ভাৰতীয় চিনেমাৰ উত্তৰণৰ বাবে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ

ভাৰতীয় চিনেমাৰ উত্তৰণৰ বাবে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ
সোমবাৰে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ অধ্যক্ষতাত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
Published : June 30, 2026 at 8:18 AM IST
নতুন দিল্লী: তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে দুটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত । এই পদক্ষেপসমূহে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বিকাশত সহায় কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । লগতে সমগ্ৰ দেশতে ছবিগৃহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাতো সহায় কৰিব এই সিদ্ধান্তসমূহে ।
সোমবাৰে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ অধ্যক্ষতাত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । মন্ত্ৰণালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ, বিতৰণ আৰু প্ৰযুক্তিগত সংহতিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক গাঁথনিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
মন্ত্ৰণালয়ে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ অধ্যয়ন গোট গঠন কৰিছে । এই গোটৰ অধ্যক্ষতা কৰিব প্ৰসুন যোশীয়ে । ইয়াত উদ্যোগ বিশেষজ্ঞ আৰু প্ৰযুক্তি অংশীদাৰসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । গোটটোৱে ভাৰতীয় চিনেমাৰ আগত থকা সুযোগ আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব । তদুপৰি চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়ৰ পৰামৰ্শ দিয়া হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় ছবিসমূহক বিশ্বজুৰি অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তোলাৰ পদক্ষেপৰ বাবে পৰামৰ্শ দিব এই গোটে ।
The Ministry of Information and Broadcasting has taken two major decisions today. These steps will help the Indian film industry grow and will also help in increasing the number of cinema screens across the country.— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) June 29, 2026
The decisions have been taken in a high-level review meeting…
অধ্যয়ন গোটে অন্যান্য বিষয়সমূহৰ লগতে তলত উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহো নিৰীক্ষণ কৰিব:
- ভাৰতীয় ছবিক বিশ্ব বজাৰত অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তোলাৰ পদক্ষেপ।
- চিনেমাত নতুন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ । ইয়াৰ ভিতৰত আছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ভাৰ্চুৱেল প্ৰডাকচন । ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে এই সঁজুলিসমূহ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে গ্ৰুপে পৰামৰ্শ দিব ।
- চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে বজাৰৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানিক বিত্তীয় সাহায্য আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন পুঁজিৰ বিকল্প কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰে ।
- নিৰ্মাণ আৰু বিতৰণৰ বাবে ধন সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত ছবি নিৰ্মাতাসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা ।
ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে কাম কৰা । গোটটোৱে উত্তম পদ্ধতিসমূহ চিনাক্ত কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় চিনেমাৰ দীৰ্ঘম্যাদী বৃদ্ধিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নীতিগত কাঠামোৰ পৰামৰ্শ দিব । অধ্যয়ন গোটটোৱে সমগ্ৰ দেশৰ সকলো প্ৰাসংগিক অংশীদাৰৰ পৰামৰ্শ ল’ব । তিনি মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন মন্ত্ৰণালয়ক দাখিল কৰিব ।
ৰাজ্যসমূহৰ বাবে আৰ্হি ৰাজ্যিক চিনেমা নিয়মাৱলী
চিনেমা হল আৰু থিয়েটাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাজ্যিক তালিকাৰ অন্তৰ্গত । চিনেমা আৰু থিয়েটাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন অনুমতিৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্যই বিভিন্ন নিয়ম মানি চলে । বিশেষকৈ সৰু চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলত চিনেমাৰ আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ই এক ডাঙৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
চিনেমাৰ আন্তঃগাঁথনি ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ মন্ত্ৰণালয়ে আৰ্হি নিয়মৰ গোট প্ৰস্তুত কৰিছে । সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে কথা পাতি এই নিয়মৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । মন্ত্ৰণালয়ে এতিয়া এই আদৰ্শ ৰাজ্যিক চিনেমা নিয়মাৱলী সকলো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ৰাজ্যসমূহক সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । মন্ত্ৰণালয়ে ৰাজ্যসমূহক এই নিয়মসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাত সহায় কৰিব ।
এই সিদ্ধান্তসমূহে একেলগে শক্তিশালী, আধুনিক আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব । ভাৰতীয় চিনেমা সৃষ্টিশীলতা, সংস্কৃতি আৰু উদ্ভাৱনৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হৈ থাকিব ।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ: চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে সোণালী সুযোগ