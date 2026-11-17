বিগ বি-জুনিয়ৰ বচ্চন দুয়োলৈ মৃত্যুৰ ভাবুকি গেংষ্টাৰ গ’ল্ডী ধিলনৰ
মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন আৰু তেওঁ অভিনেতা পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনে গেংষ্টাৰ গ’ল্ডী ধিলনৰ পৰা মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ৷
By IANS
Published : November 17, 2026 at 12:28 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাবুকিয়ে লগ এৰি দিয়া নাই বলীউডৰ চিনাকি মুখবোৰক ৷ টাইগাৰ শ্ৰফলৈ গুলীচালনাৰ ঘটনাটোৰ পিছৰ পৰা অহৰহ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ নামত হুমকী আহিয়ে আছে ৷ শেহতীয়াকৈ অমিতাভ বচ্চন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অভিষক বচ্চনে মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ৷
বলীউডৰ প্ৰবীণ মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে মুম্বাইৰ নিজৰ বাংলোত বুলেট প্ৰুফ গ্লাছৰ ভিতৰৰ পৰা অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ পিছতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনে গেংষ্টাৰ গ’ল্ডী ধিলনৰ পৰা মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ।
Gangster Goldy Dhillon claimed that Delhi Police Special Cell arrested his associates Vikas Thakur and Deepak Singh in Mumbai. In a social media post, he also issued threats against those speaking against the Sikh community and made threatening remarks directed at actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan— IANS (@ians_india) November 16, 2026
গ’ল্ডীয়ে কৈছে যে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ গোটৰ দুই সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাই মুম্বাইত জ্যেষ্ঠ অভিনেতাজনক লক্ষ্য কৰাৰ প্ৰস্তাৱিত পৰিকল্পনাটোক কোনো প্ৰকাৰে বিফল কৰা নাই । গেংষ্টাৰ গ’ল্ডী ধিলনে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টযোগে দাবী কৰিছে যে, দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষে তেওঁৰ দুজন সহযোগী বিকাশ ঠাকুৰ আৰু দীপক সিঙক মুম্বাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গ’ল্ডীয়ে কয় যে, দুয়োকে আন কোনো দলৰ সৈতে জড়িত কৰাব নালাগে ।
পোষ্টটোত ধিলনে ১৯৮৪ চনৰ শিখ গণহত্যাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, সেই ঘটনাবোৰৰ দোষীক কেতিয়াও ক্ষমা কৰা নহ’ব । তেওঁ হুংকাৰ দিয়ে যে এজন ব্যক্তি যি দেশতেই নাথাকক কিয়, শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাসকলক জবাবদিহি কৰা হ’ব । পোষ্টটোত বিশেষভাৱে অমিতাভ বচ্চন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অভিষেকৰ নাম উল্লেখ কৰি বুলেটপ্ৰুফ গ্লাছেও তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, কেইসপ্তাহমানৰ আগতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত বিগ বিয়ে নিজৰ বাসগৃহ জলছাত নিজৰ অনুৰাগীসকলক সম্ভাষণ জনাইছিল । আইএনএছে লাভ কৰা ভিজুৱেলত বিগ বিক আন দেওবাৰৰ দৰেই এইবাৰো নিজৰ প্ৰশংসকসকলৰ ফালে হাত জোকাৰি সম্ভাষণ জনোৱা দেখা গৈছিল;কিন্তু এইবাৰ তেওঁ উচ্চ মঞ্চত স্থাপন কৰা স্বচ্ছ বুলেটপ্ৰুফ গ্লাছৰ পিছফালে থিয় হৈ আছিল । দেওবাৰে অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ সময়ত অভিষেক বচ্চনেও পিতৃক সংগ দিয়ে । ঘৰৰ বাহিৰত অমিতাভৰ আশে-পাশে কেইবাজনো নিৰাপত্তাৰক্ষীক দেখা গৈছিল ।
বোমা বিস্ফোৰণৰ ইমেইলৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । খবৰ অনুসৰি ২৩ অক্টোবৰত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই ইমেইল সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছিল ।
জানিব পৰা মতে, এই ইমেইলটো বান্দ্ৰা-কুৰ্লা কমপ্লেক্স (বিকেচি) এলেকাৰ এখন বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : মৃত্যুৰ ভাবুকিৰ মাজতে বুলেটপ্ৰুফ কাঁচৰ আঁৰৰ পৰা অনুৰাগীক সম্ভাষণ অমিতাভ বচ্চনৰ