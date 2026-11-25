বিশ্ব মঞ্চত ইতিহাস ৰচনা কৰা প্ৰথমগৰাকী বিবাহিত মিছ ইউনিভাৰ্ছ জেনিফাৰ বাৰেটো কোন?
জেনিফাৰৰ বিবাহ হৈছে আমেৰিকান সেনাবাহিনীৰ এজন চাৰ্জেণ্টৰ সৈতে । তেওঁৰ এগৰাকী কন্যা সন্তানো আছে। জেনিফাৰৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ যাত্ৰাৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ আহক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৬ৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী বিবাহিত মহিলা, যি এগৰাকী মাতৃও হয়, ২০২৬ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ মুকুট পিন্ধিছে । এই খিতাপ জয় কৰি এইগৰাকী নিপুণ মহিলাই বিশ্বৰ মঞ্চত ইতিহাসৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে ।
পুৱেৰ্টো ৰিক’, কেৰিবিয়ান অঞ্চলৰ স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ (কমনৱেল্থ), যি যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অধীনত থকা এটা সৰু এলেকা । তাৰ পৰাই জেনিফাৰে ডাঙৰ সপোন দেখিছিল । তেওঁ পুৱেৰ্টো ৰিক’ৰ এগৰাকী মডেল আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী । ইয়াৰ আগতে তেওঁ 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ পুৱেৰ্টো ৰিক’ ২০২৬' জিকিছিল । তেওঁ প্ৰথম বিবাহিত মহিলা আৰু মাতৃ, যিয়ে মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ জিকি সমগ্ৰ বিশ্বত নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিলে ।
জেনিফাৰৰ শিক্ষা
১৯৯৮ চনত পুৱেৰ্টো ৰিক’ৰ মায়াগুৱেজত জেফ্ৰি আব্ৰেউ ভাস্কেজ আৰু এলিচিয়া মোৰা গনজালেজৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল জেনিফাৰে । তেওঁ ইছাবেলাত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল আৰু চুবুৰীয়া চহৰ ছান চেবাষ্টিয়ান আৰু আগুয়াডাত শিক্ষাৰ কিছু অংশ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুললৈকে তেওঁ ভলীবল খেলি ভাল পাইছিল । পিছলৈ জেনিফাৰে গৱেষণা মনোবিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ দুটা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে—এটা মনোবিজ্ঞান আৰু আনটো ক্লিনিকেল ছ’চিয়েল ৱৰ্ক ।
জেনিফাৰৰ কেৰিয়াৰ
২০২১ চনত, বাৰেটোৱে টেক্সাছৰ ফ’ৰ্ট হুডত আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত কাম কৰি পেছাদাৰী কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰে । 'ফেমিলী এডভোকেচী প্ৰ’গ্ৰাম' (পৰিয়াল অধিবক্তা কাৰ্যসূচী)ৰ অধীনত এগৰাকী শিক্ষাবিদ আৰু সংকটকালীন সহায়তা প্ৰদানকাৰী হিচাপে তেওঁ ঘৰুৱা হিংসা আৰু শিশু নিৰ্যাতনৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত সামৰিক পৰিয়ালসমূহক সহায় আগবঢ়াইছিল ।তেওঁৰ 'কাৰ্ল আৰ. ডাৰ্ণাল আর্মি মেডিকেল চেণ্টাৰ'-ত স্বেচ্ছাসেৱকৰূপে কাম কৰা অভিজ্ঞতাও আছে । সামাজিক কামৰ অংশ হিচাপে, তেওঁ পুৱেৰ্টো ৰিক’ৰ 'পেডিয়াট্ৰিক ডায়বেটিছ এছ’চিয়েশ্বন'-ৰ সৈতে যৌথভাৱে কাম কৰে ।
জেনিফাৰৰ ব্যক্তিগত জীৱন
জেনিফাৰৰ বিবাহ হয় আমেৰিকান সেনাৰ চাৰ্জেণ্ট ইয়ান কাৰ্লোছ বাৰেটো কেলডেৰনৰ সৈতে । পুৱেৰ্টো ৰিক’ৰ ইছাবেলাৰ বাসিন্দা ইয়ান আমেৰিকান সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত, ১০১ নং এয়াৰবৰ্ণ ডিভিজনক তেওঁ লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়ায় । ২০১৯ চনত এই দম্পতীয়ে পেনেলোপ নামৰ এগৰাকী কন্যাক আদৰণি জনায় ।
মিছ ইউনিভাৰ্ছ পুৱেৰ্টো ৰিক’ ২০২৬
২০২৫ চনত বাৰেটোৱে পূৰ্বৰ কোনো অভিজ্ঞতা নথকা সত্ত্বেও ‘মিছ ইউনিভাৰ্ছ পুৱেৰ্টো ৰিক’’ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ প্ৰায় ৩০ কিলোগ্ৰাম ওজন হ্ৰাস কৰে । পিছৰ বছৰত বাৰেটোৱে ছান চেবাষ্টিয়ান পৌৰসভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ‘মিছ ইউনিভাৰ্ছ পুৱেৰ্টো ৰিক’ ২০২৬’ত অংশগ্ৰহণ কৰে । ২০২৬ চনৰ ২৫ জুনত এঞ্জেল অ’ বেৰিঅ’ছ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ ৭০ সংখ্যক সংস্কৰণৰ বিজয়ী হিচাপে তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰে । পূৰ্বৰ বিজয়ী জাশ্বেলী এলিচিয়াই তেওঁক মুকুট পিন্ধাইছিল । জেনিফাৰ কলন (২০২৪)ৰ পিছত তেওঁ এই খিতাপ দখল কৰা দ্বিতীয়গৰাকী মাতৃ—আৰু প্ৰথমগৰাকী বিবাহিত মহিলা । প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডৰ সময়ত তেওঁ সৰ্বাধিক সংখ্যক বঁটা লাভ কৰে, য’ত ‘পিয়েল ৰেডিয়েণ্ট ল’অ’ৰিয়েল পেৰিছ’ (ৰেডিয়েণ্ট স্কীণ), ‘ছনৰিছা কলগেট’ (কলগেট স্মাইল) আৰু ‘মেজৰ পাছাৰেলা’ (শ্ৰেষ্ঠ কেটৱক) আদি বঁটা লাভ কৰে ।
বিবাহিত মহিলাসকলে মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰেনে?
হয়, বিবাহিত মহিলাসকলে এতিয়া মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু খিতাপো দখল কৰিব পাৰে । ২০২৩ চনৰ সংস্কৰণৰ পৰা মিছ ইউনিভাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্বনে পূৰ্বে বিবাহিত মহিলা, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা আৰু মাতৃসকলক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাত বাধা দিয়া নিষেধাজ্ঞা উঠাই লয় । যোগ্যতাৰ মাপকাঠী আপডেট কৰা হয় ।
পূৰ্বৰ নিয়ম: ৭০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি অহা এই নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিযোগীসকল অবিবাহিত আৰু সন্তানহীন হ’ব লাগিব । তদুপৰি বিজয়ীসকলে গোটেই ৰাজত্বকালত অবিবাহিত হৈ থাকিব আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছিল ।
বৰ্তমানৰ নিয়ম: বৈবাহিক স্থিতি আৰু মাতৃত্বই আৰু কোনো প্ৰাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতাত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । ২০২৪ চনত সংস্থাটোৱে ২৮ বছৰৰ বয়সৰ সীমাও আঁতৰাই পেলায় ।
ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি: ২০২৩ চনত কলম্বিয়াৰ কেমিলা এভেলা ‘মিছ ইউনিভাৰ্ছ’ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেল (শীৰ্ষ ৫)ত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথমগৰাকী মাতৃ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০২৬ চনত ‘মিছ ইউ এছ এ’ জাষ্টাছ কেলিয়ে আমেৰিকাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ‘মিছ ইউনিভাৰ্ছ’ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী বিবাহিত মহিলা আৰু মাতৃ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
২০২৬ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ জয়
পুৱেৰ্টো ৰিক’ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বাৰেটোৱে ৭৫ সংখ্যক মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰে, যিটো অনুষ্ঠান পুৱেৰ্টো ৰিক’তেই অনুষ্ঠিত হৈছিল । মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ দখল কৰা তেওঁ ষষ্ঠগৰাকী পুৱেৰ্টো ৰিকান মহিলা । তদুপৰি মিছ ইউনিভাৰ্ছত পুৱেৰ্টো ৰিক’ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তেওঁ ৭২ সংখ্যক প্ৰতিযোগী আৰু আয়োজক দেশখনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা চতুৰ্থগৰাকী পুৱেৰ্টো ৰিকান । ইয়াৰ পূৰ্বে বাৰ্বাৰা টৰেছ (১৯৭২ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতাত), ডেনিছ কুইনোনেছ (২০০১ চনত) আৰু আইছিছ কাছাল্ডুক (২০০২ চনত) আদিয়েও আয়োজক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হৈ তেওঁ মিছ ইউনিভাৰ্ছ খিতাপ দখল কৰা ষষ্ঠগৰাকী পুৱেৰ্টো ৰিকান মহিলা হিচাপে গৌৰৱ অৰ্জন কৰে ।
লগতে পঢ়ক : মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৬: ভাৰতত কেতিয়া আৰু ক'ত চাব গ্ৰেণ্ড ফিনালে