বিজয় সালগাঁৱকাৰৰ ৰূপত ঘূৰি আহিছে অজয় দেৱগণ
ৰাজহুৱা কৰা হৈছে ‘দৃশ্যম ৩’ ৰ মুক্তিৰ তাৰিখ, আকৌ এবাৰ নতুন ৰহস্যৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ অজয় দেৱগণৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 3:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰতিবাৰেই দৃশ্যম চিনেমাখনৰ সৈতে অজয় দেৱগণ পৰ্দালৈ অহাৰ লগে লগে দৰ্শক মুগ্ধ হৈ পৰে । ইমান ৰহস্যঘনভাৱে এইখন চিনেমাৰ কাহিনী উপস্থাপন কৰা হয় যে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে দৰ্শক উদ্বীগ্ন হৈ থাকে ৷ অপেক্ষা আছিল চিনেমাখনৰ তৃতীয় খণ্ডৰ বাবে । এতিয়া সেই অপেক্ষাও শেষ হ’বলৈ গৈ আছে । অজয় দেৱগণ অভিনীত ছাচপেন্স-থ্ৰিলাৰ ‘দৃশ্যম ৩’ শীঘ্ৰেই পৰ্দালৈ আহি আছে । ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে নিৰ্মাতাসকলে ।
‘দৃশ্যম’ মালয়ালম চিনেমাৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ । দক্ষিণ ভাৰতীয় চিনেমাখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছুপাৰষ্টাৰ মোহনলালে । বলীউডত এই একেটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অজয় দেৱগণে । কিছুদিন পূৰ্বে মোহনলালে দৃশ্যম ৩ ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছিল ।
অনুৰাগীৰ অপেক্ষা আছিল এই চিনেমাখনৰ শ্বুটিং বলীউডত কেতিয়া হ’ব ? অৱশেষত অনুৰাগীসকলে শুনিবলৈ পালে ভাল খবৰ । আগন্তুক বৰ্ষত ২ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই ছবিগৃহলৈ আহি আছে অজয় দেৱগণৰ ‘দৃশ্যম ৩’ ।
অভিনেতা অজয়ে ছবিখনত বিজয় সালগাঁৱকাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২ অক্টোবৰ এই ছবিখনৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । বহু অনুৰাগীয়ে এই দিনটোক দৃশ্যম ডে’ বুলিও আখ্যা দিয়ে ।
ছবিখনৰ ঘোষণাৰ কেপশ্যনত নিৰ্মাতাসকলে লিখিছে, "দৃশ্যম ৩ অন দৃশ্যম ডে’, আখৰী হিচ্ছা বাকি হে । ২ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ ।"
জানিব পৰা মতে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত ‘দৃশ্যম ৩’ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এই চিনেমাখনৰ কাহিনী এইবাৰো শক্তিশালী হ’ব বুলি নিৰ্মাতাসকলে দাবী কৰিছে । অজয়ৰ সৈতে পুনৰবাৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব টাবু, শ্ৰিয়া চৰণ আৰু ৰজত কাপুৰক । অক্ষয় খান্নাও পুনৰ পুৰণি ভূমিকালৈ ঘূৰি আহিছে, সময় আহিলে দৰ্শকে গম পাব ।
ইয়াৰ লগতে আৰু কিছু নতুন মুখো ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব । অভিষেক পাঠক চিনেমাখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ অমিল খিয়ান খান আৰু পাৰভেজ শ্বেখক চিত্ৰনাট্য ৰচনাতো সহায় কৰিছে । আলোক জৈন, অজিত আন্ধেৰে, কুমাৰ মংগত পাঠক আৰু অভিষেক পাঠক চিনেমাখনৰ প্ৰযোজনাৰ দায়িত্বত আছে ।
‘দৃশ্যম’ আৰু ‘দৃশ্যম ২’ দুয়োখন ছবিয়ে সমালোচকৰ লগতে ব্যৱসায়িকভাৱে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । বিজয় সালগাঁৱকাৰক হিন্দী চিনেমাৰ এক উল্লেখনীয় চৰিত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছে ছবিখনে । আগন্তুক ছবিখন এই ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ প্ৰতিষ্ঠিত কাহিনীভাগৰ ওপৰত আধাৰিত হ’ব । অৰ্থাৎ ছবিখনৰ পৰৱৰ্তী কাহিনীটো দ্বিতীয় খণ্ডৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব ।
কিন্তু কাহিনী ক’ত কেনেকৈ ঘূৰিব, সেয়াহে এটা ডাঙৰ টুইষ্ট । বিজয় সালগাঁৱকাৰে এইবাৰ পৰিয়ালক বচাবলৈ কোন বাটেৰে যাব, সেই কাহিনীৰ বৰ্ণনা কিমান শক্তিশালী হ’ব, সৎসংগলৈ যোৱাৰ কাহিনীয়ে নতুন বিপদ কঢ়িয়াই আনিব নেকি, সকলো উত্তৰ ২০২৬ চনৰ ২ অক্টোবৰত পোৱা যাব ।
