চনৰ মিছ টিন ইণ্টাৰনেশ্বনেলত প্ৰথম ৰানাৰ্ছ আপৰ স্থানো লাভ কৰিছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিষেক ঘটোৱাৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতলৈ মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ মুকুট ঘূৰাই অনাৰ আশা কৰিব পাৰি । তিনিবাৰকৈ খিতাপ দখল কৰি সুস্মিতা সেন (১৯৯৪), লাৰা দত্ত (২০০০) আৰু হৰনাজ সন্ধুৱে (২০২১) এই সন্মানীয় মুকুট ঘৰলৈ আনিছে ।
২০২৬ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ বিজয়ীয়ে কি লাভ কৰিব?
বিজয়ীগৰাকীয়ে নতুন হীৰা মুকুট, আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ আৰু গোটেই বছৰজুৰি কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব । শিৰোনামৰ বাহিৰেও তেওঁ মিছ ইউনিভাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্বনৰ বাবে বিশ্বদূত হিচাপে কাম কৰিব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান, ৰাজহুৱা উপস্থিতি আৰু দাতব্য পদক্ষেপত মঞ্চক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ।
লগতে পঢ়ক : কেৰালাৰ মডেলৰ পৰা ‘মিছ ইউনিভাৰ্ছ ইণ্ডিয়া ২০২৬’লৈ: কাজিয়াহ্ লিজ মেজোৰ আকৰ্ষণীয় যাত্ৰা