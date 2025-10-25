আমিবোৰে কিবা পাপ কৰিছিলোঁ ! যাৰ বাবে জুবিন দাৰ নিচিনা মানুহ এজন হেৰুৱালো ! ক'লে মৰ্মিতাই
জুবিন দা আকৌ আমাৰ অসমতেই পুনৰ জনম লওক ! নলবাৰীত সংগীতানুষ্ঠান কৰিবলৈ আহি গায়িকা মৰ্মিতা মিত্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : October 25, 2025 at 5:30 PM IST
নলবাৰী: নলবাৰীৰ বৰকুৰিহা সাৰ্ব্বজনীন শ্ৰীশ্ৰী কালী পূজাৰ সোণালী জয়ন্তীত গায়িকা মৰ্মিতা মিত্ৰৰ সংগীতানুষ্ঠান । মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক লৈ আৱেগিক কণ্ঠশিল্পী মৰ্মিতা মিত্ৰ । জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীতেৰে মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশনৰ কথা ঘোষণা কৰে মৰ্মিতা মিত্ৰই ।
“আমি কিবা পাপ কৰিছিলো ! যাৰ বাবে আমি জুবিন দাৰ নিচিনা মানুহ এজন হেৰুৱালো ! যদি পুনৰ জনম হয়, জুবিন দা আকৌ আমাৰ মাজতেই, অসমতেই জনম লওক । সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰো ৷” নলবাৰীত আৱেগিক মন্তব্য গায়িকা মৰ্মিতা মিত্ৰৰ ।
মৰ্মিতাই কয়, “জুবিন দাৰ লগত সেইদিনা কি হৈছিল, আমি জানিবই পৰা নাই । যি হৈছিল সত্যটো চৰকাৰে জনাব লাগে । খুউব ভালকৈ তদন্ত হওক । তদন্তৰ পিছতহে সকলো ওলাব । কোন জড়িত আছিল । আমি ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰি আছো । ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰো, বিশ্বাস আছে, চৰকাৰৰ ওপৰতো বিশ্বাস আছে সঠিক ন্যায় পাম বুলি । জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীক আইনে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক । যাতে জুবিন গাৰ্গে জীৱিত কালত সিঁহতক কৰা মৰমে কন্দুৱায় ।”
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বান্ধি দিয়া SOP সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে গায়িকাগৰাকীয়ে । "আচলতে জুবিন দা আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহ নাছিল । ৰাইজে এতিয়াও ভাবি আছে, জুবিন দা আমাৰ মাজতেই আছে । সেইবাবেই ৰাইজে সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ গৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ওচৰত পোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰে । যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মানুহ গৈ তাত উপস্থিত হয় । জুবিন দাক ভাল পাই বাবে তাত সকলো গৈ আছে । ৰাইজৰ ভাল হওক সেইবাবেই চৰকাৰে এই পদক্ষেপ লৈছে । ৰাইজেও তাত সহযোগ কৰিব লাগিব । জুবিন দা সকলোৰে লগত আছিল । যোৱাৰ পিছতো জুবিন দাই সকলোকে জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ-ৰাজনৈতিক আদৰ্শ নিৰ্বিশেষে এক কৰি থৈ গ'ল । সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা যাতে ভি আই পিকেন্দ্ৰিক নহয় ৷" এই আহ্বান গায়িকাগৰাকীৰ ৷
জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি "ৰৈ ৰৈ বিনালে" সকলোকে চাবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ । “ট্ৰেইলাৰত দাদাৰ যেন অন্তিম মুহূৰ্তবোৰ ফুটি উঠিছে । বুকু কঁপি উঠিছে । দাদাই যেন সকলো গম পাইছিল আগতেই ৷” এইবুলি দুখ প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ।
আনহাতে সাংস্কৃতিক মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি শেষত মায়াবিনী গীতেৰে সামৰণি পেলাই অনুষ্ঠানৰ । মঞ্চতেই উই ওৱাণ্ট জাষ্টিচ, জুবিন দা অমৰ হওক শ্লোগান দিয়ে মৰ্মিতা মিত্ৰই ।
