ETV Bharat / entertainment

জুবিনবিহীন প্ৰথম ৰাস, মাজুলীত নাই পূৰ্বৰ উছাহ-ভিৰ

সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে ৰাসত উপস্থিত হৈ ক’লে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ কথা ৷

majuli raas festival 2025 begins satradhikar Pitambar Dev Goswami comments on zubeen garg death
আৰম্ভ হ’ল মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 12:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: কালিৰে পৰা আৰম্ভ হ’ল মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ । জুবিন গাৰ্গ বিহীন মাজুলীৰ প্ৰথম ৰাস । এইবাৰৰ মাজুলীৰ ৰাস অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গিত হৈছে ।

জুবিন গাৰ্গ অবিহনে যেন এতিয়া সকলো আধৰুৱা ৰাজ্যত । গতানুগতিক জীৱনৰ মাজততো কৰবাত যেন থমকি ৰৈছে অসম ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ শোকত আজিও ম্ৰিয়মান ৰাজ্যবাসী ।

আৰম্ভ হ’ল মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘৰ মাজুলীৰ ৰাসৰ শুভ উদ্বোধন কৰে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে । যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘই আয়োজন কৰা এই ৰাস এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা কৰি দৰ্শকৰ বাবে বিনামূলীয়া কৈ দৰ্শন কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছে । এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰি আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘই এইবাৰ নিজৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি এইবাৰৰ ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ত্যাগ কৰিলে শান্তি পাবই । নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এই অনুষ্ঠানে এইবাৰৰ ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিছে ৷ ইয়াত তেওঁলোকৰ ত্যাগ আছে গতিকে সেই ত্যাগৰ বিনিময়ত সকলোৱে শান্তি পাবই ।”

majuli raas
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (Photo : ETV Bharat Assam)

ইফালে এইবাৰৰ ৰাসত দৰ্শকৰ আগমন কম হোৱাক লৈ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, “আজি প্ৰথম দিন, গতিকে ৰাসৰ তিনিওটা দিন চাইহে এই বিষয়ে ক’ব পাৰিম । এইবাৰৰ ৰাসত জনসমাগম কম হোৱাৰ কাৰণ নিশ্চয় জুবিন গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গ আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, এই শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত আমাৰ লোকসকলে মনত যথেষ্ট দুখ পাইছে, যাৰ বাবে উৎসৱৰ পৰিৱেশতো সেমেকা হৈছে । ৰাজ্যৰ সকলো ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে, এই ন্যায় যেতিয়া ৰাইজে পাব, তেতিয়াহে ৰাইজৰ অন্তৰত জ্বলি থকা জুইকুৰা নুমাব আৰু এই দুখ কিছু পাতলিব ৷”

majuli raas
জুবিন গাৰ্গ বিহীন মাজুলীৰ প্ৰথম ৰাস (Photo : ETV Bharat Assam)
majuli raas
ৰাস মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ৰাসে মুহিলে উপস্থিত দৰ্শকক ৷ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰই আন বছৰৰ দৰে এইবছৰো তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ৰাস মহোৎসৱ । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰথম দিনৰ ৰাসে মুহিলে উপস্থিত দৰ্শকক । ইফালে আন বছৰৰ দৰে এইবছৰো উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰই ৰাস দর্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে এসাজ অন্নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে ।

majuli raas
মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)

মুঠতে এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনাত মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলী । মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ । এই ৰাস মহোৎসৱৰ মধুময় সময়ছোৱা উপভোগ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মাজুলীত উপস্থিত হৈছেহি ৰাস দর্শনাৰ্থীসকল । ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ ।

লগতে পঢ়ক : কানাইৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰত বিলীন হ'ব মাজুলীবাসী, আৰম্ভ হ'ল ৰাস মহোৎসৱ

TAGGED:

SATRADHIKAR PITAMBAR DEV GOSWAMI
MAJULI RAAS FESTIVAL
ৰাস মহোৎসৱ
সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী
MAJULI RAAS FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.