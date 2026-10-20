ডালেৰ মেহেন্দীয়ে সুৰা সেৱন কৰা বিতৰ্কত মিকা সিঙে ক’লে- গান গোৱা বাদ দি দিম

ডালেৰ মেহেন্দীয়ে সুৰা সেৱন কৰা বিতৰ্কত মিকা সিঙে ক’লে- গান গোৱা বাদ দি দিম
বিখ্যাত পাঞ্জাবী গায়ক ডালেৰ মেহেন্দী সম্প্ৰতি এক ডাঙৰ বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছে । তেওঁ মদ্যপান কৰি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : নৱৰাত্ৰিৰ অনুষ্ঠানত মাত্ৰাধিক মদ্যপান কৰি ডালেৰ মেহেন্দীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল নেকি? তেওঁৰ ভাতৃ মিকা সিঙে সাহসেৰে দাবী কৰিছে, "মই গান গোৱা দিম যদি..." ৷ ডালেৰ মেহেন্দীৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মিকা সিঙে । তেওঁ দাবী কৰিছে যে ডালেৰ মেহেন্দীয়ে সুৰা সেৱন কৰা নাছিল ।
উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বিখ্যাত গায়ক ডালেৰ মেহেন্দী ৷ ভিডিঅ’টোত উত্তৰাখণ্ডৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা নৰেন্দ্ৰ নগৰৰ বিধায়ক সুবোধ উনিয়ালে মঞ্চত উঠি ডালেৰে সঠিকভাৱে গান গাব নোৱাৰাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ আনকি ডালেৰে মদ্যপান কৰি থকাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে ডালেৰৰ ভাতৃ গায়ক মিকা সিঙে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
২০ অক্টোবৰ মঙলবাৰে মিকা সিঙে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ’ আপলোড কৰি নিজৰ ভাতৃ ডালেৰৰ পক্ষত থিয় দিয়ে । ভিডিঅ'টোত মিকাই কয়, "কালি মোৰ দাদাৰ বিষয়ে চলি থকা কিছু খবৰ দেখিলোঁ । আপোনালোক সকলোৱে ‘ডালেৰ মেহেন্দীয়ে মদ্যপান কৰি গান গাইছে’ বুলি প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু কৈছে যে তেওঁ মদ্যপান কৰি গান গাব পৰা নাই । প্ৰথমেই আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ—বিগত ৩০ বছৰ ধৰি তেওঁ ছুপাৰষ্টাৰ হৈ আছে । আপোনালোকে কেতিয়াবা, ইমানখিনি সময়ত, তেওঁৰ হাতত এগিলাচ মদ দেখিছেনে বা কোনো জন্মদিনৰ পাৰ্টীত তেওঁক মদ সেৱন কৰা দেখিছেনে?"
Damn!! What happened in Daler Mehndi's event??? They are literally scolding and abusing him. https://t.co/MeZO12t1XA— Gagan Choudhary (@trigguuuu) October 20, 2026
মিকা সিঙে পুনৰ কয় যে, তেওঁ নিজৰ কথা কোৱা নাই, ডালেৰ মেহেন্দীৰ কথাহে কৈছে । ভিডিঅ’টোত তেওঁ আৰু কয়, "আপোনালোকে কেতিয়াবা ডালেৰ পাজীক মদ খোৱা দেখিছেনে? দেখা নাই । যিহেতু আপোনালোকে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা দেখা নাই, গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ দাবী কৰিব পাৰিলে যে তেওঁ থিয়ও হ’ব পৰা নাই?"
SHOCKING! 🙀:- Singer #DalerMehndi allegedly arrived drunk for a stage performance and got into a confrontation with Uttarakhand Forest Minister #SubodhUniyal — LIVE ON STAGE VIP culture or public embarrassment? 👀 https://t.co/5ehh5YhKZU— naman pandit (@namanpndit) October 19, 2026
জনসাধাৰণক মুখ্য কৰি মিকা সিঙে লগতে কয়, "মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম: প্ৰায়ে, আমি শিল্পীসকলে কোনোবাই আমাক ক’লেই আমি অনুষ্ঠান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি দিওঁ । আমি যেতিয়া এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ ১০৪ ডিগ্ৰী জ্বৰ হৈ থাকিলেও, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰোঁ । যদি মই অসুস্থ, কিন্তু মনত পৰে যে পৰহিলৈ মোৰ এটা শ্ব’ আছে—যিটোৰ বাবে মই ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো—তেন্তে বাজেট বেছি হওক বা কম হওক, মই সেই অনুষ্ঠানটো পৰিবেশন কৰিম । মোৰ বাবে কোনো কথা নাই । সম্ভৱতঃ ডালেৰ পাজীয়েও একেই কাম কৰিছিল; তেওঁ হয়তো অনুষ্ঠানৰ বাবে সন্মতি দিছিল, তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাল আছিল নে নাই সেইটো ভাবি চোৱা নাছিল ।"
মিকাই আৰু ক'লে, "শেহতীয়াকৈ তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে । যদিও ডালেৰ পাজীয়ে মোক এই কথা শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ কৈছিল, ভাই হিচাপে আৰু অনুৰাগী হিচাপে মোৰ সঁচা কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে শেহতীয়াকৈ ডালেৰৰ এটা ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছে ৷
"এজন বিশিষ্ট মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল; তেওঁ মঞ্চত উঠি স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰিলে, 'আপুনি গান গাব পৰা অৱস্থাত নাই, গতিকে গান নাগাব—কেৱল টকাৰ স্বাৰ্থতহে গান গাই নেকি? 'ছাৰ, আপুনি ঠিকেই কৈছে ।' কিন্তু মদ্যপান কৰি গান গাইছিল বুলি দাবী কৰা উচিত নহয়", মিকাই আৰু যোগ দিয়ে ৷
মিকা সিঙে মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, "মই যিকোনো ব্যক্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যদি এজন ব্যক্তিয়েও ক'ব পাৰে যে 'মই ডালেৰক মদ খোৱা দেখিছোঁ', তেন্তে মই গান গোৱা একেবাৰে এৰি দিম ।"
উল্লেখ্য যে, ১৮ অক্টোবৰত উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰী জিলাৰ কুঞ্জাপুৰী মেলাত ডালেৰ মেহেন্দীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছিল । এই মেলা নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ অংশ আৰু ইয়াক এক উল্লেখনীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিচাপে গণ্য কৰা হয় । পৰিবেশনৰ সময়ত উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধানসভাৰ (বিধায়ক) সদস্য সুবোধ উনিয়ালে মঞ্চত উঠি গায়কগৰাকীক গান গোৱাত বাধা দি দৰ্শকৰ সন্মুখত তিৰস্কাৰ কৰে । উনিয়ালে ডালেৰ মেহেন্দীক গান গোৱা বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাই, অভিযোগ কৰে যে গায়কগৰাকীয়ে মঞ্চত— দেৱী দুৰ্গাৰ সন্মানত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত—মদ্যপান কৰি গান গাবলৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক : সপোনৰ মানুহজনৰ মাজত কি কি গুণ বিচাৰিছিল ঐশ্বৰ্য ৰায়ে?