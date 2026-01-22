ব্ৰিটিছ কাৰাগাৰত ঢোল বজোৱা প্ৰতিভা দেখি বৃটিছ বিষয়াই মুক্তি দিছিল এগৰাকী ওজাক

ব্ৰিটিছ কাৰাগাৰত ঢোল বজোৱা প্ৰতিভা দেখি বৃটিছ বিষয়াই মুক্তি দিছিল এগৰাকী ওজাক
আজি মেথোন ওজাৰ স্মৃতি দিৱস । ২২ জানুৱাৰী ১৯৮২ চন আজিৰ দিনটোতেই মৃত্যু হৈছিল মেথোন কোঁৱৰৰ । জানো আহক অসমৰ এইগৰাকী ওজাৰ বিষয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 5:52 PM IST
সৰুপথাৰ : ঢোলৰ যাদুকৰ খ্যাত লোকওজা মেথোন কোঁৱৰৰ আজি স্মৃতি দিৱস ৷ ঢোল আৰু ঢোলৰ মাৰিকে জীৱনৰ সম্বল কৰি লৈছিল এইগৰাকী ধনশিৰিপৰীয়া লোকশিল্পী মেথোন কোঁৱৰে ৷ মেথোন ওজা হিচাপেই সৰ্বজন পৰিচিত আছিল তেওঁ । গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ গন্ধকৰৈ গাঁৱৰ মেথোন ওজা পিছ আজিৰ দিনত অপৰিচিত । ২০০৪ চনত অন্যপথ গোষ্ঠীয়ে ‘লোকশিল্পী মেথোন ওজা’ শীৰ্ষক কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল ।
কিতাপখনৰ প্ৰণেতা আছিল লেখক-সাংবাদিক ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামী । তাৰ আগলৈকে (অৱশ্যে এতিয়াও) মেথোন ওজা সম্পৰ্কে বৌদ্ধিক চৰ্চা সীমিত । ২২ জানুৱাৰী ১৯৮২ চনত স্তব্ধ হৈ গৈছিল এটি শিল্প, এটি বাদ্য । চিৰদিনলৈ হেৰাই গৈছিল এটি প্ৰতিভা । ঢোলৰ যাদুকৰ খ্যাত লোকওজা মেথোন কোঁৱৰ মেথোন ওজা হিচাপেই আছিল সৰ্বজন পৰিচিত । অন্যপথ গোষ্ঠীয়ে জনোৱা তথ্য অনুসৰি মেথোন ওজাৰ জন্ম হৈছিল ১৯১৩ চনত ।
লোকসংস্কৃতিৰ গৱেষক সৰুপথাৰৰ ধৰ্মেশ্বৰ দুৱৰাই ওজাগৰাকী জীয়াই থকা অৱস্থাতে কিছু কথা লিখিছিল । মেথোন ওজালৈ মৰণোত্তৰভাৱে শিল্পী পেন্সন আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰতো দুৱৰাৰ অৰিহণা আছে । এইক্ষেত্ৰত সৰুপথাৰৰ আন দুগৰাকী ব্যক্তি ক্ৰমে প্ৰাণতোষ দাস আৰু জীৱন চন্দ্ৰ গোঁহায়েও আগভাগ লৈছিল ।
স্বনামধন্য কবি নৱকান্ত বৰুৱাই ধনশিৰিৰ বাবে লিখা স্তৱকটোত মাথোঁ চুই গৈছিল ওজাক । কবি প্ৰমোদ কুমাৰ দত্তয়ো মেথোন ওজাক লৈ কবিতা লিখিছিল । এক কথাত ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই এই ধনশিৰিপৰীয়া প্ৰতিভাধৰ ঢুলীয়া ওজাগৰাকীক পৰিচয় কৰাই দিছিল উত্তৰ প্ৰজন্মৰ লগতে অসমৰ বৌদ্ধিক মহলত ।
কিয় বিখ্যাত এই মেথোন ওজা :
অন্যপথ গোষ্ঠীৰ সম্পাদক নয়নমণি মেধিয়ে লিখিছে, "এই প্ৰশ্নৰ প্ৰকৃত উত্তৰ বিচাৰি আমি যোৱা শতিকালৈ উভতি যাব লাগিব । বিয়াল্লিছৰ আন্দোলনৰ আগে-পিছে দৈয়াং-ধনশিৰি উপত্যকা ঢোলেৰে ৰজনজনাই থকা বিখ্যাত ওজাজনেই আছিল মেথোন ওজা । মেথোন কোঁৱৰ । বিয়াল্লিছৰ অমৰ সৰুপথাৰৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ আত্মীয় । প্ৰখ্যাত লোকশিল্পী আৰু নিজেও এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী । অসমীয়া লোকজীৱনৰ অতি চেনেহৰ বাদ্য ঢোল আৰু ঢোলৰ মাৰিকে জীৱনৰ সম্বল কৰি লোৱা ধনশিৰিপৰীয়া লোকশিল্পী মেথোন কোঁৱৰ আছিল সঁচা অৰ্থতে ঢোলৰ যাদুকৰ ।"
এজন সৰল খেতিয়কৰ সন্তান হিচাপে খেতি-খোলাৰ লগতে তেওঁ জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছিল অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিক; বাচি লৈছিল ঢোল বাদনৰ কঠোৰ সাধনা । তেওঁ কোনো কবি-সাহিত্যিক নাছিল, কিন্তু কবিত্ব প্ৰতিভা আছিল চমৎকাৰ, বৌদ্ধিক কাৰচাজিও তেওঁৰ নাছিল অথবা নিজকে কোনোদিনে শিল্পী বুলিও ভবা নাছিল । নিতান্তই সাধাৰণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাখিনিকে মূলধন হিচাপে লৈ সংস্কৃতিৰ বিশাল পথাৰখনলৈ তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল । তেওঁ কৰ্ষণ কৰিছিল প্ৰতিজন চহাৰ হৃদয়ত থূপ খাই থকা অলেখ ভাব-অনুভূতিক আৰু সেইবোৰকে মূৰ্ত কৰি তুলিছিল হৃদয়ৰ স্পন্দনেৰে স্পন্দিত ঢোল বাদ্যৰ জৰিয়তে ।
