কন্যাই লাভ কৰিলে কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 খিতাপ: আনন্দৰ চকুলো পিতৃৰ

কন্যাই লাভ কৰিলে কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 খিতাপ: আনন্দৰ চকুলো পিতৃৰ
কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি 'কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া' হ'ল নগাঁও শেনচোৱাৰ মেৰিনা দাস ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 3:18 PM IST
নগাঁও: নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত জুনিয়ৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এগৰাকী নগঞা কন্যাই । অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত নগৰ শেনচোৱাৰ মেৰিনা দাসে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি জুনিয়ৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ।
জুনিয়ৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা মেৰিনা দাসৰ সাফল্যক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয় তথা সমগ্ৰ নগাঁওবাসী । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কন্যাৰ এনে সফলতাৰ পাছত পিতৃৰ চকুৰে নীৰৱে ওলাইছে অশ্ৰু ।
সৰুৰে পৰাই সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰি ভালপোৱা নগাঁও চহৰৰ শেনচোৱাৰ সৌৰভ কুমাৰ দাসৰ কন্যা মেৰিনা দাসে জুনিয়ৰ শাখাত কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ যোৱা যাত্ৰা নাছিল সহজ ।
যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান নেওচি মেৰিনা দাসৰ পিতৃ সৌৰভ কুমাৰ দাসে নিজ কন্যাক এই সফলতাৰ যাত্ৰাত আগুৱাই দিছিল । কেৱল কন্যাৰ সপোন পূৰাবলৈয়ে সম্প্ৰতি উপাৰ্জনহীন সৌৰভ কুমাৰ দাসে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে অৰ্থৰ যোগান ধৰি আহিছিল ।
সম্প্ৰতি এখন ভৰিৰে ঘৰৰ বিচনাত দিন কটাবলগীয়া হয় কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 বিজয়ী মেৰিনা দাসৰ পিতৃ সৌৰভ কুমাৰ দাসে । কিছুদিন পূৰ্বে ভৰিৰ এক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এখন ভৰি কাটি পেলাবলগীয়া হৈছিল সৌৰভ কুমাৰ দাসৰ ।
পূৰ্বে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত সৌৰভ কুমাৰ দাস এতিয়া এখন ভৰিৰে কৰিব নোৱাৰে কোনো কাম । যাৰ বাবে পৰিয়ালটো এতিয়া হৈ পৰিছে উপাৰ্জনহীন । মাতৃ অৰ্থাৎ মেৰিনা দাসৰ আইতাকৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে এতিয়া চলিবলগীয়া হয় পৰিয়ালটো ।
আনকি বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয় সৌৰভ কুমাৰ দাসৰ পৰিয়ালে । ইয়াৰ মাজতে নিজ কন্যাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 খিতাপ অৰ্জনৰ বাবে আগুৱাই দিছিল পিতৃ সৌৰভ কুমাৰ দাসে ।
এনে এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজ কন্যাক সফলতাৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া পিতৃয়ে কন্যাৰ সফলতাৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত ক'বলৈ গৈ নীৰৱে টুকিছে চকুলো । কেমেৰাৰ সন্মুখত কৈ গৈছে কন্যাৰ সফলতাৰ লগতে নিজৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী ।
ইপিনে, জুনিয়ৰ শাখাত কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰা মেৰিনা দাসে কৃতজ্ঞতা জনালে প্ৰশিক্ষকৰ লগতে পিতৃ মাতৃক । ওড়িশা, পশ্চিমবংগ, গোৱাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি জুনিয়ৰ শাখাৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে নগাঁৱৰ মেৰিনা দাসে ।
ভৱিষ্যতে মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ জয় কৰাৰ সপোন আছে মেৰিনা দাসৰ । অভিনয়তো ৰাপ আছে মেৰিনাৰ ৷ বৰ্তমানলৈকে 13খন মান নাটকত অভিনয় কৰিছে মেৰিনাই ৷ এতিয়া মেৰিনা দাসৰ এই সফলতাৰ খবৰ লাভ কৰিয়েই আত্মীয় স্বজনৰ উপৰিও নগাঁৱৰ বিভিন্নজনে ঘৰত উপস্থিত হৈ জনাইছে অভিনন্দন ।
লগতে পঢ়ক : এ আই প্ৰযুক্তি খটুৱাই শিশু শিল্পীৰ নিপুণতাৰে গুৱাহাটীত চলিছে ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’ৰ শ্বুটিং