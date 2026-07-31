ETV Bharat / entertainment

এমবিবিএছৰ পৰা বলীউড: মানুষী চিল্লাৰৰ অতীতৰ সংগ্ৰাম আৰু সফলতা

মানুষী চিল্লাৰে ২০১৫ চনৰ মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পাছত পুনৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ আৱেগিক আৰু মানসিক যন্ত্ৰণাৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ।

Manushi Chhillar's mental struggle: 2015 medical question paper leak and her journey to Bollywood
সোহা আলী খানৰ শ্ব’ত আৱেগিক হৈ পৰিল মানুষী (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 4:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী মানুষী চিল্লাৰে শেহতীয়াকৈ সোহা আলী খানৰ ইউটিউব টক শ্ব’ ‘অল এবাউট হাৰ’ৰ এটি খণ্ডত অংশ লৈ নিজৰ মানসিক সংগ্ৰাম আৰু এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাসমূহ কিমান কঠিন, সেই বিষয়ে মুকলিকৈ আলোচনা কৰে । প্ৰখ্যাত মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অঞ্জলি ছাব্ৰিয়াৰ উপস্থিতিত এই খণ্ডটিত ভাৰতৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ তীব্ৰ চাপ, মানসিক ক্লান্তি, উদ্বেগ আৰু মানসিক দৃঢ়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় ।

কথা-বতৰাৰ মাজত সোহা আলী খানে মানুষী চিল্লাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল, "মই যদি পাৰোঁ, তেন্তে তোমাক ২০১৫ চনলৈ ঘূৰাই লৈ যাব বিচাৰিম । তুমি কেইবামাহো ধৰি প্ৰস্তুতি চলাইছিলা, ভাল ৰেংক লাভ কৰিছিলা আৰু পৰীক্ষাতো ভাল ফল দেখুৱাইছিলা । কিন্তু যেতিয়া জানিব পাৰিলা যে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰা হৈছে আৰু আকৌ নতুনকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ কেনে লাগিছিল ?"

সেই অভিজ্ঞতাৰ কথা সোঁৱৰণ কৰি মানুষীয়ে কয়, "ইয়াৰ দুটা দিশ আছে—এটা হ’ল মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আৰু আনটো হ’ল দেশৰ বেছিভাগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মুখামুখি হোৱা প্ৰকৃত পৰিস্থিতিটোক বুজি পোৱা । মোৰ মা-দেউতাই বছৰৰ আগতে একেটা যাত্ৰাৰ মাজেৰেই পাৰ হৈ আহিছিল, গতিকে মই এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত আছিলোঁ । তথাপিও ই অত্যন্ত কঠিন আছিল, কাৰণ মই মোক আনন্দ দিয়া সকলো বস্তু ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল । মই এগৰাকী কুচিপুড়ী নৃত্যশিল্পী আছিলোঁ, ছবি আঁকি ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু কেৱল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত মনোযোগ দিবলৈ মই এবছৰৰ বাবে এই সকলোবোৰ একাষৰীয়া কৰি থব লগা হৈছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "যদিও এয়া মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন সময়বোৰৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল, তথাপিও মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে আন বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তুলনাত মোৰ কষ্ট একোৱেই নাছিল । মই এনে কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লগ পাইছিলোঁ যাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে সাধ্য অনুসৰি ঋণ লৈ তেওঁলোকক কোচিং চেণ্টাৰলৈ পঠিয়াইছিল । বহুতে চহৰ সলনি কৰিছিল, ঠেক পিজি ৰূমত আছিল আৰু কেৱল এটা পৰীক্ষাৰ বাবে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।"

প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যেতিয়া কেইবামাহৰ প্ৰস্তুতিৰ পিছত আপোনাক কোৱা হয় যে আৰু ৪৫ দিন একেধৰণেই পঢ়া-শুনা চলাই যাব লাগিব, তেতিয়া নিজকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে আপোনাৰ ভিতৰত আৰু কিমান শক্তি বাকী আছে । কিন্তু মই ইয়াৰ লগতে স্বীকাৰ কৰোঁ যে মোৰ হাতত পৰিয়ালৰ বহুত সমৰ্থন আছিল ।"

প্ৰস্তুতিৰ সময়ছোৱাত মানসিক ভাৰসাম্য বজাই ৰখাত সহায় কৰাৰ বাবে মানুষীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয়, "মোৰ মা-দেউতাই এটা কথাত সদায় জোৰ দিছিল—পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয়, দিনে এঘণ্টা ব্যায়াম কৰিবই লাগিব । সেয়া বাস্কেটবল খেলা বা জিমলৈ যোৱাই হওক, ই মোক মানসিক চাপৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ এটা বাট উলিয়াই দিছিল । ইয়াৰ ফলত মই পৰীক্ষাৰ বৃত্তটোৰ বাহিৰৰ মানুহৰ সৈতেও যোগাযোগ বজাই ৰাখিব পাৰিছিলোঁ আৰু মোৰ মানসিক স্বাস্থ্যও সুৰক্ষিত আছিল । মোৰ বহু সতীৰ্থৰ হাতত এই সুযোগ নাছিল । আনকি কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পিজি বা ভাড়াঘৰৰ চুক্তি শেষ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিজৰ গৃহচহৰলৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশটো হেৰুৱাই পেলাইছিল ।"

কথা-বতৰাৰ পিছৰ অংশত, সোহাই মানুষীক সুধিছিল যে এনেকুৱা এটা সময় আহিছিলনে যেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু তেওঁ আগবঢ়াই নিব বিচৰা পথ হৈ থকা নাই । প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত মানুষীয়ে কয়, "এই পৰিৱৰ্তনটো লাহে লাহে হৈছিল । এনেকুৱা নাছিল যে মই এদিন ৰাতিপুৱা সাৰ পালোঁ আৰু সিদ্ধান্ত ললোঁ যে মই ইয়াক আৰু কৰিব নিবিচাৰো । মই সঁচাকৈয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ । কিন্তু আমাৰ কলেজত ভৰ্তি হোৱাৰ সময়লৈকে, আমাৰ সৰহভাগেই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে অতীতৰ কথা সুঁৱৰি কয়, "আমাৰ ছিনিয়ৰসকলে ধেমালি কৰি কৈছিল যে- তুমি মেডিকেল কলেজৰ কেৱল প্ৰথম দুদিন আৰু শেষৰ দুদিনহে সুখী হ’বা । এতিয়া পিছলৈ চাই মোৰ ভাব হয় যে, সেয়া আছিল অতিৰিক্ত মানসিক ক্লান্তি । আমি ভাবিছিলোঁ যে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটোৱেই শেষ সীমা, কিন্তু তাৰ পিছতহে গম পালোঁ যে, আমাৰ বাবে তাতকৈও এটা ডাঙৰ পাহাৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ।"

যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, ২০১৭ চনৰ মিছ ৱৰ্ল্ডৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা মানুষী চিল্লাৰৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এম.বি.বি.এছ. ডিগ্ৰী আছে । চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এই ক্ষেত্ৰখনত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতো, মানুষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত ছবিজগতত ভৰি থকা দিয়ে । ২০২২ চনত ‘সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজ’ ছবিত অক্ষয় কুমাৰৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰি তেওঁ বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ‘দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেমিলী’, ‘বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা’ আৰু ‘অপাৰেশ্বন ভেলেণ্টাইন’ৰ দৰে ছবিত অভিনয় কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ছানী দেওলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈ: ‘ৰামায়ণ’ৰ বিশাল তাৰকা মণ্ডলীৰ মাজত অসমৰ সুৰভী কোনটো চৰিত্ৰত ?

TAGGED:

মানুষী চিল্লাৰৰ মানসিক সংগ্ৰাম
মানুষী চিল্লাৰৰ সাক্ষাৎকাৰ
২০১৫ চনৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ মানসিক চাপ
MANUSHI CHHILLAR MEDICAL EXAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.