অন্যপথ গোষ্ঠীৰ সম্পাদক নয়নমণি মেধিয়ে লিখিছে, "সেই সময়ত গাঁৱৰ চহকী মানুহৰ বিয়াবোৰত মূল আকৰ্ষণ আছিল ঢুলীয়া ওজা । দৰাঘৰীয়া ওজা আৰু কইনাঘৰীয়া ওজাৰ মাজত ওৰেৰাতি প্ৰতিযোগিতাও চলিছিল । মেথোন ওজাও আছিল তেনে এগৰাকী ওজা । দৈয়াং-ধনশিৰি উপত্যকাত মেথোন কোঁৱৰৰ সমান দক্ষ ওজা নাছিল বুলিয়েই ক’ব পাৰি । স্বাভাৱিকতেই মেথোন ওজাই বিপক্ষৰ ওজাক পৰাস্ত কৰি বঁটা আৰু মাননি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল । সন্মোহিনী শক্তি আছিল ওজাৰ । আৰু ঢোল বাদনৰ বিস্ময়কৰ প্ৰতিভা দেখি বহু যুৱতী আকৰ্ষিত হৈছিল ওজাৰ প্ৰতি । কবি নৱকান্ত বৰুৱাই তেওঁৰ কবিতাটোত 'ঊনৈশ ৰাধাৰ' ইংগিত দিছে । স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰি ওজাই কাৰাবাসো খাটিবলগীয় হৈছিল । কাৰাগাৰতে ঢোল বাই তালফাল লগাইছিল । মানুহৰ মুখে মুখে শুনি অহা মতে কাৰাগাৰত ঢোল বজোৱা প্ৰতিভা দেখি বৃটিছ বিষয়া হামফ্ৰে মুগ্ধ হৈছিল আৰু এগৰাকী শিল্পী বুলি জানিব পাৰি মুক্তি দিছিল ।"
ওৰেটো জীৱন কঠোৰ শিল্প সাধনা আৰু সীমাহীন দৰিদ্ৰতাৰ মাজত থাকি সত্তৰ বছৰ বয়সত তেওঁ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল আজিৰ দিনটোতে । মৰণোত্তৰভাৱে লাভ কৰা শিল্পী পেন্সেনে পৰিয়ালটোক কিছু পৰিমাণে সকাহ দিছিল ।
নয়নমণি মেধিয়ে ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, "যিসকল ব্যক্তিৰ অৱদানত সৰুপথাৰ অঞ্চলটো মহীয়ান তাৰ ভিতৰত মেথোন ওজা অন্যতম । সৰুপথাৰ বুলি ক’লেই শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক জনা যায় । কুশল কোঁৱৰৰ বংশৰেই এইজনা মেথোন কোঁৱৰ । মেথোন কোঁৱৰক মেথোন ওজা বুলিয়েই জানিছিল সকলোৱে । তেওঁ আছিল ঢোলৰ ওজা । ১৯১৩ চনতেই জন্ম হৈছিল মেথোন ওজাৰ । জন্মৰ স্থান বালিজান । আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়িছিল । কেৱল ঢোলৰ চৰ্চাই নহয়, স্বাধীনতা আন্দোলনতো তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেখেতে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল । কাৰাগাৰত ঢোল বজোৱা প্ৰতিভা দেখি বৃটিছ বিষয়া হামফ্ৰে মুগ্ধ হৈছিল আৰু এগৰাকী শিল্পী বুলি জানিব পাৰি কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিছিল ।"
তেওঁত লগতে কয়, "মেথোন কোঁৱৰ ওজাই জীৱিত কালত যি স্বীকৃতি পাব লাগিছিল, সেয়া নাপালে । তাক লৈ আমাৰ আক্ষেপ হয় । ওজা বুলি ক'লে আমি মঘাই ওজা বুলি জানো । মঘাই ওজা হোৱাৰ আঁৰত এজন ব্যক্তি আছিল, তেখেত হৈছে হেমাংগ বিশ্বাস । মঘাই ওজাতকৈ মেথোন ওজাৰ প্ৰতিভা কোনো গুণেই কম নাছিল । মেথোন ওজাক হেমাংগ বিশ্বাসৰ দৰে কোনোবাই লগ পোৱাহেঁতেন হয়তো সমগ্ৰ ভাৰততেই মেথোন ওজাক চিনি পালে হয় ।"
ঢোলৰ দুলড়িত ছন্দত ঢৌ খেলিছিল তেওঁৰ প্ৰাণৰ শব্দই । তেওঁৰ ঢোলে কথা কৈছিল: " নাঙল আছে মাটি নাই বানপানীত গ'ল
বেমাৰ বাতোতে বাকী কেইডৰা মহাজনত বন্ধকি ৰ'ল
ৰাইজৰ কথানো কি শুনিব
পৰভুসকল ৰাইজৰ মুখৰ ভাত কোনে কাঢ়ি নিলে
জাত-পাতৰ লগালে যুঁজ
ৰাইজখন এক হৈ থাকিবলৈ নিদিয়ে এতিয়া কি বুজ' বুজ ..."
লগতে পঢ়ক : চাকৰি পায়ো কৰা নাছিল, এনে টান আছিল ওজাপালিৰ প্ৰতি