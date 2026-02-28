সমিতিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বাস্তৱায়িত হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰ: বিমল বড়া

সমিতিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বাস্তৱায়িত হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰ: বিমল বড়া
জুবিনক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত গঠিত সমিতিখনে দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বাস্তৱায়িত হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰ । জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈ গৰিমা গাৰ্গৰ আক্ষেপৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ ।
Published : February 28, 2026 at 12:46 PM IST
ডিব্ৰুগড়: প্ৰাণৰ শিল্পী হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই লাখ লাখ অনুৰাগী । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰি শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপিত কৰিছে সকলোৱে । ইয়াৰ সামান্তৰালভাৱে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে সচেতন ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে ।
জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাত সমিতি গঠন কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈ চৰকাৰে কেনে পৰিকল্পনা কৰিছে সেই কথা জানিব পৰা হোৱা নাই বা চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰা নাই । শেহতীয়াকৈ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আঁতৰ কৰি পৰিস্কাৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা কাম চৰকাৰে কেতিয়াৰ পৰা হাতত ল'ব সেই কথা জানিবলৈ দিয়া নাছিল ।
ফলত শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গ চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা ক্ষেত্ৰত তৎপৰ নোহোৱাক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি কৈছিল,"বাৰিষাৰ পূৰ্বে জুবিনক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে । জুবিনক্ষেত্ৰক সুন্দৰকৈ ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব । বাৰিষাৰ পূৰ্বে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ঠাইখিনি বেয়া হৈ পৰিব । গৰিমা গাৰ্গৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
জুবিনক্ষেত্ৰ আজিলৈকে নিৰ্মাণ নোহোৱা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে । সমিতিখনে গোটেই বিষয় বস্তুবোৰ অধ্যয়ন কৰি আছে । তেওঁলোকে কৰা পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ হাতত জমা দিব । জুবিনক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত গঠিত সমিতিখনে দিয়া প্ৰতিবেদন মতে বাস্তৱায়িত হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰ । সমিতিখনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা পাছতে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ।"