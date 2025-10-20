জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসর্গিত মাজুলীৰ যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘৰ ৰাসলীলা

ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ নামত উচৰ্গিত হ’ব মাজুলীৰ যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘৰ ৰাসলীলা....দৰ্শনী পত্ৰবিহীনভাৱে মুকলিকৈ প্ৰদৰ্শিত হ’ব তিনিদিনীয়া ৰাসলীলা....মাজুলীত ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ মন আছিল জুবিনৰ ৷

Majuli Youth Coordination Cultural Association dedicates Raaslila in the name of Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গৰ নামত উচৰ্গিত হ’ব মাজুলীৰ যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘৰ ৰাসলীলা (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 20, 2025 at 1:54 PM IST

মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাথো কেইটামান দিন । ৰাস আৰু মাজুলীৰ আছে এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ কথাই মনলৈ আহে । ৰাস মহোৎসৱক লৈ এতিয়াৰ পৰা উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীত । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।

মাজুলীৰ ১২ খনকৈ সত্ৰৰ লগতে অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চ সাজু হৈ উঠিছে এই ৰাস মহোৎসৱভাগী উদযাপনৰ বাবে । ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত সত্ৰনগৰী মাজুলী পৰ্যবসিত হ’ব দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । এইবাৰ জুবিন গাৰ্গ বিহীন মাজুলীৰ প্ৰথম ৰাস । অসমীয়াৰ স্বাভিমান হিয়াৰ আমঠু প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত এইবাৰ উচৰ্গিত হ’ব যুৱ সমন্বয় কৃষ্টিসংঘৰ ৰাসলীলা ৷

জুবিন গাৰ্গৰ নামত উচৰ্গিত হ’ব মাজুলীৰ যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘৰ ৰাসলীলা (ETV Bharat Assam)

অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ২০০২ চনত দৰিয়াডুবিৰ পাৰত মাজুলীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠানত গীত পৰিবেশন কৰিছিল ৷ উক্ত স্থানতে যোৱা ছটা বছৰত যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘই অস্থায়ী মঞ্চত ৰাসলীলা উদযাপন কৰি আহিছিল ৷ দৰিয়াডুবিক লৈ মাজুলীত এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে....শীৰ্ষক গীতেৰে মাজুলীক বিশ্বমানচিত্ৰত তুলি ধৰিছিল জুবিনে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগে কোটি কোটি জনতাৰ বুকু উদং কৰি তুলিছে ৷ এনে শোকাকুল পৰিৱেশ আৰু শিল্পীজনাৰ অৱদানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই যুৱ সমন্বয় কৃষ্টিসংঘই এইবাৰৰ ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ৬ নৱেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়া শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ ৰাসলীলা দৰ্শনীপত্ৰৰ অবিহনে ৰাইজক মুকলিভাবে প্ৰদৰ্শন কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

আয়োজকে কয়, "দৰিয়াডুবিত জুবিনে প্ৰথম অনুষ্ঠান কৰিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ উক্ত স্থানতে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, য’ত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই চকুলো টুকে ৷ এইবছৰ ৰাস জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁৰ নামত উছৰ্গা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৷"

zubeenMajuli Youth Coordination Cultural Association dedicates Raaslila in the name of Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গৰ নামত উচৰ্গিত হ’ব মাজুলীৰ যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘৰ ৰাসলীলা (Photo : ETV Bharat Assam)

আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা অটুট ৰাখি সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছে আয়োজকসকলে । এখনি মানবিশিষ্ট ৰাসলীলা দৰ্শক ৰাইজৰ সন্মুখত তুলি দিব পাৰিলেহে প্ৰাণৰ শিল্পীজনাৰ নামত উচৰ্গিত কৰাৰ সাফল্য লাভ কৰিব পৰা যাব বুলি ব্যক্ত কৰে আয়োজকসকলে ৷

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তিনিদিনীয়াকৈ মুকলিকৈ ৰাস অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে আয়োজকসকলে । সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে আয়োজকসকলে ।

