আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চত অসমীয়া ছবি 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ'

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চত অসমীয়া ছবি 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ'
দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFD) লৈ নিৰ্বাচিত হৈছে অসমীয়া ছবি 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ' । দেওবাৰে PVR ICON, DLF Promenade Mall-ত প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই ছবিখন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 1:16 PM IST
গুৱাহাটী : দিল্লীত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFD) লৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱা পৰিচালিত অসমীয়া ছবি 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ' । ২৯ মাৰ্চ, দেওবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা PVR ICON, DLF Promenade Mall-ত প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই ছবিখন । দর্শকে বিনামূলীয়া টিকট সংগ্ৰহ কৰি এই ছবিখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।
নৱ-প্ৰজন্মৰ কাহিনী, বিশেষকৈ কৈশোৰ অৱস্থাৰ সময়ছোৱাৰ বহু কথা সামৰি নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ মঞ্জুল বৰুৱাৰ ।এ এম টেলিভিছনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে ডঃ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু ডাঃ অক্ষতা নাৰায়ণে ।
মূলতঃ কৈশোৰ বয়স (Teenage) ৰ এটা সঁচা ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন । কৈশোৰকালৰ সময়খিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ৷ এই সময়খিনিত যদি উঠি অহা ল’ৰা-ছোৱালীক সঠিক ৰাস্তা দেখুৱাব পৰা নাযায়, ই ভৱিষ্যতে সমাজত বিভিন্ন ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
এই সময়ছোৱাত অভিভাৱকসকলৰ দায়িত্বও বহুত ৷ বহুসময়ত এই সময়ছোৱাত এগৰাকী কিশোৰীক সন্মুখৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহু পিতৃ-মাতৃৰ কিছু আসোঁৱাহ ৰৈ যায় । মূলতঃ বৰ্তমান সময়ত কৈশোৰ অৱস্থাত কিশোৰীসকল যিবোৰ সমস্যাত ভুগি থাকে বা যিধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, সেই সকলো বিষয় সামৰি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
ছবিখনৰ এই সফলতাৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকৰ মন্তব্য
নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাই কয়, "চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱসমূহলৈ ছবি এখন নিৰ্বাচিত হ'লে বা কোনোবাই ভাল পালে আচলতে খুবেই ভাল লাগে । যেতিয়া আমি ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰোঁ, খুব কষ্ট কৰি নিৰ্মাণ কৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বেও জানুৱাৰী মাহত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা 'Third Eye Asian Film Festival' লৈও ছবিখন নিৰ্বাচিত হৈছিল, তাত ছবিখনে তিনিটাকৈ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘তৃতীয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ’ত ছবিখন প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰি সক্ষম হৈছোঁ । এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFD) লৈ ছবিখন নিৰ্বাচিত হৈছে, দেওবাৰে ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হ'ব ।”
লগতে তেওঁ কয়, “দৰ্শকৰ পৰা আমি খুব ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ । যিসকলে ছবিখন চাইছে খুব ভাল পাইছে । এতিয়া দিল্লীৰ দৰ্শকসকলেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছবিখন উপভোগ কৰিব । অসমৰ দৰ্শকসকলেও ছবিখন চাবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে । আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালেই আমি ছবিখন ঘৰুৱা দৰ্শকৰ সন্মুখত মুক্তি দিব পাৰিম ।”
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী, হোজাই-লামডিং আৰু চেৰাপুঞ্জীত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা এই ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে কাজভি শংকৰিছন, বলোৰাম দাস, অৰুণ নাথ, স্বাগতা ভৰালি, দীপজ্যোতি কাকতি, ৰীণা বৰা, অলকজ্যোতি শইকীয়া, গায়ত্ৰী শৰ্মা, ৰোনাল্ড হুছেইনৰ লগতে বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।