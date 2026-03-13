মিলিন্দ সোমনৰ মতে ছুপাৰষ্টাৰৰ যুগ শেষ : ফিটনেছ আইকনগৰাকীয়ে কিয় ক’লে এইদৰে ?

মিলিন্দ সোমনৰ মতে ছুপাৰষ্টাৰৰ যুগ শেষ : ফিটনেছ আইকনগৰাকীয়ে কিয় ক’লে এইদৰে ?
মিলিন্দ সোমনৰ মতে ৰজনীকান্ত আৰু অমিতাভ বচ্চনৰ দৰে তাৰকাৰ কোনো বিকল্প নাই ৷ তেনে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাটো বৰ্তমান সময়ত অসম্ভৱ ৷
Published : March 13, 2026 at 4:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় অভিনেতা, মডেল তথা ফিটনেছ আইকন মিলিন্দ সোমনে বিশ্বাস কৰে যে এতিয়াৰ সময়ত আগৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত 'ছুপাৰষ্টাৰ'ৰ যুগ প্ৰায় শেষ হৈছে । তেওঁৰ মতে, বৰ্তমানৰ বিনোদন জগতখন আগতকৈ বহুত বেছি খণ্ড-বিখণ্ড হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে আগৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়েই সকলোকে মুহিব পৰা ক্ষমতা কমি আহিছে ।
মিলিন্দ সোমনৰ মতে এতিয়াৰ তাৰকাসকলৰ পৰিসৰ সীমিত; ৰজনীকান্ত আৰু অমিতাভ বচ্চনৰ দৰে তাৰকাৰ জনপ্ৰিয়তা অতুলনীয় ৷ শেহতীয়াকৈ সংবাদ সংস্থা আই এ এন এছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতা মিলিন্দ সোমনে মত প্ৰকাশ কৰে যে বৰ্তমান সময়ত দৰ্শকৰ পচন্দ ইমান বেছি ভাগ-ভাগ হৈ পৰিছে যে তাৰকাসকলৰ জনপ্ৰিয়তাও এটা নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ।
তেওঁ কয়, "বিনোদন জগতখন যিমানেই বিভাজিত হৈ গৈ থাকিব, তাৰকাসকলৰ পৰিসৰো সিমানেই সৰু হৈ গৈ থাকিব । এতিয়া আৰু কোনো এনেকুৱা অভিনেতা নাই যিয়ে সকলো শ্ৰেণীৰ দৰ্শককে একেলগে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে । কেৱল এজনেই ৰজনীকান্ত আৰু এজনেই অমিতাভ বচ্চন আছে, তাৰ বাহিৰে কোনো নাই ।"
নিজৰ মডেলিঙৰ দিনবোৰৰ কথা আৰু বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ পৰা পোৱা আদৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মিলিন্দে কয় যে, সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে এজন 'আইকনিক' তাৰকাৰ ধাৰণাটোও সলনি হৈছে, কিয়নো আজিৰ দৰ্শকৰ ৰুচি আগতকৈ বহুত বেলেগ । মিলিন্দ সোমনৰ মতে ছুপাৰষ্টাৰৰ যুগ এতিয়া অতীত; নতুনকৈ কোনোৱেই অমিতাভ বচ্চন বা টম ক্ৰুজৰ দৰে হ’ব পৰা নাই ৷
আই এ এন এছৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মিলিন্দ সোমনে কয় যে, যিসকলে এতিয়াৰ বিনোদন জগতখন উপভোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো এইটো এটা ভাল সময়, কিন্তু তেওঁৰ মতে সেই সোণালী যুগটো ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে । এই পৰিৱৰ্তন কেৱল মডেলিং জগততে নহয়, বৰঞ্চ দেশ-বিদেশৰ সকলো ক্ষেত্রতে দেখা গৈছে ।
তেওঁ আৰু কয়, “হিন্দীয়েই হওক বা ইংৰাজী চিনেমাই হওক, সকলোতে এতিয়া এটাই চৰ্চা যে এইসকলহে শেষৰটো প্ৰজন্মৰ ‘ছুপাৰষ্টাৰ’। এতিয়াৰ সময়ত আগৰ দৰে সকলোৰে ওপৰত দপদপাই থকা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ অভিনেতাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই ।”
মিলিন্দৰ মতে, “আপুনি ভৱিষ্যতে ক্লিণ্ট ইষ্টউড (Clint Eastwood), আৰ্নল্ড শ্বোৱাৰ্জনেগাৰ (Arnold Schwarzenegger) বা টম ক্ৰুজৰ (Tom Cruise) দৰে তাৰকা আৰু দেখা নাপাব । তেওঁলোকৰ পিছত কোন আছে ? ঠিক তেনেদৰে ভাৰতত অমিতাভ বচ্চন আছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ দৰে আন কোনোৱেই নাই । বৰ্তমান প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে একেই অৱস্থা হৈছে ।”
মিলিন্দ সোমনৰ মতে সংগীতৰ জগততো একেই অৱস্থা; দৰ্শকৰ ভিন্ন ৰুচিয়ে শেষ কৰিছে 'আইকনিক' তাৰকাৰ যুগ
মিলিন্দ সোমনে আঙুলিয়াই দিছে যে কেৱল অভিনয়তে নহয়, সংগীত আৰু জনপ্ৰিয় সংস্কৃতিৰ (popular culture) ক্ষেত্ৰতো একেই পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । তেওঁ কয়, "সংগীতৰ জগতত মাইকেল জেকছন, এলভিছ প্ৰেছলী, ব্ৰুচ স্প্ৰিংষ্টিন বা মেডোনাৰ দৰে কোনোবা এতিয়া আছেনে ? তেওঁলোকৰ দৰে জনপ্ৰিয়তা বা শক্তিশালী উপস্থিতি থকা এজনো গায়ক আজিৰ দিনত নাই ।"
মিলিন্দৰ মতে, এই পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণ হ’ল আজিৰ দৰ্শকৰ বিবিধ পছন্দ । তেওঁ ব্যাখ্যা কৰি কয়, "আজিকালি মানুহে যিকোনো বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ভাগতহে (segmented way) উপভোগ কৰে । কোনোবাই কয়— মই কেৱল এইটো ধৰণৰ সংগীতহে শুনো বা মই কেৱল এই কেইখন চিনেমা আৰু এনেকুৱা ছিৰিজহে চাওঁ । সকলো লোক নিজৰ নিজৰ পছন্দৰ সৰু সৰু গণ্ডীৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে ।"
তেওঁৰ মতে, দৰ্শকে এতিয়া একগোট হৈ একোটা বিশেষ চৰিত্ৰ বা শৈলীক আঁকোৱালি নলয় বাবেই আগৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত 'আইকন'ৰ সৃষ্টি হোৱা নাই ।
