ETV Bharat / entertainment

গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি পুনৰ অংকন কৰিলে মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই । সমবেত অনুৰাগীয়ে একেলগে গালে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...' ।

Marshal Baruah redrew the portrait of Zubeen Garg in Guwahati
গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত পুনৰ জিলিকি ৰ'ল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চুকে-কোণে সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ বাবে চৰকাৰ, প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । কিন্তু সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ নামত সংঘটিত হ'ল কেতিয়াও অসমবাসীয়ে মানি ল'ব নোৱাৰা এক ঘটনা । মচি পেলোৱা হ'ল গণেশগুৰি উৰণ সেতুত অংকিত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ছবি ।

বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত লাগিল হাহাকাৰ । সকলোৱে ধিক্কাৰ দিলে এই কাৰ্যক । কেৱল সামাজিক মাধ্যমতে ক্ষান্ত নাথাকি ৰাইজ ওলাই আহি গণেশগুৰিৰ সেই স্থানলৈ, যি স্থানত ৰাইজৰ আপোন ব্যক্তিগৰাকীৰ ছবিখন মচি পেলোৱা হৈছিল ।

আৰক্ষীয়ে আগতীয়াকৈ বাধা দিয়াৰ স্বত্বেও ছবিখন পুনৰ অংকিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা । সমবেত অনুৰাগীয়ে মাৰ্চেলক সাহস জনাই "মাৰ্চেল তুমি আঁকি যোৱা আমি তোমাৰ লগত আছোঁ" বুলি দিলে শ্ল'‌গান । অনুৰাগীসকলে একেলগে দিলে 'জয় জুবিন দা', 'জুবিন দা অমৰ হওক', 'Justice for Zubben garg' শ্ল'গান । সমস্বৰে গুণগুণালে 'মায়াবীনি ৰাতিৰ বুকুত...'।

ছবিখন অংকন কৰাৰ পূৰ্বে চিত্ৰশিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱাই কয়,"জুবিনদা এজন কমৰেড আছিল, আমাৰ অসমৰ কমৰেড, অসমৰ ৰাইজৰ কমৰেড আৰু আমাৰ মাজত কমৰেড হৈ জীয়াই থাকিব । জুবিন গাৰ্গৰ ছবি এখনে কাৰো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে । জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনে কি ক্ষতি কৰিব সেইটো ময়ো বুজি নাপালোঁ ।"

উক্ত স্থানত উপস্থিত অভিনেতা, পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয়,"গুৱাহাটীত এজাক সৰু বৰষুণ দিলেই মেন হ'লত মানুহ পৰি, উটি মৰে । এইখন চহৰৰ অৱস্থা হ'ল সেইটো । সেইখন চহৰত দেৱাল মচি, কিবা বেলেগ ৰং কৰিব যোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ মুৰ্খামি । কাউৰীয়ে ম'ৰা চৰাইৰ পাখি গুজি ফেশ্বন দিবলৈ যোৱা এটা সাধুকথা আছে, এই চহৰখনত সেইটো সাধুকথা প্ৰযোজ্য ।"

লগতে পঢ়ক: শিল্পী জুবিনৰ ছবি মুচি দিয়া কাৰ্য্য়ক গৰিহনা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ

জুবিন গাৰ্গৰ দেৱালচিত্ৰ মচি পেলোৱাক লৈ অবাক পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

TAGGED:

চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা
জুবিন গাৰ্গৰ দেৱালচিত্ৰ
কমৰেড নেভাৰ ডাই দেৱালচিত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG COMRADE NEVER DIE MURAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.