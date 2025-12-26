এন ডি টিভিৰ হু’ছ নেক্সট ২০২৫ বঁটাৰে সন্মানিত স্বামী মিলিন্দ সুমনসহ অসম সন্তান অংকিতা কোঁৱৰ
ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰ প্ৰসাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা অসম সন্তান অংকিতা কোঁৱৰলৈ বিশেষ সন্মান । মিলিন্দ সুমন আৰু অংকিতা কোঁৱৰলৈ ফিটনেছ দম্পতী স্বীকৃতি ।
By ANI
Published : December 26, 2025 at 8:13 PM IST
মুম্বাই: চুপাৰমডেল মিলিন্দ সুমন আৰু ফিটনেছ অনুৰাগী অসম সন্তান অংকিতা কোঁৱৰে লাভ কৰিছে এন ডি টিভি হু’ছ নেক্সট ২০২৫ বঁটাত ফিটনেছ দম্পতী স্বীকৃতি । মিলিন্দ সুমনে বছৰটোৰ ফিটনেছ আইকন বঁটা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অংকিতা কোঁৱৰক মিলেনিয়াল ফিটনেছ আইকন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
এই বঁটা লাভ কৰি মিলিন্দ সুমনে কয়, "ফিটনেছৰ অৰ্থ মাইলৰ খুঁটি লাভ কৰা নহয়, বৰঞ্চ ধাৰাবাহিকভাৱে নিজৰ দায়বদ্ধতা ৰখাহে । পিংকথানৰ দৰে অনুষ্ঠান ফিটনেছক সকলোৰে বাবে সূলভ কৰা আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলক তেওঁলোকে যাতে নিজৰ স্বাস্থ্যক প্ৰাথমিকতা দিয়ে তাক সোঁৱৰাই দিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছ । এই যাত্ৰাই স্বীকৃতি লাভ কৰাটো উৎসাহজনক ।"
আনহাতে অংকিতা কোঁৱৰে কয়, "এই সন্মানে যুৱ প্ৰজন্মক স্বাস্থ্যবান আৰু সতেজ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব । নিজৰ কামৰ মাধ্যমৰে, মই প্ৰয়াস কৰিম যাতে মহিলাসকল নিজৰ বাবে আগুৱাই আহক, নিজৰ শৰীৰক কথা ভাৱক আৰু ফিটনেছক জীৱনশৈলীৰূপে আঁকোৱালি ল'বলৈ উৎসাহিত কৰিম ।"
ভাৰতত ফিটনেছৰ ধাৰণাক নতুন ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মিলিন্দ সুমনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । তেওঁ হ্ৰস্বম্যাদী লক্ষ্যৰ বিপৰীতে ধাৰাবাহিকতা দীৰ্ঘকালীন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি আহিছে । মিলিন্দ সুমন স্তন কেন্সাৰ আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে মহিলাসকলক ফিটনেছক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ২০১২ চনত আৰম্ভ কৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহিলা দৌৰ পিংকথান(Pinkathon)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ।
বছৰ বছৰ ধৰি পিংকথান দেশজোৰা আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছে, মুম্বাই, বেংগালুৰু, দিল্লী, হায়দৰাবাদ, চেন্নাই, কলকাতাকে ধৰি চহৰসমূহৰ ডেৰ লাখতকৈ অধিক মহিলাৰ কাষ চাপিছে । এই পদক্ষেপে হাজাৰ হাজাৰ মহিলাৰ বাবে বিনামূলীয়া স্তন পৰীক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু অভাৱী কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ১ কোটিৰো অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিছে । একে সময়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাৰী ৰাণ, বৃদ্ধ মহিলাৰ দৌৰ, আৰু বেবীৱেৰিং মাদাৰ্ছ ৱাকৰ দৰে দৌৰ যোগে ফিটনেছ সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
ফিটনেছ আইকন অৱ দ্য ইয়েৰ বঁটাটোৱে মিলিন্দ সুমনৰ চিৰস্থায়ী প্ৰভাৱক মান্যতা দিছে । কিয়নো তেওঁ ফিটনেছক সকলো বয়সৰ লোকৰ বাবে সূলভ আৰু প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে । লগতে এই বঁটাই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা আৰু নিজৰ যতন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ধাৰাবাহিক প্ৰয়াসক সন্মানিক কৰিছে ।
মিলেনিয়াম ফিটনেছ আইকন বঁটা লাভ কৰা অংকিতা কোঁৱৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ফিটনেছ আৰু মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এক শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । কোঁৱৰ ২০২৩ চনত আৰম্ভ হোৱা আল্ট্ৰামাৰাথন আৰু স্বাস্থ্য সজাগতাৰ পদক্ষেপ ইনভিনচিবল উইমেনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, যি মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দৃশ্যমান আৰু অদৃশ্য দুয়োটা বাধাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
ইনভিজিবল উইমেনছ ৰাণ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো কেৱল মহিলাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা আল্ট্ৰামাৰাথন, যিয়ে ৫০ কিলোমিটাৰ, ৭৫ কিলোমিটাৰ, আৰু ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বকে ধৰি সহনশীলতা ভিত্তিক ইভেণ্টসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শাৰীৰিক স্থিতিস্থাপকতা, মানসিক শক্তি, আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সুস্থতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এক মঞ্চৰ সৃষ্টি কৰে ।
মিলিন্দ সুমন আৰু অংকিতা কোঁৱৰৰ স্বীকৃতিয়ে ভাৰতৰ বিকশিত সুস্থতাৰ পৰিৱেশত ফিটনেছ, প্ৰতিৰোধমূলক স্বাস্থ্য, আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত লোৱা পদক্ষেপৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ গুৰুত্ব দিয়াৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।