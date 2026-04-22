শিপাৰ টানেৰে কাঠমাণ্ডুত মনীষা কৈৰালা: সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে কটোৱা সহজ-সৰল জীৱনৰ ফটো

শিপাৰ টানেৰে কাঠমাণ্ডুত মনীষা কৈৰালা: সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে কটোৱা সহজ-সৰল জীৱনৰ ফটো
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু তেওঁলোকৰ পুৱাৰ সেই বিশেষ সময়খিনি সকলোৰে আগত অতি সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 12:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালাই শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃৰ পুৱাৰ সময়খিনি কেনেকৈ অতিবাহিত হয়, তাৰ এক আমোদজনক আভাস দিছে । বুধবাৰে পুৱা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ এক অতি শান্ত আৰু নিৰ্মল পুৱাৰ মুহূৰ্ত অনুৰাগীসকলৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰে ।
প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কেনেকৈ পুৱাৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰে, তাৰেই কিছু হৃদয়স্পৰ্শী ফটো তেওঁ তুলি ধৰিছে । সুন্দৰ এই নিয়মবোৰে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক মধুৰ দিশ উন্মোচিত কৰিছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এলানি ফটো আৰু ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰিছে, য’ত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ পুৱাৰ সময়খিনিৰ কিছুমান অতি মৰম লগা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
তাৰে এটা ষ্ট’ৰীত মনীষাই তেওঁৰ দেউতাকৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । ফটোখনত দেখা গৈছে যে তেওঁ চৌপাশৰ সেউজীয়া গছ-গছনি আৰু ফুলি থকা ফুলবোৰৰ মাজত অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে খোজ কাঢ়ি ফুৰিছে । সেই ফটোখনৰ সৈতে মনীষাই লিখিছে, "দেউতাৰ পুৱাৰ নিয়ম... বাগিচাত খোজ কঢ়া ।"
আন এখন ছবিত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ মাতৃয়ে বাহিৰৰ এটা আৰামদায়ক ঠাইত বহি তেওঁলোকৰ মৰমৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৰ সৈতে সময় কটাইছে । এই ফটোখনৰ শিৰোনামত মনীষাই লিখিছে— "মা আৰু তেওঁৰ টিক্কা ।"
তৃতীয়খন ছবিত মনীষাই তেওঁলোকৰ বাগিচাৰ সুন্দৰ দৃশ্যটো তুলি ধৰিছে, য’ত বাটৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰীকৈ ৰঙীন ফুল আৰু গছ-গছনি আছে । সেই সৌন্দৰ্যত আপ্লুত হৈ তেওঁ লিখিছে— "মোৰ চৌপাশৰ এই সকলোবোৰ সৌন্দৰ্য মই প্ৰাণভৰি উপভোগ কৰিছোঁ..."
তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰা এই মুহূৰ্তবোৰে প্ৰকৃতিৰ শান্ত পৰিৱেশৰ মাজত অতিবাহিত কৰা এক সৰল জীৱনশৈলীৰ ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে । পুৱাৰ খোজ কঢ়া, পোহনীয়া জন্তুৰ সৈতে খেলা আৰু প্ৰকৃতিৰ কোলাত ক্ষন্তেক জিৰণি লোৱাৰ দৰে সৰু সৰু কামবোৰৰ মাজতেই যে প্ৰকৃত সুখ লুকাই থাকে, তাকেই এই পোষ্টটোৱে বুজাই দিছে ।
বৰ্তমান নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত থকা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই শান্তিপূৰ্ণ ভ্ৰমণৰ বহুতো সুন্দৰ মুহূৰ্ত অনুৰাগীসকলৰ বাবে একেলেথাৰিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি আছে । কাঠমাণ্ডু মনীষাৰ নিজ জন্মস্থান, সেয়েহে এই ঠাইখনে তেওঁৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে । নিজৰ পৰিচয় আৰু শিপাৰ সৈতে তেওঁ গভীৰভাৱে জড়িত । অভিনেত্ৰীগৰাকীক প্ৰায়েই নেপালৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ইয়াৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিষয়ে গৌৰৱেৰে কথা পতা দেখা যায় ।
মনীষা কৈৰালাৰ সংগ্ৰাম আৰু কেৰিয়াৰ
২০১২ চনত মনীষা কৈৰালা 'অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰ' (Ovarian cancer) বা ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল । তেওঁৰ এই অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যুঁজখনৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে মাজত পৰিচিত । আমেৰিকাত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ কৰ্কট ৰোগক পৰাস্ত কৰি এগৰাকী শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে উভতি আহে । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ এগৰাকী প্ৰধান সমৰ্থক হৈ পৰিছে ।
'সৌদাগৰ' ছবিৰ জৰিয়তে বলীউডত খোজ পেলোৱা মনীষাই পৰৱৰ্তী সময়ত '১৯৪২: এ লাভ ষ্ট’ৰী', 'বম্বে', 'খামুচী: দ্য মিউজিকেল' আৰু 'দিল ছে'ৰ দৰে বহুকেইখন জনপ্ৰিয় তথা প্ৰশংসিত ছবিত অভিনয় কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁক সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ৱেব চিৰিজ 'হীৰামাণ্ডি'ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : নতুন প্ৰজন্ম আৰু শিপাৰ প্ৰতি টান: ইনষ্টাগ্ৰামত কি লিখিলে অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালাই ?