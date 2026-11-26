মে গং উৎসৱ ২০২৬ত গাৰো পাহাৰৰ আত্মাক উদযাপন কৰক
মে গং উৎসৱ ২০২৬, স্পন্দনশীল সাংস্কৃতিক পৰিবেশন, চহকী সংগীত, ঐতিহ্য, স্থানীয় সোৱাদ, শিল্প, পৰম্পৰা আৰু বহুত কিবাকিবি অন্বেষণ কৰক ৷ সংস্কৃতিৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 1:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : এটা উৎসৱ, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অগণন অভিজ্ঞতাৰ সোৱাদ ল’ব পাৰিব । লগতে বহুত কিবাকিবি অন্বেষণ কৰিব পাৰিব ৷
স্পন্দনশীল সাংস্কৃতিক পৰিবেশন, সংগীত আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চহকী ঐতিহ্য, স্থানীয় সোৱাদ, শিল্প, আৰু পৰম্পৰালৈকে — মি গং উৎসৱ ২০২৬ত শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ বাবে উদযাপনৰ অসংখ্য সম্ভাৰ আছে ! ইয়াত আপোনালোকে নতুন নতুন কিবা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে এইবোৰৰ অভিজ্ঞতাও ল’ব পাৰিব । এই উদযাপন ৪ আৰু ৫ ডিচেম্বৰত মেঘালয়ৰ ইষ্ট গাৰো পাহাৰৰ ৰংগালগ্ৰেৰ ফেষ্টিভেল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’বলৈ ওলোৱা মে গং উৎসৱত অন্তহীন স্মৃতি গোটাই ল’ব পাৰিব সকলোৱে ।
এই উৎসৱত যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰাই নতুন অভিজ্ঞতাৰ সৈতে মিলিত হ’ব । মেঘালয়ৰ দৃশ্য, শব্দ, সোৱাদ আৰু জীৱন্ত ঐতিহ্যৰ মাজত দৰ্শকে নিজকে বিলীন কৰিব পাৰিব । এই উৎসৱৰ প্ৰতিটো পথেই এটা নতুন কাহিনী বৰ্ণনা কৰিব ।
মোহিত চৌহানৰ আত্মাস্পৰ্শী কণ্ঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্বেগীৰ গ্লোবেল ৰেগে বিটলৈকে, মে গং উৎসৱে শব্দ, শৈলী আৰু সংগীত প্ৰতিভাৰ এক অবিশ্বাস্য মিশ্ৰণ একত্ৰিত কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে মঞ্চ ভাগ কৰিছে কিং, শ্বালমালী খোলগাড়ে, টাবা চাকে, ৰেবেল, আওৰআ, সৌৰভী দেবৰ্মা আৰু ইনোচেণ্ট আইজে ৷
সংগীত, শক্তি আৰু অসাধাৰণ পৰিবেশনৰ দুটা অবিস্মৰণীয় দিন এই উৎসৱে শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছে ৷
কিছুমান কণ্ঠই কেৱল সংগীত সৃষ্টি নকৰে । স্মৃতিবোৰ জীৱন্ত কৰি তোলে । ৫ম সংস্কৰণৰ মে গং উৎসৱত মোহিত চৌহানৰ অনুষ্ঠানত আপোনাৰ হৃদয়ৰ গান গাবলৈ সাজু হওক ৷ কালজয়ী সুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনন্দিত জীৱনৰ ছাউণ্ডট্ৰেক হৈ পৰা গীতলৈকে, গাৰো পাহাৰৰ মাজমজিয়াত তেওঁৰ সংগীতৰ যাদু জীৱন্ত ৰূপত অনুভৱ কৰাৰ সুযোগ লৈ আহিছে এই উৎসৱে ।
গ্লোবেল মিউজিক আইকন শ্বেগীৰ অনুষ্ঠানৰ বাবেও সাজু হওক ৷ ‘এঞ্জেল’ৰ পৰা ‘ইট ৱাজন’ট মি’লৈকে, প্ৰজন্মক সংজ্ঞায়িত কৰা আইকনিক হিট গীতসমূহ গাই-গাই নাচিবলৈ সাজু হওক ।
শক্তিশালী কণ্ঠ, আকর্ষণীয় উৰ্জা আৰু এনে হিট গান, যিবোৰে সকলোকে নাচিবলৈ বাধ্য কৰে ৷ শ্বালমালী খোলগাড়েই তেওঁৰ অসাধাৰণ সংগীত ৫ম সংস্কৰণৰ মে গং উৎসৱত উপস্থাপন কৰিব ৷
শক্তিশালী বিটছ, নিৰ্ভীক গীতৰ কথা আৰু অতুলনীয় শক্তিৰ বাবে জনাজাত ৰেবেল । মেঘালয়ৰ নিজস্ব ৰেবেলে তেওঁৰ স্বকীয় হিপ-হপ শব্দ আৰু শক্তিশালী মঞ্চ উপস্থিতিৰে দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিবলৈ সাজু হৈছে ৷
