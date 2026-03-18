জুবিন দাৰ বাবে এইবাৰ সাতবিহুলৈ মঞ্চত নুঠো : মানস ৰবীনৰ আৱেগিক ঘোষণা
জুবিন গাৰ্গৰ শোকত মানস ৰবীনৰ ব্যতিক্ৰমী সিদ্ধান্ত ৷ সাতবিহুলৈ নকৰে অনুষ্ঠান ৷ জানক মানস ৰবীনৰ এই আৱেগিক সিদ্ধান্ত আৰু তেওঁৰ অন্তৰৰ কথা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 4:50 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ ব’হাগ বিহুলৈ এতিয়া মাথোঁ এটা মাহ বাকী । সাধাৰণতে এই সময়ছোৱাত শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাথাকে । কিন্তু এইবাৰৰ পৰিৱেশ অলপ ব্যতিক্ৰম । বিশেষকৈ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত এইবাৰৰ ৰঙালী বিহুৰ উছাহ বহু পৰিমাণে ম্লান পৰিছে ।
বহু বিহু সমিতিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে, যাৰ ফলত শিল্পীসকলৰ মাজতো আগৰ দৰে উছাহ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।
ইয়াৰ মাজতে আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী মানস ৰবীনে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ এইবাৰ বিহুৰ সাত দিনলৈ কোনো মঞ্চতে গীত পৰিৱেশন নকৰে । অৰ্থাৎ এইবাৰ সাতবিহুলৈ মানস ৰবীনৰ বিহু অনুষ্ঠানৰ পৰা অনুৰাগীসকল বঞ্চিত হ'ব ।
বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনপ্ৰিয় শিল্পী মানস ৰবীনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে । শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ শোকত তেওঁ এইবাৰ ব’হাগ বিহুৰ প্ৰথম সাতদিন কোনো সাংস্কৃতিক মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
মানস ৰবীনে কয়, “ঘৰৰ মানুহ এজন নোহোৱা হ’লে, পৰিয়ালটোত বহু দিনলৈকে কিছু কাম-কাজ নকৰে নহয় ৷ মই জুবিন দাৰ কাৰণে এসপ্তাহৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ সাতবিহু বুলি যিটোক কয়, কোনো অনুষ্ঠান নকৰোঁ ৷ তাৰ পিছত কিবা অনুষ্ঠান হ’লে কৰিম ৷ কিন্তু সাতদিনলৈকে মই মোৰ মেনেজমেণ্ট টীমটোক মানা কৰি থৈছোঁ ৷”
সাতবিহুৰ পিছতহে তেওঁ অনুষ্ঠান কৰাৰ কথা ভাবিব । কাৰণ তেওঁৰ সৈতে এটা বৃহৎ বাদ্যযন্ত্ৰীৰ দল জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ বাবে কাম কৰাটো প্ৰয়োজন ।
তেওঁ লগতে কয়, “তাৰ পিছত আমি কৰিম, যিহেতু আমাৰ লগত এটা বৃহৎ বাদ্যযন্ত্ৰীৰ টীম আছে ৷ তেওঁলোকৰ পেটৰ ভাতমুঠি মই মাৰিব নোৱাৰোঁ ৷ বাকী শিল্পীসকলে কৰক, একেবাৰে ঘৰুৱা কাৰণে মোৰ কৰিবলৈ মন নাযাব ৷”
অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ৰক্ষা
তেওঁ অন্য শিল্পীসকলক বিহু অনুষ্ঠান কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁৰ মতে, ব’হাগ অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা আৰু বিহুটোক জীয়াই ৰাখিলেহে জুবিন দাকো জীয়াই ৰখা হ’ব ।
জুবিন গাৰ্গক 'ব’হাগৰ কুলি' আৰু প্ৰয়াত ভিতালী দাসক 'ব’হাগৰ কেতেকী'ৰ সৈতে তুলনা কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন দা আৰু ভিতালী বাইদেউ-এই দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ কণ্ঠ অবিহনে ব’হাগৰ মাদকতা আধৰুৱা । তথাপিও জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি আমাৰ চেনেহৰ বিহুটোক জীয়াই ৰাখিবই লাগিব ।"
২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পাছত সমগ্ৰ অসমতে শোকৰ ছাঁ আজিও বৰ্তি আছে । সেই বাবেই ২০২৬ চনৰ ব’হাগ বিহুত বহু ৰঙালী বিহু সমিতিকে ধৰি কেইবাখনো আগশাৰীৰ বিহু সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে ।
