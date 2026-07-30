ETV Bharat / entertainment

কন্যাই লাভ কৰিলে কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 খিতাপ: আনন্দৰ চকুলো পিতৃৰ

কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি 'কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া' হ'ল নগাঁও শেনচোৱাৰ মেৰিনা দাস ৷

Marina Das from Nagaon assam wins Kids Miss India 2026 crown, father became emotional
অভাব-অনাটনকো নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল নগাঁৱৰ মেৰিনা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 2:26 PM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত জুনিয়ৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এগৰাকী নগঞা কন্যাই । অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত নগৰ শেনচোৱাৰ মেৰিনা দাসে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি জুনিয়ৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ।

জুনিয়ৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা মেৰিনা দাসৰ সাফল্যক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয় তথা সমগ্ৰ নগাঁওবাসী । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কন্যাৰ এনে সফলতাৰ পাছত পিতৃৰ চকুৰে নীৰৱে ওলাইছে অশ্ৰু ।

নগাঁৱৰ মেৰিনা দাসলৈ 'কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026'ৰ খিতাপ (ETV Bharat Assam)

সৰুৰে পৰাই সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰি ভালপোৱা নগাঁও চহৰৰ শেনচোৱাৰ সৌৰভ কুমাৰ দাসৰ কন্যা মেৰিনা দাসে জুনিয়ৰ শাখাত কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ যোৱা যাত্ৰা নাছিল সহজ ।

যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান নেওচি মেৰিনা দাসৰ পিতৃ সৌৰভ কুমাৰ দাসে নিজ কন্যাক এই সফলতাৰ যাত্ৰাত আগুৱাই দিছিল । কেৱল কন্যাৰ সপোন পূৰাবলৈয়ে সম্প্ৰতি উপাৰ্জনহীন সৌৰভ কুমাৰ দাসে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে অৰ্থৰ যোগান ধৰি আহিছিল ।

সম্প্ৰতি এখন ভৰিৰে ঘৰৰ বিচনাত দিন কটাবলগীয়া হয় কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 বিজয়ী মেৰিনা দাসৰ পিতৃ সৌৰভ কুমাৰ দাসে । কিছুদিন পূৰ্বে ভৰিৰ এক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এখন ভৰি কাটি পেলাবলগীয়া হৈছিল সৌৰভ কুমাৰ দাসৰ ।

পূৰ্বে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত সৌৰভ কুমাৰ দাস এতিয়া এখন ভৰিৰে কৰিব নোৱাৰে কোনো কাম । যাৰ বাবে পৰিয়ালটো এতিয়া হৈ পৰিছে উপাৰ্জনহীন । মাতৃ অৰ্থাৎ মেৰিনা দাসৰ আইতাকৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে এতিয়া চলিবলগীয়া হয় পৰিয়ালটো ।

marina-das-from-nagaon-assam-wins-kids-miss-india-2026-crown-father-became-emotional
চৰম প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা নগাঁৱৰ মেৰিনা দাসৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

আনকি বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হয় সৌৰভ কুমাৰ দাসৰ পৰিয়ালে । ইয়াৰ মাজতে নিজ কন্যাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 খিতাপ অৰ্জনৰ বাবে আগুৱাই দিছিল পিতৃ সৌৰভ কুমাৰ দাসে ।

এনে এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজ কন্যাক সফলতাৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া পিতৃয়ে কন্যাৰ সফলতাৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত ক'বলৈ গৈ নীৰৱে টুকিছে চকুলো । কেমেৰাৰ সন্মুখত কৈ গৈছে কন্যাৰ সফলতাৰ লগতে নিজৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী ।

ইপিনে, জুনিয়ৰ শাখাত কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰা মেৰিনা দাসে কৃতজ্ঞতা জনালে প্ৰশিক্ষকৰ লগতে পিতৃ মাতৃক । ওড়িশা, পশ্চিমবংগ, গোৱাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি জুনিয়ৰ শাখাৰ কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে নগাঁৱৰ মেৰিনা দাসে ।

ভৱিষ্যতে মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ জয় কৰাৰ সপোন আছে মেৰিনা দাসৰ । অভিনয়তো ৰাপ আছে মেৰিনাৰ ৷ বৰ্তমানলৈকে 13খন মান নাটকত অভিনয় কৰিছে মেৰিনাই ৷ এতিয়া মেৰিনা দাসৰ এই সফলতাৰ খবৰ লাভ কৰিয়েই আত্মীয় স্বজনৰ উপৰিও নগাঁৱৰ বিভিন্নজনে ঘৰত উপস্থিত হৈ জনাইছে অভিনন্দন ।

লগতে পঢ়ক : এ আই প্ৰযুক্তি খটুৱাই শিশু শিল্পীৰ নিপুণতাৰে গুৱাহাটীত চলিছে ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’ৰ শ্বুটিং

Last Updated : July 30, 2026 at 3:18 PM IST

TAGGED:

কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026
মেৰিনা দাস নগাঁও
কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 বিজয়ী
অসমীয়া জীয়ৰীৰ সফলতা
KIDS MISS INDIA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.