এনে শব্দ যি মুগ্ধ কৰে, এনে শক্তি যি অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে ৷ সাজু হওক সৌৰভীৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ বাবে ৷ সংস্কৃতি, সংগীত আৰু উৎসৱৰ দুটা অবিস্মৰণীয় দিনৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ-পূবৰ অবিশ্বাস্য সংগীত প্ৰতিভাই এই উৎসৱত পৰ্যটকক মোহিত কৰিব ।
আকৰ্ষণীয় দিশ মেগং উৎসৱলৈ কে-পপ তাৰকাও আহিব ৷ AOORA এ উৎসৱৰ পঞ্চম সংস্কৰণলৈ তেওঁৰ স্বাক্ষৰ শৈলী, সংক্ৰামক বিট আৰু অবিশ্বাস্য শক্তি লৈ আনিব ৷ মে গং উৎসৱত ভিন্ন ধাৰাৰ সংগীতে সংস্কৃতিসমূহক একত্ৰিত কৰিব ৷
কিছুমান সুৰ ঘৰৰ দৰে অনুভৱ হয় আৰু কিছুমান কণ্ঠই আপোনাক ঘৰলৈ লৈ যায় ৷ টাবা চাকে সাজু হৈছে তেওঁৰ আত্মাস্পৰ্শী শব্দ, হৃদয়স্পৰ্শী গল্প কোৱা আৰু স্বকীয় শব্দৰ সৈতে । উত্তৰ-পূবৰ সংগীত প্ৰতিভাক উদযাপন কৰা এই উৎসৱে প্ৰতিগৰাকী সংগীতপ্ৰেমী আপ্লুত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
উৎসৱত থলুৱা খাদ্যৰ সমাহাৰ ঘটিব ৷ থলুৱা খাদ্য সংস্কৃতি, ৰীতি-নীতি আৰু যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰাত গভীৰভাৱে শিপাই থকা গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত স্থানীয় মদ্য বিচিৰ সোৱাদ ল’ব পাৰিব । ২০২৬ চনৰ মে গং উৎসৱত স্বকীয় গাৰো ঐতিহ্যৰ আঁৰৰ কাহিনী আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য্যৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ।
২০২৬ চনৰ মে গং উৎসৱত শিল্পীৰ বজাৰো উপলব্ধ থাকিব ৷ গাৰো ভূমি আৰু ইয়াৰ মানুহৰ কাহিনী কোৱা স্বতন্ত্ৰ হাতেৰে নিৰ্মিত টুকুৰা, স্থানীয় সামগ্ৰী, ঘৰতে উৎপাদিত ব্ৰেণ্ড আৰু উদ্যোগী ধাৰণাসমূহ অন্বেষণ কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ । নিৰ্মাতাসকলক লগ কৰক, তেওঁলোকৰ কাৰুকাৰ্যক উদযাপন কৰক, ঘৰতে উৎপাদিত ব্যৱসায়ক সমৰ্থন কৰক আৰু ঘৰলৈ লৈ যাওক সঁচাকৈয়ে অনন্য কিবা এটা ।
মে গং উৎসৱ ২০২৬ত গাৰো পৰম্পৰাগত খেলৰ ৰোমাঞ্চো দৰ্শকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব ৷ পৰম্পৰাত শিপাই থকা আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ এই খেলসমূহে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ চঞ্চল, উত্তেজিত আৰু সজীৱ ঐতিহ্যৰ আভাস দিয়ে ।
এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ বাবে ৰৈ আছে ৷ মে গং ফেষ্টিভেল ২০২৬ৰ ৫ম সংস্কৰণত মেঘালয়ৰ নতুন ফেষ্টিভেল গ্ৰাউণ্ড মুকলি কৰা হৈছে ৷ ইয়াত মেঘালয়বাসীৰ বাবে বিশেষ কিবা এটা আগবঢ়াইছে আয়োজকে ৷ প্ৰতিটো পঞ্জীয়নৰ লগে লগে দুটা বিনামূলীয়া গ’ল্ড পাছ লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ৷
এতিয়াই পঞ্জীয়ন কৰক: www.megongfestival.in
হোৱাটছএপ: ৭০০৫২৪১৯৯৬
মে গং উৎসৱ, ৪ আৰু ৫ ডিচেম্বৰ ২০২৬
স্থান: ফেষ্টিভেল গ্ৰাউণ্ড, ৰংগালগ্ৰে, ইষ্ট গাৰো হিলছ, মেঘালয়
লগতে পঢ়ক : কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত মণিপুৰী ছবি ‘এনূং ঙাল্লমদাই’