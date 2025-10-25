ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা এইবৰ্ষৰ মাজুলীৰ ৰাস, আখৰা চলিছে পূৰ্ণগতিত

মাজুলীৰ আকাশে-বতাহে এতিয়া মাথোঁ এটাই গোন্ধ-ৰাস ৷ পূৰ্ণগতিত চলি আছে শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস লীলাৰ আখৰা ৷

Majuli Raas 2025 is dedicated to Zubeen Garg Rehearsals in full swing
আখৰা চলিছে পূৰ্ণগতিত (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : October 25, 2025 at 11:21 AM IST

মাজুলী : শৰতৰ স্নিগ্ধ জোনাক নিশা পদূলিয়ে পদূলিয়ে আমোলমোল তলসৰা দুৱৰিত শেৱালীৰ গোন্ধ । শৰৎ মানেই শইচ সম্ভৱা সেউজীয়া পথাৰ, শুভ্ৰ কহুৱাৰ মিচিকিয়া হাঁহিৰ আহ্বান ৷ নীলা আকাশত শুকুলা মেঘৰ লুকাভাকু । মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন ।

ৰাস মহোৎসৱলৈ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মাজুলীবাসীৰ । মাজুলীৰ অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চ আৰু ১২ খনকৈ সত্ৰ সাজু হৈছে এই ৰাস প্ৰদৰ্শনৰ বাবে, যাৰ বাবে এতিয়া নিশা দুপৰলৈকে চলিছে ৰাসৰ আখৰা ।

আখৰা চলিছে পূৰ্ণগতিত (ETV Bharat Assam)

ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ কথাই সকলোৰে মনলৈ আহে । কিয়নো মাজুলীৰ লগত আছে ৰাসৰ এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা মাজুলীত এই ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব আৰম্ভ হয় আৰু সেইদিনৰ পৰাই ৰাসৰ আখৰাও আৰম্ভ হয় । এই এমাহযোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাত অনুষ্ঠিত হয় মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ ।

ইতিমধ্যে মাজলীত পূৰ্ণ গতিত চলি আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস লীলাৰ আখৰা ৷ অক, বক, কেশী, পুতনা, কংসক বধিবলৈ সাজু মাজুলীৰ শিল্পী ৷ বান বাৰিষাৰ দুখ-দুৰ্ভাৱনা পাহৰি এতিয়া মাজুলীৰ সকলো ব্যস্ত শাৰদীয় ৰাস উৎসৱত । খোল-তাল বাঁহীৰ সুৰৰ লগতে ৰাস গীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।

চলি আছে শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস লীলাৰ আখৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ পহুমৰা নাথ গাঁও তিনিআলিত থকা সূৰ্যোদয় আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰতো চলিছে ৰাসৰ আখৰ । এই ৰংগমঞ্চতো দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে চলিছে শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস লীলাৰ আখৰা । এই মঞ্চৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্৷ক্তিয়ে জনোৱা অনুসৰি, এইবাৰৰ ৰাস জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা কৰা হৈছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা এইবৰ্ষৰ মাজুলীৰ ৰাস (Photo : ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰিও আন বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ এই মঞ্চত নতুন নতুন কিছু ৰাসৰ দৃশ্য সংযোজন কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিছে তেওঁ । আগন্তুক ইংৰাজী ৪, ৫ আৰু ৬ তাৰিখে এই মঞ্চত ৰাস অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিছে ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসর্গিত মাজুলীৰ যুৱ সমন্বয় কৃষ্টি সংঘৰ ৰাসলীলা

