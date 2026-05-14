Miss Grand India 2026: কোন এই মৃগাশ্ৰী বৰুৱা ? মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াত অসমৰ জীয়াৰীৰ চমকপ্ৰদ সফলতা

Miss Grand India 2026: কোন এই মৃগাশ্ৰী বৰুৱা ? মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াত অসমৰ জীয়াৰীৰ চমকপ্ৰদ সফলতা
সংবিধানৰ ২১ অনুচ্ছেদৰ উল্লেখেৰে বিচাৰকৰ মন জিনিলে অসমৰ মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই, লাভ কৰিলে মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ ১ম ৰানাৰ্ছ-আপৰ খিতাপ!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 1:34 PM IST
হায়দৰাবাদ : মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া ২০২৬ত অসমৰ জীয়াৰীৰ বৃহৎ সফলতা ! ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উজলি উঠিল উত্তৰ-পূবৰ প্ৰতিযোগী; মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ-আপ খিতাপ অৰ্জন মৃগাশ্ৰী বৰুৱাৰ ৷ দিল্লীৰ তালকাটৰা ষ্টেডিয়ামত মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া ২০২৬ ৰ মঞ্চ কঁপালে মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই ৷
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীক সামৰি লোৱা এই অনুষ্ঠানত কেৱল বাহ্যিক সৌন্দৰ্যই নহয়, বৰং নাৰী সবলীকৰণ, সংস্কৃতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ বাৰ্তাক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল । ২৪ বছৰীয়া মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই অতি আকৰ্ষণীয় তথা শালীনতাৰে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইভিনিং গাউন, ছুইমচুট আৰু সামাজিক সমস্যাক লৈ সোধা প্ৰশ্নোত্তৰৰ (Q&A) ৰাউণ্ডত তেওঁ বিচাৰক আৰু দৰ্শকক মুগ্ধ কৰে ।
নিজৰ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনৰ ৰাউণ্ডত মৃগাশ্ৰীয়ে অসমৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকৰ সৈতে আধুনিক শৈলীৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ ঘটাই অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিক দাঙি ধৰে । 'মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্বনেল ইণ্ডিয়া'ই আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা আদিকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৩০ গৰাকীতকৈও অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লৈছিল । এই বৰ্ষৰ মূল খিতাপ অৰ্থাৎ শীৰ্ষ তাজ অৰ্জন কৰে দিল্লীৰ এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে । আনহাতে, মৃগাশ্ৰীৰ এই ৰানাৰ্ছ-আপ খিতাপে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ সফলতা কঢ়িয়াই আনিছে ।
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা 'মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া ২০২৬' (Miss Grand India 2026) ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই 'ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ-আপ' (১ম ৰানাৰ্ছ-আপ) খিতাপ অৰ্জন কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । এইবাৰৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ লগতে মেঘালয়, মণিপুৰ, ছিকিম আৰু উত্তৰ-পূবৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীসকলেও ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নিজৰ শক্তিশালী উপস্থিতি সাব্যস্ত কৰে ।
বিগত ১২ মে’, মঙলবাৰে নতুন দিল্লীৰ তালকাটৰা ষ্টেডিয়ামত 'মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া' (Miss Grand India) ৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ সামৰণি পৰে । এই প্ৰতিযোগিতাত তামিলনাডুৰ ২২ বছৰীয়া কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনীয়াৰ লক্ষিতা তিলকৰাজে মূল খিতাপ অৰ্জন কৰে । আগন্তুক অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া 'মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্বনেল ২০২৬' প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ।
চেন্নাইৰ লক্ষিতা তিলকৰাজে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ শালীনতা আৰু সুন্দৰ উপস্থাপনৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ কৰে । তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে 'মিছ ইউনিভাৰ্ছ তামিলনাডু ২০২৪' আৰু 'মিছ গ্ৰেণ্ড তামিলনাডু ২০২৬' খিতাপো লাভ কৰিছিল । প্ৰতিযোগিতাত মেঘালয়ৰ তানভি মাৰাকে দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ-আপৰ খিতাপ দখল কৰে । আনহাতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সাঁজ খুৰানা, পশ্চিম বংগৰ ৰেশ্মী দেওকোটা আৰু ছিকিমৰ স্নেহা তামাঙে ক্ৰমে তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থান লাভ কৰে । শীৰ্ষ ৬ গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰতিযোগীৰ সংখ্যা লক্ষণীয় আছিল, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অঞ্চলটোৰ শক্তিশালী উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰে ।
২৯ এপ্ৰিলৰ পৰা ১২ মে’লৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰায় ২৯ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰতিযোগীসকলে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ টেলেণ্ড ৰাউণ্ড, ছুইমচুট ৰাউণ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় সাজ-পোছাক (National Costume) ৰাউণ্ড আৰু এটা বিশেষ বলীউড-থীমযুক্ত গালা ৰাউণ্ডত অৱতীৰ্ণ হ’বলগীয়া হৈছিল ।
মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মঞ্চত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মণিপুৰ, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰাখণ্ডই অংশগ্ৰহণ কৰি আত্মপ্ৰকাশ কৰে । প্ৰতিযোগিতাৰ একেবাৰে চূড়ান্ত প্ৰশ্নোত্তৰ (Q&A) ৰাউণ্ডত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰতিযোগীসকলে যুক্তিপূৰ্ণ আৰু ব্যক্তিগত অনুভৱেৰে পুষ্ট সুন্দৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত অসমৰ মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই ইনক্লুছিভিটি বা সকলোকে সমানে সামৰি লোৱাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃতিত এক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আহ্বান জনায় । মৃগাশ্ৰীৰ স্পষ্ট মত, "আমি ইয়ালৈ কেৱল সকলো পৰিস্থিতিকে মানি ল’বলৈ অহা নাই, বৰং আমাৰ নিজা মতামত বা যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈহে আহিছোঁ ।"
তেওঁ প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিককে জ্ঞান আহৰণৰ বাবে সজাগ হ’বলৈ, সকলো মানুহকে আদৰি ল’বলৈ আৰু জীৱনৰ নতুনত্বৰ প্ৰতি উদাৰ হ’বলৈ আহ্বান জনায় । নিজৰ বক্তব্যৰ সমৰ্থনত মৃগাশ্ৰীয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 'অনুচ্ছেদ ২১' (Article 21) ৰ কথা উল্লেখ কৰে । যিয়ে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ (Right to life with dignity) প্ৰদান কৰে ।
