ETV Bharat / entertainment

অসমৰ পাঁচগৰাকী শিল্পীলৈ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা, ৬ গৰাকী শিল্পীলৈ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ

অসমৰ পৰা কেবাগৰাকীও শিল্পীয়ে লাভ কৰিছে ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা ৷ চাওঁ আহক এইসকল শিল্পী কোন কোন ?

SANGEET NATAK AKADEMI AWARD
চেতনা দাসলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা (Facebook Chetana Das)
author img

By ANI

Published : June 11, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ঘোষণা হ’ল ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা ৷ বুধবাৰে সংগীত নাটক অকাডেমীয়ে পৰিবেশন কলাৰ ক্ষেত্ৰৰ সাতগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক একাডেমী ফেল’শ্বিপ (অকাডেমী ৰত্ন) হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে ৷ লগতে ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ সংগীত, নৃত্য আৰু অন্যান্য পৰিবেশন কলাৰ ক্ষেত্ৰৰ ১০৮ গৰাকী শিল্পীলৈ বঁটা ঘোষণা কৰে ।

সংগীত নাটক অকাডেমীৰ সাধাৰণ পৰিষদে ১০৬ গৰাকী যুৱ শিল্পীক ২০২৪ আৰু ২০২৫ বৰ্ষৰ উস্তাদ বিছমিল্লাহ খান যুৱ পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছে । এই বঁটাসমূহ সংগীত নাটক অকাডেমীৰ অধ্যক্ষই বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰিব । ১৯৫২ চনৰ পৰা সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

অসমৰ পৰাও এইবাৰ কেবাগৰাকীও শিল্পীয়ে সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে ৷ সংগীত, নৃত্য, নাটক, পুতলা নাচকে ধৰি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে এইসকল শিল্পীক সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাৰ বাবে বাচনি কৰা হৈছে ৷

অসমৰ অন্যতম পৰিচয় সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে প্ৰেম ওজা বৰবায়নলৈ আগঢ়োৱা হৈছে 2024 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা ৷ একেদৰে কথক শিল্পী বিপুল চন্দ্ৰ দাসলৈও আগবঢ়োৱা হৈছে ২০২৪ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা ।

প্ৰসিদ্ধ অভিনেত্ৰী চেতনা দাসলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ২০২৫ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা ৷ অসমৰ অভিনয় জগতৰ অন্যতম প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী তথা হাঁহিৰ থুনপাক হিচাপে পৰিচিত চেতনা দাস ৷ মঞ্চ নাট, বোলছবি, ধাৰাবাহিক আদিত চেতনা দাসৰ অভিনয়ে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা আন দুগৰাকী অসমীয়া শিল্পী হৈছে মল্লিকা কন্দলী আৰু ভাস্কৰজ্যোতি ওজা । দুয়োজনে ২০২৫ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে ।

আনহাতে মিনাক্ষী মেধিলৈ সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ২০২৪ বৰ্ষৰ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে । সুখ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দিলীপ হীৰালৈও আগবঢ়োৱা হৈছে ২০২৪ বৰ্ষৰ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ । একেদৰে টোকাৰী গীতৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে শিল্পী হীৰকজ্যোতি শৰ্মালৈ ২০২৫ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে ।

সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে মাজুলীৰ নিৰঞ্জন শইকীয়া বৰবায়নলৈও ২০২৫ বৰ্ষৰ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে । একেদৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি খোলবাদ্যৰ সাধনাৰ বাবে দেৱজিৎ শইকীয়ালৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে । নাট্যক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে ২০২৫ বৰ্ষৰ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে নাট্যকৰ্মী বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথে ৷

সংগীত নাটক অকাডেমী হৈছে সংগীত, নৃত্য আৰু নাটকৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ পৰিবেশন কলাৰ শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা । ১৯৫৩ চনত স্থাপিত আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ এই অকাডেমী ভাৰতৰ বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ, প্ৰচাৰ আৰু নথিভুক্তকৰণৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।

সংগীত নাটক অকাডেমী ফেল’শ্বিপৰ বাবে তিনি লাখ টকা আৰু সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাৰ বাবে এক লাখ টকা প্ৰদান কৰা হয়৷ ইয়াৰ উপৰিও এখন তাম্ৰ-পত্ৰ আৰু অংগবস্ত্ৰও প্ৰদান কৰা হয় বঁটা প্ৰাপকসকলক । উস্তাদ বিছমিল্লাহ খান যুৱ পুৰস্কাৰ লাভ কৰা সকলে পঁচিশ হাজাৰ টকাৰ উপৰিও এখন তাম্ৰ-পত্ৰ আৰু এখন অংগবস্ত্ৰ লাভ কৰে । সংগীত নাটক অকাডেমীৰ ফেল’শ্বিপ আৰু বঁটা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: কনচাৰ্ট টুৰিজিম পলিচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজন : পদ্মপাণি বৰা

TAGGED:

সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা
চেতনা দাস
সত্ৰীয়া নৃত্য
ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ
SANGEET NATAK AKADEMI AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.