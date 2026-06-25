মুক্তি পালে 'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী'ৰ টিজাৰ; ২০২৬ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত চিনেমা হললৈ
হিন্দী আৰু তেলুগু ভাষাত ধামাকা কৰিব 'মিৰ্জাপুৰ' চিনেমাই; টিজাৰে সৃষ্টি কৰিলে খলকনি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 7:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : মিৰ্জাপুৰৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ আৰু উলাহৰ খবৰ ! বহুত দিনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই 'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী'ৰ অতি আকৰ্ষণীয় টিজাৰে অৱশেষত মুক্তি লাভ কৰিলে । ২০১৮ চনত অ’টিটি প্লেটফৰ্মত খলকনি সৃষ্টি কৰা এই জনপ্ৰিয় ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিনেমা হলত খোজ পেলাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ।
পংকজ ত্ৰিপাঠী, আলী ফজল আৰু দিব্যেন্দুৰ দৰে পুৰণি তাৰকাসকলৰ ধামাকাদাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ লগতে এইবাৰ ছবিখনত নতুনকৈ এণ্ট্ৰি ঘটিছে অভিনেতা ৰবি কিষাণ আৰু 'পঞ্চায়ত' ধাৰাবাহিকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জিতেন্দ্ৰ কুমাৰৰ । 'বাব্লু পণ্ডিত'ৰ চৰিত্ৰত জিতেন্দ্ৰ কুমাৰৰ এই আচৰিত প্ৰৱেশে অনুৰাগীসকলৰ মাজত এতিয়া দুগুণ উছাহৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এই চলচ্চিত্ৰখন কেৱল চিনেমা হল বা ডাঙৰ পৰ্দাৰ বাবেহে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ কাহিনীটো অতি আকৰ্ষণীয় আৰু পূৰ্বে কেতিয়াও নুশুনা এটা নতুন দিশৰ ওপৰত আধাৰিত ৷ ছবিখনে মিৰ্জাপুৰৰ পুৰণি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকখনৰ কাহিনীটোক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব ।
এইবাৰ পূৰ্বতকৈও অধিক ধামাকা লৈ আহিছে 'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী'। মুক্তি পোৱা এই টিজাৰে বছৰটোৰ আটাইতকৈ বহুল প্ৰত্যাশিত চলচ্চিত্ৰখনৰ এক আমোদজনক আভাস দাঙি ধৰিছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিৰ্জাপুৰৰ জনপ্ৰিয় পৃথিৱীখনে অ’টিটি প্লেটফৰ্মৰ পৰা চিনেমা হললৈ গতি কৰিছে । এই চলচ্চিত্ৰখন নিজৰ আকৰ্ষণীয় শৈলী, শক্তিশালী কাহিনী আৰু এক বিশাল পৰিসৰৰ সৈতে ডাঙৰ পৰ্দাত মুক্তি পাব ।
২০১৮ চনত আৰম্ভ হোৱা প্ৰথমটো ছিজনৰ কাহিনীৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়েই এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ই এক নতুন তথা পূৰ্বে কেতিয়াও নুশুনা কাহিনীৰে এই সমগ্ৰ ধাৰাটোক আগুৱাই লৈ যাব । ছবিখন ৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৬ তাৰিখে চিনেমা হলত মুক্তি পাব । ই অনুৰাগীসকলৰ প্ৰিয় ফ্ৰেঞ্চাইজিটোক সম্পূৰ্ণ এক নতুন থিয়েট্ৰিকেল ৰূপত উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে।
কলা-কুশলী আৰু চৰিত্ৰ
এই টিজাৰটোৱে পংকজ ত্ৰিপাঠী, আলী ফজল আৰু দিব্যেন্দুৰ সৈতে দৰ্শকক পুনৰ মিৰ্জাপুৰৰ পৃথিৱীখনলৈ আদৰণি জনাইছে । অভিনেতা জিতেন্দ্ৰ কুমাৰে এইবাৰ 'বাব্লু পণ্ডিত'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যাৰ ফলত অনুৰাগীসকলৰ এই প্ৰিয় চৰিত্ৰটো পুনৰ স্ক্ৰীণলৈ ঘূৰি আহিছে । এই ছবিখনত অভিনেতা ৰবি কিষাণো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, যাৰ শক্তিশালী উপস্থিতিয়ে মিৰ্জাপুৰ ইউনিভাৰ্ছত এক নতুন আৰু আকৰ্ষণীয় মাত্ৰা যোগ কৰিছে ।
পূৰ্বাঞ্চলৰ গলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজস্থানৰ মৰুভূমিলৈকে, এই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ পূৰ্বতকৈ বহু ডাঙৰ পৰিসৰত সজোৱা হৈছে । ই নিজৰ আকৰ্ষণীয় জগতখন আৰু বিশাল কাহিনীৰে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ চিনেমা হল কঁপাবলৈ সাজু হৈছে ।
অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কলা-কুশলী
ছবিখনত বহুতো প্ৰতিভাশালী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই চলচ্চিত্ৰখনত অভিষেক বেনাৰ্জী, ৰসিকা দুগল, মোহিত মালিক আৰু শ্বীবা চড্ডা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । ইয়াৰ লগতে ৰাজেশ টাইলাং, প্ৰমোদ পাঠক, শ্ৰিয়া পিলগাঁওকাৰ আৰু হৰ্ষিতা শেখৰ গৌৰকো দেখিবলৈ পোৱা যাব । শ্বেতা ত্ৰিপাঠী আৰু সোনাল এছ চৌহানেও এই ছবিখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা
'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী' চিনেমাখন আমাজন এমজিএম ষ্টুডিঅ’ আৰু এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰা হৈছে । এই চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালনা কৰিছে গুৰমীত সিঙে । ইয়াৰ কাহিনী লিখিছে পুনীত কৃষ্ণই । এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে ৰিতেশ সিধৱানী আৰু ফাৰহান আখটাৰে । ছবিখনৰ সহ-প্ৰযোজক হৈছে কাছিম জগমাগিয়া আৰু বিশাল ৰামচন্দ্ৰানী ।
মুক্তি আৰু ভাষা
ছবিখন ২০২৬ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত চিনেমা হলত মুক্তি পাব । এই ধামাকা অধিকসংখ্যক দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ বাবে ছবিখন হিন্দী আৰু তেলুগু ভাষাত মুক্তি দিয়া হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত: গৰ্ভধাৰণৰ খবৰ নিশ্চিত কৰিলে অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে !