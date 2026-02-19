ETV Bharat / entertainment

শিল্পীৰ এক মিঠা প্ৰেমকাহিনীৰে শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘অশ্বমেধ’

শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘অশ্বমেধ’। ছবিখনৰ পৰিচালনা মিণ্টু ৰাজবংশীৰ ।

Mintu Rajbongshi directorial New assamese film ashwamedh will be released soon
এখন নতুন অসমীয়া ছবি ‘অশ্বমেধ’ (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : February 19, 2026 at 6:04 PM IST

গুৱাহাটী : কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰযোজক নোহোৱাকৈ নৱ প্ৰজন্মৰ কেইগৰাকীমান যুৱক-যুৱতীৰ প্ৰচেষ্টাত শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি ‘অশ্বমেধ’ । এটা মিঠা প্ৰেমকাহিনীৰ লগতে ছবিখনৰ জৰিয়তে দর্শকে ল’ব পাৰিব একশ্যনৰ সোৱাদ । ছবিখনৰ পৰিচালনা আৰু কাহিনী, চিত্ৰনাট্য, পৰিকল্পনা মিণ্টু ৰাজবংশীৰ ।

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত ছবিখনৰ পৰিচালক মিণ্টু ৰাজবংশীয়ে জনাই ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা-

New assamese film
শ্বুটিঙৰ কিছু ধেমেলীয়া মুহূৰ্ত (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকৰ মন্তব্য

বিশেষ কোনো চিনাকী মুখ নথকাকৈ এখন অসমীয়া ছবি চলাই দেখুওৱাৰ সাহসৰে ওলাই আহিছে নৱ-প্ৰজন্মৰ এটি দল । ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক মিণ্টু ৰাজবংশীয়ে কয়, “এই ছবিখনৰ পৰিকল্পনা আমি ২০২৩ বৰ্ষতে কৰিছিলোঁ । আনহাতে ২০২৫ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা আমি ছবিখনৰ প্ৰথম দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । আমি কেইগৰাকীমান পঢ়ি থকা ল’ৰাই লগ হৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । বৰ্তমান ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ অন্তিম পৰ্যায়ৰ কাম চলি আছে ।”

New assamese film
ছবিখনৰ পৰিকল্পনা ২০২৩ বৰ্ষতে কৰিছিল নিৰ্মাতাই (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ কাহিনীৰ আধাৰটো কি ?

ছবিখনৰ কাহিনীৰ আধাৰটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ৰাজবংশীয়ে কয়, “এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী আৰু এগৰাকী মাতৃহীনা কণ্ঠশিল্পীৰ প্ৰেমৰ কাহিনীক আধাৰ হিচাপে লৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছোৱালীজনীৰ দৃষ্টিশক্তি নাই, তাইৰ বাবে জ্যেষ্ঠভগ্নীয়ে সকলো । আনহাতে সেই ছোৱালীজনীৰ জ্যেষ্ঠভগ্নীৰো এটি কাহিনী ছবিখনত দর্শকে দেখিবলৈ পাব । বায়েকগৰাকীৰ কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ একশ্যনধর্মী । এই দুয়োগৰাকী ভগ্নীৰে শেষত গৈ কোনোবা এগৰাকীৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয়, য'ত ৰাজ্য এখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও মাত মাতিবলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰে ৷ এনে এক কাহিনীৰ আধাৰতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । এখন একশ্যন থ্ৰীলাৰযুক্ত ছবি ‘অশ্বমেধ’।”

New assamese film
নতুন অসমীয়া ছবি ‘অশ্বমেধ’ৰ টীম (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনত নাই কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰযোজক

এই ছবিখনত নিৰ্দিষ্ট কোনো প্ৰযোজক নাই, সকলোৱেই প্ৰযোজক । ছবিখনৰ প্ৰতিগৰাকী কলা-কুশলীৰ সহায় সহযোগিতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । এই ক্ষেত্ৰত যিয়ে যেনেদৰে পাৰিছে সহায় কৰিছে বুলি জনাই পৰিচালকগৰাকীয়ে ।

New assamese film
এটা দৃশ্যত অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam)

আহিবলগীয়া এই ছবিখনত অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা, সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জী, অৰ্ণৱ পৰাশৰ, কাব্যশ্ৰী শইকীয়া, অৰ্পনা কলিতা, প্ৰত্যুষ প্ৰতীম ভট্ট, প্ৰাঞ্জল শৰ্মা, ভাস্কৰ নিলীমা, ঋষি দাস, ৰঞ্জিত দাস, সুদীপ্ত দাস, ৰাজীৱ ডেকা, অনুপ শৰ্মা, তীৰ্থনাথ শৰ্মা, নীলোৎপল শৰ্মা, কংকন বৰ্মন, সিদ্ধাৰ্থ কৃষ্ণ ফুকন, ৰুবুল আলী হাজৰিকা, ধৃতিমান, লিমা, বন্তী, জুহি, ত্ৰিদীপ হালৈ, নিশিতা শৰ্মাকে ধৰি প্ৰায় ১৫০ গৰাকী ন-পুৰণিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ।

New assamese film
ছবিখনৰ পৰিচালনা মিণ্টু ৰাজবংশীৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ কাহিনী-পৰিকল্পনা জিৎ জয়ন্তৰ, চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে ৰাকিব আহমেদে, কলা নিৰ্দেশনা সুদীপ্ত দাস, ৰাজীৱ ডেকাৰ । গুৱাহাটী, মৰিগাঁও, চন্দ্ৰপুৰত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । ছবিখনত থাকিব দুটা গীন, অৱশ্যে গান দুটাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ এতিয়াও হোৱা নাই, শ্বুটিং শ্বিলঙ আৰু ভূটানত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে । চলিত বৰ্ষৰ জুন-জুলাইৰ ভিতৰত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে ।

