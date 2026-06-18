গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি পুনৰ অংকন কৰিলে মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই । সমবেত অনুৰাগীয়ে একেলগে গালে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...' ।
Published : June 18, 2026 at 8:16 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চুকে-কোণে সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ বাবে চৰকাৰ, প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । কিন্তু সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ নামত সংঘটিত হ'ল কেতিয়াও অসমবাসীয়ে মানি ল'ব নোৱাৰা এক ঘটনা । মচি পেলোৱা হ'ল গণেশগুৰি উৰণ সেতুত অংকিত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ছবি ।
বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত লাগিল হাহাকাৰ । সকলোৱে ধিক্কাৰ দিলে এই কাৰ্যক । কেৱল সামাজিক মাধ্যমতে ক্ষান্ত নাথাকি ৰাইজ ওলাই আহি গণেশগুৰিৰ সেই স্থানলৈ, যি স্থানত ৰাইজৰ আপোন ব্যক্তিগৰাকীৰ ছবিখন মচি পেলোৱা হৈছিল ।
আৰক্ষীয়ে আগতীয়াকৈ বাধা দিয়াৰ স্বত্বেও ছবিখন পুনৰ অংকিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা । সমবেত অনুৰাগীয়ে মাৰ্চেলক সাহস জনাই "মাৰ্চেল তুমি আঁকি যোৱা আমি তোমাৰ লগত আছোঁ" বুলি দিলে শ্ল'গান । অনুৰাগীসকলে একেলগে দিলে 'জয় জুবিন দা', 'জুবিন দা অমৰ হওক', 'Justice for Zubben garg' শ্ল'গান । সমস্বৰে গুণগুণালে 'মায়াবীনি ৰাতিৰ বুকুত...'।
ছবিখন অংকন কৰাৰ পূৰ্বে চিত্ৰশিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱাই কয়,"জুবিনদা এজন কমৰেড আছিল, আমাৰ অসমৰ কমৰেড, অসমৰ ৰাইজৰ কমৰেড আৰু আমাৰ মাজত কমৰেড হৈ জীয়াই থাকিব । জুবিন গাৰ্গৰ ছবি এখনে কাৰো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে । জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনে কি ক্ষতি কৰিব সেইটো ময়ো বুজি নাপালোঁ ।"
উক্ত স্থানত উপস্থিত অভিনেতা, পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয়,"গুৱাহাটীত এজাক সৰু বৰষুণ দিলেই মেন হ'লত মানুহ পৰি, উটি মৰে । এইখন চহৰৰ অৱস্থা হ'ল সেইটো । সেইখন চহৰত দেৱাল মচি, কিবা বেলেগ ৰং কৰিব যোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ মুৰ্খামি । কাউৰীয়ে ম'ৰা চৰাইৰ পাখি গুজি ফেশ্বন দিবলৈ যোৱা এটা সাধুকথা আছে, এই চহৰখনত সেইটো সাধুকথা প্ৰযোজ্য ।"