১৮ নৱেম্বৰ ট্ৰেইলাৰ, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চকুৱে বিচাৰি ফুৰে পৰ্দাত জুবিনৰ উপস্থিতি
পৰ্দাত জুবিন ওলাব ওলাব বুলি শেষ হৈ যায় ১৮ নৱেম্বৰৰ ট্ৰেইলাৰ, কিন্তু ৩৬/৩৭ ছেকেণ্ডত হৃদস্পন্দন বাঢ়ি যাব জুবিন অনুৰাগীৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 4:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘হ’ব দে যাম জুবিনৰ বাৰ্থডে’ লৈ’ বুলি অৰুণ নাথৰ সংলাপেৰে আৰম্ভ হোৱা ট্ৰেইলাৰটোত কেলেণ্ডাৰত জিলিকি আছে ১৮ নৱেম্বৰ ৷ সেইদিনাই জন্ম হৈছিল অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৷ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁৰ জীৱিত কালত হোৱাৰ দৰেই ট্ৰেইলাৰটোতো জুবিনৰ জন্মদিনক লৈ এক উছাহভৰা পৰিৱেশ দেখুওৱা হৈছে ৷
হৈ-চৈৰ মাজেৰে আৰম্ভ হোৱা ট্ৰেইলাৰটোৱে তৎক্ষণাত এটা অন্য গতি লয়, য’ত অৰুণ নাথৰ পৰিয়ালটোৱে এটা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা শোকৰ সন্মুখীন হয় ৷ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ হিয়াভগা কান্দোনে দৰ্শকক নিশ্চয়কৈ ছবিগৃহত আৱেগিক কৰি তুলিব ৷
জুবিনৰ কণ্ঠেৰে ভাঁহি অহা ‘এটা কথা লিখি দিব লাগে বচ খটম’ বাক্যশাৰীয়ে যেন গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে, কিয়নো নিজৰ জীৱন শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা কোনোবাই আইনাত লিখি থৈ যায়-‘আই লভ ইউ জুবিন’ ৷ কাহিনীটোত ৰহস্যও সোমাই আছে ৷
১৮ নৱেম্বৰৰ দিনটো অসমত কোনো এটা সাধাৰণ দিনৰ দৰে পাৰ হৈ নাযায় ৷ ঠায়ে ঠায়ে অনুৰাগী দলবোৰে বিভিন্ন সমাজ হিতৈষী কাম হাতত লোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰক্তদান কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰে ৷ এই বছৰ জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনটোতে সেই বিশেষ তাৰিখৰ নামেৰেই মুক্তি পাব এখন বিশেষ চিনেমা, নাম ‘১৮ নৱেম্বৰ’ ৷
ইণ্ডিফ্লিক্স ষ্টুডিঅ'ই প্ৰযোজনা কৰিছে এই আগন্তুক অসমীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিখন ৷ কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি আন্তৰিক চিনেমাৰ মাধ্যমেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন ।
"কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে আমাক কেতিয়াও এৰি নাযায় । তেওঁলোকে নিজৰ সংগীত, তেওঁলোকৰ স্মৃতি আৰু তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰা লাখ লাখ হৃদয়ৰ জৰিয়তে চিৰদিন জীয়াই থাকে । ‘১৮ নৱেম্বৰ’ হৈছে অনুভূতি, পৰিচয়, মৰম আৰু অসমৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰিয় জুবিন দাৰ মাজৰ অসাধাৰণ বন্ধুত্বৰ গল্প ৷ এয়া কেৱল এখন চৰ্চিত চলচ্চিত্ৰ নহয়, ই এক অনুভূতি । এটি কণ্ঠৰ প্ৰতি সন্মান, এটা পৰম্পৰা আৰু এগৰাকী শিল্পীৰ প্ৰতি সন্মান যি সদায় আমাৰ হৃদয়ত থাকিব", ইণ্ডিফ্লিক্স ষ্টুডিঅ'ই ইউটিউবত ট্ৰেইলাৰটো আপলোড কৰি এইদৰে লিখিছে ৷
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখন ১৮ নৱেম্বৰত অসমৰ বিভিন্ন চিনেমা হলত মুক্তি পাব ৷ ছবিখনত অভিনয় কৰিছে বাহাৰুল ইছলাম, অৰুণ নাথ, ৰিম্পী দাস, সুকন্যা বৰুৱা, ভাস্কৰ বৰা, ৰুহি, পাৰ্থ, প্ৰীতি প্ৰিয়াদৰ্শনী, লিপিকা, জীমী, ৰাজু ৰায়, ৰোহন গৌতমকে আদি কৰি বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ৷
১৮ নৱেম্বৰৰ চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা মনুজিত শৰ্মাৰ ৷ প্ৰযোজক হিচাপে আছে পাৰ্থ কটকী ৷ সহ-প্ৰযোজক হিচাপে কাম কৰিছে মধুকৰ ৰাও, মনুজিত শৰ্মাই ৷ পটভূমি সংগীতৰ কাম কৰিছে অহিৰ ভৈৰৱে ৷
ট্ৰেইলাৰটোৰ সৈতে লিখা আছে, "জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, তেওঁৰ সংগীত আমাৰ আৱেগ । তেওঁ কৰি যোৱা কাম আমাৰ প্ৰেৰণা । তেওঁৰ স্মৃতিবোৰ চিৰদিন জীয়াই থাকিব । জুবিন দা, তুমি সদায় আমাৰ হৃদয়ত থাকিবা ।"
লগতে পঢ়ক :
জুবিন ক্ষেত্ৰত নতুন অসমীয়া ছবি টীম '১৮ নৱেম্বৰ’ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
পুনৰ ৰূপালী পৰ্দালৈ জুবিন গাৰ্গ: নতুন কণ্ঠশিল্পীৰ সন্ধানত প্ৰযোজক গোষ্ঠী
জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনত মুক্তি পাব ‘১৮ নৱেম্বৰ’, মুকলি হ’ল টিজাৰ-প’ষ্টাৰ