ETV Bharat / entertainment

শিপাৰ টানেৰে কাঠমাণ্ডুত মনীষা কৈৰালা: সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে কটোৱা সহজ-সৰল জীৱনৰ ফটো

অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু তেওঁলোকৰ পুৱাৰ সেই বিশেষ সময়খিনি সকলোৰে আগত অতি সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে ।

Manisha Koirala gives a sneak peek into morning ritual of her ageing parents
মনীষা কৈৰালা (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 22, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালাই শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃৰ পুৱাৰ সময়খিনি কেনেকৈ অতিবাহিত হয়, তাৰ এক আমোদজনক আভাস দিছে । বুধবাৰে পুৱা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ এক অতি শান্ত আৰু নিৰ্মল পুৱাৰ মুহূৰ্ত অনুৰাগীসকলৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰে ।

প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কেনেকৈ পুৱাৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰে, তাৰেই কিছু হৃদয়স্পৰ্শী ফটো তেওঁ তুলি ধৰিছে । সুন্দৰ এই নিয়মবোৰে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক মধুৰ দিশ উন্মোচিত কৰিছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এলানি ফটো আৰু ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰিছে, য’ত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ পুৱাৰ সময়খিনিৰ কিছুমান অতি মৰম লগা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

তাৰে এটা ষ্ট’ৰীত মনীষাই তেওঁৰ দেউতাকৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । ফটোখনত দেখা গৈছে যে তেওঁ চৌপাশৰ সেউজীয়া গছ-গছনি আৰু ফুলি থকা ফুলবোৰৰ মাজত অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে খোজ কাঢ়ি ফুৰিছে । সেই ফটোখনৰ সৈতে মনীষাই লিখিছে, "দেউতাৰ পুৱাৰ নিয়ম... বাগিচাত খোজ কঢ়া ।"

প্ৰকৃতিৰ কোলাত মনীষা কৈৰালাৰ পিতৃ-মাতৃৰ পুৱাৰ সময় (Photo : Instagram)

আন এখন ছবিত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ মাতৃয়ে বাহিৰৰ এটা আৰামদায়ক ঠাইত বহি তেওঁলোকৰ মৰমৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৰ সৈতে সময় কটাইছে । এই ফটোখনৰ শিৰোনামত মনীষাই লিখিছে— "মা আৰু তেওঁৰ টিক্কা ।"

কাঠমাণ্ডুত পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে মনীষা কৈৰালাৰ নিৰ্মল পুৱা (Photo : Instagram)

তৃতীয়খন ছবিত মনীষাই তেওঁলোকৰ বাগিচাৰ সুন্দৰ দৃশ্যটো তুলি ধৰিছে, য’ত বাটৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰীকৈ ৰঙীন ফুল আৰু গছ-গছনি আছে । সেই সৌন্দৰ্যত আপ্লুত হৈ তেওঁ লিখিছে— "মোৰ চৌপাশৰ এই সকলোবোৰ সৌন্দৰ্য মই প্ৰাণভৰি উপভোগ কৰিছোঁ..."

শিপাৰ টানেৰে কাঠমাণ্ডুত মনীষা কৈৰালা (Photo : Instagram)

তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰা এই মুহূৰ্তবোৰে প্ৰকৃতিৰ শান্ত পৰিৱেশৰ মাজত অতিবাহিত কৰা এক সৰল জীৱনশৈলীৰ ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে । পুৱাৰ খোজ কঢ়া, পোহনীয়া জন্তুৰ সৈতে খেলা আৰু প্ৰকৃতিৰ কোলাত ক্ষন্তেক জিৰণি লোৱাৰ দৰে সৰু সৰু কামবোৰৰ মাজতেই যে প্ৰকৃত সুখ লুকাই থাকে, তাকেই এই পোষ্টটোৱে বুজাই দিছে ।

বৰ্তমান নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত থকা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই শান্তিপূৰ্ণ ভ্ৰমণৰ বহুতো সুন্দৰ মুহূৰ্ত অনুৰাগীসকলৰ বাবে একেলেথাৰিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি আছে । কাঠমাণ্ডু মনীষাৰ নিজ জন্মস্থান, সেয়েহে এই ঠাইখনে তেওঁৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে । নিজৰ পৰিচয় আৰু শিপাৰ সৈতে তেওঁ গভীৰভাৱে জড়িত । অভিনেত্ৰীগৰাকীক প্ৰায়েই নেপালৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ইয়াৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিষয়ে গৌৰৱেৰে কথা পতা দেখা যায় ।

মনীষা কৈৰালাৰ সংগ্ৰাম আৰু কেৰিয়াৰ

২০১২ চনত মনীষা কৈৰালা 'অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰ' (Ovarian cancer) বা ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল । তেওঁৰ এই অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যুঁজখনৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে মাজত পৰিচিত । আমেৰিকাত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ কৰ্কট ৰোগক পৰাস্ত কৰি এগৰাকী শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে উভতি আহে । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ এগৰাকী প্ৰধান সমৰ্থক হৈ পৰিছে ।

'সৌদাগৰ' ছবিৰ জৰিয়তে বলীউডত খোজ পেলোৱা মনীষাই পৰৱৰ্তী সময়ত '১৯৪২: এ লাভ ষ্ট’ৰী', 'বম্বে', 'খামুচী: দ্য মিউজিকেল' আৰু 'দিল ছে'ৰ দৰে বহুকেইখন জনপ্ৰিয় তথা প্ৰশংসিত ছবিত অভিনয় কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁক সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ৱেব চিৰিজ 'হীৰামাণ্ডি'ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।

TAGGED:

মনীষা কৈৰালাৰ পুৱাৰ নিয়ম
কেঞ্চাৰ জয়ী মনীষা কৈৰালা
প্ৰকৃতি আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী
কাঠমাণ্ডু ভ্ৰমণ
মনীষা কৈৰালা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.