ৰাইজিং ছান চাবলৈ ছবিগৃহত ভিৰ ছবিখনৰ কলা-কুশলীৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ
ৰাইজিং ছান চাবলৈ আহিল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দিব্যাংগসকল । নাৰেংগীৰ ছবিগৃহত ভিৰ কৰিছেহি ভিন্ন ঠাইৰ দিব্যাংগসকলৰ লগতে ছবিখনৰ কলা-কুশলীয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 11:50 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত চলি আছে দিব্যাংগসকলৰ জীৱন গাথাক লৈ নিৰ্মিত এখন বিশেষ অসমীয়া ছবি । ৰাজ্যৰ ৪৪ টা ছবিগৃহত সগৌৰৱেৰে চলি আছে অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’। গীত ফিল্ম মেকাৰ্ছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ‘ৰাইজিং ছান’ ছবিখনত দিব্যাংগ লোকসকলে পদে পদে সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন সমস্যা, সমাজে কৰা অৱহেলা, চৰকাৰী বঞ্চনাৰ এক নিৰ্মোহ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰা হৈছে ।
গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ গ’ল্ড ছবিগৃহত ছবিখনত অভিনয় কৰা কলা-কুশলীসকল ছবিখন চাবলৈ উপস্থিত হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে গোৰেশ্বৰ, ৰঙিয়া, ধেমাজী, হাজো আদি ভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাও বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হয় ।
মনোজ বৈশ্যৰ পৰিচালনা আৰু নৃপেন মালাকাৰৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ছবিখনৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত জয়ন্ত ভাগৱতী, দ্বীপেন কুমাৰ বৈশ্য, নৃপেন মালাকাৰ, বিপুল দাস, পৰাণ কমল, বিউটি গগৈ আদিকে ধৰি বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ দাঙি ধৰিছে ।
ছবিখনৰ প্ৰযোজক নৃপেন মালাকাৰে এইদৰে কয়, "বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাত দিব্যাংগসকলৰ প্ৰতি যি ব্যৱহাৰ চলি আছে, যি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, প্ৰতাৰণাৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছে, সেইবোৰ ছবিখনত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷ কেৱল অসমতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষ তথা পৃথিৱীতেই দিব্যাংগসকলৰ সৈতে যিবোৰ ঘটি আছে, আমি ছবিখনৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে, বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি কেতিয়াবা কিবা বিচাৰিবলৈ গৈ আমি আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে । কৰবাত মাৰপিট, ককৰ্থনা শুনিব লগা হৈছে । সেই সকলোবোৰ আওকাণ কৰি অৱশেষত আমি জীৱন যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ বাবে সপোন দেখিছোঁ ।"
তেওঁ আগলৈ কয়, "ছবিখনৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে, আমি দিব্যাংগ হ’লেও তথা প্ৰতিটো খোজত বাধা পালেও আমি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা নাই । যি সময়ত চাকৰি নোপোৱাৰ বাবে নাইবা পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল নোহোৱাৰ বাবে কিছুমানে আত্মহত্যা কৰে নাইবা ড্ৰাগছৰ কৱলত পৰে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিটো কিন্তু দিব্যাংগসকলে কেতিয়াও ড্ৰাগছ নাইবা আত্মহত্যাৰ দৰে কথা চিন্তা কৰা নাই । এইটো এটা নিদৰ্শন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ । ছবিখনৰ জৰিয়তে আমাৰ সংগ্ৰাম দেখুৱাইছোঁ । তাৰ পিছতো আমি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি জীয়াই আছোঁ । গতিকে সাধাৰণ সুস্থ-সবল ব্যক্তি এজনে কিয় নোৱাৰিব? সকলোৱে এই ছবিখন চাবলৈ ছবিগৃহলৈ আহক । আটাইতকৈ ভাললগা কথাটো হ’ল যে, বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাগৈ ৫০০ দিব্যাংগ ব্যক্তিয়ে একেলগে নিজৰ জীৱন গাথাৰ এক দস্তাবেজ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইখন ছবি বুলি ক’ব নোৱাৰি । এইখন দিব্যাংগসকলৰ দৈনন্দিন জীৱন গাথা আৰু দস্তাবেজ আৰু ভৱিষ্যতে এই দস্তাবেজখন থাকি যাব । মই ভাবোঁ এজন দুজন দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ জীৱন গাথা লৈ ছবি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব কিন্ত একেলগে ইমানখিনি দিব্যাংগক লৈ ছবি নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । আমাৰ প্ৰচেষ্টাটোৰ প্ৰতি ৰাইজে সঁহাৰি দিয়ক । আমাক মৰম দিয়ক । ছবিখন চাওক । আমাক পুতৌ নকৰিব । আমাক সম অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব ।"
ইপিনে ছবিখনত অভিনয় কৰা বিউটি গগৈয়ে এইদৰে কয়, " ছবিখন চাই ভাল লাগিল । অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে, আমি যিসকল দিব্যাংগ মহিলা আছোঁ, আমি যিখিনি লাঞ্ছনা-বঞ্চনা খাইছো, চিনেমাখনৰ জৰিয়তে সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে ছবিখন চাই আমাক সহায় কৰে । আমাক যাতে উপাৰ্জন কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, সেয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ জীৱন গাথা ‘ৰাইজিং ছান’, এতিয়া আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত