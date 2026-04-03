নতুন প্ৰজন্ম আৰু শিপাৰ প্ৰতি টান: ইনষ্টাগ্ৰামত কি লিখিলে অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালাই ?
মৃত্যুক জিনি পুনৰ ৰূপালী পৰ্দাত মনীষা কৈৰালা, নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শ ৷ নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যিয়েই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিলে মনৰ এই কথা-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালাই বৰ্তমানৰ নতুন প্ৰজন্মৰ চিন্তা-চৰ্চাক প্ৰশংসা কৰি এক বিশেষ মত পোষণ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, আজিৰ প্ৰজন্মই যদিও বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ভ্ৰমণ কৰে আৰু আধুনিকতাৰ সৈতে খোজ মিলাই চলে, তথাপিও তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা আৰু মূল্যবোধক পাহৰি যোৱা নাই ।
মনীষাই কয় যে যিসকল যুৱক-যুৱতীয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীখন অন্বেষণ কৰাৰ পাছতো নিজৰ সংস্কৃতি আৰু পৰিচয়ক বুকুত বান্ধি পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে, তেওঁলোকৰ সেই গুণটো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । তেওঁলোকৰ এই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগী আৰু নিজৰ শিপাৰ প্ৰতি থকা আনুগত্যই তেওঁক গভীৰভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । দেশ-বিদেশ ফুৰিলেও বা আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'লেও নিজৰ ঘৰ, সংস্কৃতি আৰু পৰিচয়ক ধৰি ৰখাৰ যি প্ৰৱণতা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত দেখা গৈছে, তাকেই মনীষা কৈৰালাই শলাগিছে ।
প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী মনীষা কৈৰালাই ইনষ্টাগ্ৰামযোগে একেটা পৰিয়ালৰে চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ দুই ভাতৃ-ভগ্নীৰ সৈতে কটোৱা কিছু বিশেষ মুহূৰ্তৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে । মনীষা কৈৰালাৰ ভাষাত, "মই আটাইতকৈ বেছি যিটো কথা ভাল পাওঁ, সেয়া হ’ল— আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই সমগ্ৰ বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰিছে, বহুতো নতুন কথা শিকিছে, তথাপিও শেষত নিজৰ ঘৰখনকেই আপোন কৰি লৈছে । একেটা পৰিয়ালৰে চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ এই দুই শিল্পী এতিয়া একোজন সফল উদ্যোগী । তেওঁলোকে নিজৰ ইতিহাসক আধুনিক ডিজাইনৰ জৰিয়তে পুনৰ জীয়াই তুলিছে । এই ধুনীয়া ভাতৃ-ভগ্নীৰ যুটিটোক দেখি মই সঁচাকৈয়ে অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ । ঈশ্বৰে তোমালোকৰ মংগল কৰক !"
মনীষা কৈৰালাই সেইসকল যুৱক-যুৱতীক প্ৰশংসা কৰিছে, যিসকলে আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিলেও নিজৰ শিপা, সংস্কৃতি আৰু পাৰিবাৰিক ঐতিহ্যক পাহৰি যোৱা নাই; বৰঞ্চ তাক নতুন ৰূপত বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত পিৰিয়ড ড্ৰামা ধাৰাবাহিক 'হীৰামাণ্ডী: দ্য ডায়মণ্ড বাজাৰ'ত শেহতীয়াকৈ মনীষা কৈৰালাক অভিনয় কৰা দেখা গৈছে । এই ধাৰাবাহিকখনৰ কাহিনী ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পটভূমিত লাহোৰৰ নিষিদ্ধ অঞ্চল 'হীৰামাণ্ডী'ৰ ওপৰত আধাৰিত । ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনকালত সেই সময়ৰ নৰ্তকীসকলৰ জীৱন, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক আৰু ব্যক্তিগত সংগ্ৰামৰ এক মৰ্মস্পৰ্শী চিত্ৰণ ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে । মনীষা কৈৰালাৰ লগতে এই ধাৰাবাহিকখনত সোণাক্ষী সিনহা, অদিতি ৰাও হায়দাৰী, ৰিচা চাড্ডা, সঞ্জীদা শ্বেখ, শৰ্মিন ছেগাল আৰু ত্বহা শ্বাহ বাদুশ্বাই গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত মনীষা কৈৰালাক শেহতীয়াকৈ ৰোহিত ধৱনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত 'শ্বেহজাদা' (Shehzada) চিনেমাখনত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে । এইখন তেলুগু ছবি 'আলা বৈকুণ্ঠপুৰম্মুলু'ৰ (Ala Vaikunthapurramuloo) হিন্দী ৰিমেক, য’ত মনীষা কৈৰালাৰ লগতে কাৰ্তিক আৰিয়ান, কৃতি সেনন, পৰেশ ৰাৱাল আৰু ৰোহিত ৰয়েও অভিনয় কৰিছে ।
৫৪ বছৰীয়া এই অভিনেত্ৰীগৰাকী নিজৰ সময়ৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু সৰ্বাধিক পাৰিশ্ৰমিক লোৱা অভিনেত্ৰী আছিল । ১৯৮৯ চনত 'ফেৰী ভেটৌলা' (Pheri Bhetaula) নামৰ নেপালী ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ অভিনয় জগতত ভৰি দিছিল আৰু তাৰ পাছত ১৯৯১ চনত হিন্দী ছবি 'সৌদাগৰ'ৰ (Saudagar) জৰিয়তে ভাৰতীয় চিনেমা জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।
তাৰ পিছত তেওঁক বম্বে (Bombay), অগ্নি সাক্ষী (Agni Sakshi), ইণ্ডিয়ান (Indian), গুপ্ত: দ্য হিডেন ট্ৰুথ (Gupt: The Hidden Truth), কচ্চে ধাগে (Kachche Dhaage), মুধালভান (Mudhalvan), কোম্পানী (Company), ১৯৪২: এ লাভ ষ্টৰী (1942: A Love Story), অকেলে হম অকেলে তুম (Akele Hum Akele Tum), খামোচী: দ্য মিউজিকেল (Khamoshi: The Musical), দিল চে.. (Dil Se..) আৰু লজ্জা (Lajja) আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় ছবিত অভিনয় কৰা দেখা গৈছিল ।
পৰৱৰ্তী দশকটোত তেওঁ পৰম্পৰাগত বাণিজ্যিক ছবিৰ পৰা আঁতৰি আহি কিছুমান ব্যতিক্ৰমী আৰু আৰ্ট-হাউছ (art-house) ছবিত কাম কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ছাৰ্ভাইভেল ড্ৰামা 'এস্কেপ ফ্ৰম তালিবান' (Escape From Taliban), 'ইলেক্ট্ৰা' (Elektra) আৰু 'আই এম' (I Am) অন্যতম ।
২০১২ চনত মনীষা কৈৰালাৰ দেহত অতি জটিল পৰ্যায়ৰ 'অভেৰিয়ান কেন্সাৰ' (অণ্ডাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ) ধৰা পৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰায় এবছৰ ধৰি এই মাৰাত্মক ব্যাধিৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল । ২০১৪ চনৰ মাজভাগলৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠে আৰু ২০১৭ চনত 'ডিয়েৰ মায়া' (Dear Maya) নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে পুনৰ চিনেমা জগতলৈ ঘূৰি আহে ।
