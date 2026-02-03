'মিৰ্জাপুৰ: দ্য ফিল্ম'ৰ শ্বুটিং সম্পূৰ্ণ; আৱেগিক 'গুড্ডু ভাইয়া'ই ক’লে মনৰ কথা
পুনীত কৃষ্ণৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আৰু গুৰমীত সিঙে পৰিচালনা কৰা মিৰ্জাপুৰ: দা ফিল্মে ২০২৬ চনত মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ।
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ক্ৰাইম ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ বাবে এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত মিৰ্জাপুৰ: দ্য ফিল্মৰ শ্বুটিং সূচী সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ কাল্টৰ প্ৰিয় ৱেব ছিৰিজৰ পৰা অভিযোজিত আৰু ২০২৬ চনত ডাঙৰ পৰ্দাত মুক্তি পাবলগীয়া ছবিখনে মিৰ্জাপুৰৰ বিপজ্জনক জগতখনক আৰু অধিক ভৱিষ্যৎ অন্বেষণ কৰিব ৷
দলটোৱে শ্বুটিং সমাপ্ত কৰাৰ সময়তে গুড্ডু ভাইয়াৰ আইকনিক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আলী ফজলে চেটৰ পৰা পৰ্দাৰ আঁৰৰ আভাস আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত এটা আৱেগিক টোকা শ্বেয়াৰ কৰে ৷ এই দীঘলীয়া আৰু গভীৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, “এয়া এক দীঘলীয়া যাত্ৰা, কিছু প্ৰেম আৰু কিছু শত্ৰুতাৰ যাত্ৰা, মিৰ্জাপুৰ: দ্য ফিল্মৰ শেষ সূচী সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷”
আলী ফজলে মিৰ্জাপুৰ: দ্য ফিল্মক ‘মাষ্টাৰপিছ’ বুলি অভিহিত কৰি সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু কৰ্মীসকলক তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাৰ বাবে ধন্যবাদ জনায় ৷ তেওঁ লগতে কয়, “এই সকলোবোৰৰ মাজত যেতিয়া কেমেৰা আমাৰ ওপৰত আহিছিল, আমি আমাৰ এ গেমটো দেখুৱালো আৰু মই গৌৰৱেৰে ক’ব পাৰো যে সমগ্ৰ মিৰ্জাপুৰৰ দল আৰু অভিনেতাসকলৰ হৈ আমি যিটো কাম সৰ্বোত্তমভাৱে কৰো সেয়া কৰিলোঁ ৷”
শক্তিশালী চৰিত্ৰ আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ অভিজ্ঞতাসমূহ ভাগ বতৰা কৰাৰ বাবে মিৰ্জাপুৰে বছৰ বছৰ ধৰি বিপুল অনুৰাগীৰ সমৰ্থন লাভ কৰি আহিছে আৰু ডাঙৰ পৰ্দাত মুক্তি পোৱাটোৱে সকলোৰে আশা বৃদ্ধি কৰিছে ৷
২০২৬ চনত মুক্তি পাবলগীয়া এই ছবিখনে অৰমেক্স চিনেমেটিক্সৰ সৰ্বাধিক প্ৰত্যাশিত হিন্দী ছবিৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ৷ মিৰ্জাপুৰঃ দ্য ফিল্ম নিঃসন্দেহে আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত ছবিৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ দৰ্শকে এইবাৰ ডাঙৰ পৰ্দাত আইকনিক চৰিত্ৰ মুন্না ভাইয়াৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ৷
পুনীত কৃষ্ণৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আৰু গুৰমীত সিঙৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ছবিখনত মিৰ্জাপুৰৰ আইকনিক চৰিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছে কালিন ভাইয়া (পংকজ ত্ৰিপাঠী), গুড্ডু পণ্ডিত (আলী ফজল), মুন্না ত্ৰিপাঠী (দিব্যেন্দু) লগতে অভিষেক বেনাৰ্জী ৷
দেশজুৰি ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ ৮ সপ্তাহৰ পাছত ভাৰত আৰু ২৪০ খনতকৈও অধিক দেশৰ প্ৰাইম সদস্যসকলৰ বাবে ষ্ট্ৰীমিংত উপলব্ধ হ’ব ছবিখন ৷
