আয়োজকে তিৰস্কাৰ কৰা ফাতিমাৰ শিৰতেই মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৫ মুকুট

বিতৰ্কিত 'ডাম্বহেড' মন্তব্যৰ পিছত মেক্সিকোৰ ফাতিমা বছৰ শিৰতেই শোভা পালে মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৫ ৰ মুকুটে ৷

Fatima Bosch wins the Miss Universe 2025 title After Controversial 'Dumbhead' Remark
মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৫ (Photo: AP)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : November 21, 2025 at 12:04 PM IST

হায়দৰাবাদ : মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৫ ৰ সামৰণি পৰিল ৷ মেক্সিকোৰ ফাতিমা বছৰ শিৰত জিলিকিল ২০২৫ ৰ মুকুট ৷ থাইলেণ্ডৰ ননথাবুৰীত অনুষ্ঠিত হয় মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতা ।

ইনষ্টাগ্ৰামত মিছ ৱৰ্ল্ডৰ অফিচিয়েল পেজত বিজয়ীগৰাকীৰ কথা ঘোষণা কৰি দলটোৱে লিখিছে: "আমাৰ নতুন মিছ ইউনিভাৰ্ছলৈ অভিনন্দন । আজি ৰাতি এগৰাকী তাৰকাৰ জন্ম হ’ল । তেওঁৰ কৃপা, শক্তি আৰু বিশাল আত্মাই পৃথিৱীৰ হৃদয় আকৰ্ষণ কৰিলে আৰু আমি তেওঁক আমাৰ নতুন ৰাণী হিচাপে আদৰি বহু বেছি ৰোমাঞ্চিত । তেওঁৰ নেতৃত্বত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন অলপ উজ্জ্বল হৈ উঠে । ✨🌍👑"

উল্লেখনীয় কথাটো হ’ল, প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম দিনকেইটাত মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ আয়োজক নৱাত ইটছাৰাগ্ৰীচিলে ফাতিমাক ‘ডাম্বহেড’ বুলি অভিহিত কৰিছিল । সেই সময়ত ফাতিমালৈ সমৰ্থন জনাই আন প্ৰতিযোগীসকলো হলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতো ফাতিমা বিজয়ী ঘোষণা হোৱাত সকলোৱে তেওঁক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ৷

প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰথম ৰানাৰ্ছ আপ হয় মিছ থাইলেণ্ড বীনা প্ৰবিনাৰ সিং । দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপ হয় মিছ ভেনিজুৱেলা ষ্টেফানী আবাছালি । চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিতৰত আছিল চিলি, কলম্বিয়া, কিউবা, গুৱাডেলুপ, মেক্সিকো, প’ৰ্ট’ ৰিকো, ভেনিজুৱেলা, চীন, ফিলিপাইনছ, থাইলেণ্ড, মাল্টা আৰু ক’ট ডি আইভৰ । এইবাৰ ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ কিংবদন্তি ছাইনা নেহৱাল এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক পেনেলত আছিল ।

থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা মিছ ইউনিভাৰ্ছ ২০২৫ ৰ ফাইনেলত ফাতিমাক হীৰাৰ মুকুট পিন্ধোৱা হয় । এই লোভনীয় মুকুটৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা ১০০ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ভাৰতীয়সকলৰ দৃষ্টি মনিকা বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰত টিকি আছিল । কিন্তু মনিকা বিশ্বকৰ্মা শীৰ্ষ ১২ ৰাউণ্ডৰ পৰা বাহিৰ হয় ।

মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৫ চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ বিষয়বস্তু আছিল "প্ৰেমৰ শক্তি", যিয়ে অন্তৰ্ভুক্তি আৰু ঐক্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু বিশ্বক একত্ৰিত কৰাত প্ৰেমৰ পৰিৱৰ্তনশীল শক্তিক উদযাপন কৰে ।

থাইলেণ্ডৰ ননথাবুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰেণ্ড ফিনালেত ২৫ বছৰীয়া ফাতিমা অন্যতম শক্তিশালী প্ৰতিযোগী আছিল । এইবাৰ শীৰ্ষ ৫ ৰ ভিতৰত আছিল থাইলেণ্ড, ফিলিপাইনছ, ভেনিজুৱেলা, মেক্সিকো আৰু ক’ট ডি আইভৰ । তেওঁলোকৰ সকলোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিল: "আজি ৰাতি যদি আপুনি মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ লাভ কৰে, তেন্তে আপুনি এই মঞ্চখন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি যুৱতীসকলক শক্তিশালী কৰিব ?"

আৰম্ভণিৰে পৰাই ফাতিমা বছে সাহসেৰে উত্তৰ দিছিল । প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰাউণ্ডৰ সময়ত তেওঁক সোধা হৈছিল, "আপোনাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ২০২৫ চনত মহিলা হোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান কি, আৰু আপুনি মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ উপাধিটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্বৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক নিৰাপদ স্থান সৃষ্টি কৰিব ?" সপ্ৰতিভভাৱে ফাতিমা বছে উত্তৰ দিলে: "আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে, এগৰাকী নাৰী হিচাপে, মিছ ইউনিভাৰ্ছ হিচাপে, মই মোৰ কণ্ঠ আৰু শক্তিক আনৰ সেৱাৰ বাবে উছৰ্গা কৰিম কাৰণ আজিকালি আমি ইয়াত মাত মাতিবলৈ, পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আৰু আমি নাৰী হোৱাৰ বাবেই সকলো পাবলৈ আছোঁ আৰু সন্মুখত থিয় হৈ থকা সাহসীসকলেই এদিন ইতিহাস ৰচনা কৰিব । ধন্যবাদ ।" তেওঁৰ উত্তৰে দৰ্শকক উল্লাসিত কৰি তুলিলে । বহুতে অনুভৱ কৰিছিল যে এই মুহূৰ্তটোতেই ফাতিমাই নিজৰ জয়ৰ মোহৰ মাৰিছিল । তেওঁ আত্মবিশ্বাসেৰে কথা কয় ।

পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডতো তেওঁ বিচাৰকসকলক আপ্লুত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিজয়ী হ’লে যুৱতীসকলক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব বুলি সোধাত তেওঁ কয়: "মিছ ইউনিভাৰ্ছ হিচাপে মই তেওঁলোকক ক'ম, আপোনাৰ প্ৰামাণ্যতাৰ শক্তিক বিশ্বাস কৰক । নিজকে বিশ্বাস কৰক, আপোনাৰ সপোনবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনাৰ হৃদয়খন গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰু কেতিয়াও কাকো আপোনাৰ মূল্যৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবলৈ নিদিব, কাৰণ আপুনিয়েই সকলো । আপুনি শক্তিশালী, আপোনাৰ মাতটো সকলোৱে শুনাটো প্ৰয়োজন । ধন্যবাদ ।"

উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখন অৱশ্যে শান্তিপূৰ্ণ নাছিল । প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বে বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছিল ফাতিমা বছ । থাইলেণ্ডৰ এগৰাকী আয়োজক নৱাত ইটছাৰাগ্ৰীচিলে তেওঁক অপমান কৰিছিল আৰু তেওঁ লাইভষ্ট্ৰীমৰ সময়ত “ডাম্বহেড” বুলি অভিহিত কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ফাতিমাই কিছু প্ৰচাৰমূলক বিষয়বস্তু পোষ্ট কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে এই ঘটনাৰ উদ্ভৱ হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিযোগীসকলে উক্ত স্থান পৰিত্যাগ কৰে, তাৰ পিছত ছ’চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হয়, আনকি মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও মন্তব্য কৰে ।

