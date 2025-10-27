ETV Bharat / entertainment

লাইট-ছাউণ্ডৰ অভাৱ, হ’লেও কিন্তু দৰ্শক সৰহীয়া

মাজুলীত পূৰ্ণ গতিত চলিছে ৰাসৰ আখৰা ৷ অসমবাসীক শিশু কৃষ্ণৰ জন্মলীলাৰ সোৱাদ দিবলৈ সাজু হৈছে মাজুলীবাসী ৷

majulinews
সাজু হৈছে মাজুলীবাসী (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীত, কিয়নো মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন । মাজুলী এতিয়া পৰিণত হৈছে দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ ।

খোল-তাল, কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ অমিয়া সুৰে এতিয়া মুখৰিত কৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ । ৰাস আৰু মাজুলীৰ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি-সিপিঠি, আছে এক এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । ৰাস বুলিলেই মাজুলীকেই চিনি পাই সকলোৱে ।

শৰৎ কালৰ ৰাত্ৰি... মাজুলীবাসী সাজু (ETV Bharat Assam)

এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়তে মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । এই ৰাসৰ বাবেই এতিয়া বান-বাৰিষাৰ দুৰ্যোগ দুৰ্ভাৱনা পাহৰি পেলাইছে মাজুলীবাসীয়ে । অনুপম মাজুলীৰ প্ৰকৃতিয়ে হাতবাউল দি মাতিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক ।

majuli raas 2025 full preparation going on dedicate this year's raas to assam cultural icon zubeen garg
চলিছে ৰাসৰ আখৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহ । মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এই ৰাস । মাজুলীত উদযাপন কৰা উৎসৱসমূহৰ ভিতৰতেই প্ৰধান উৎসৱ হৈছে ৰাস মহোৎসৱ ।

ৰাস মহোৎসৱলৈ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ অৱস্থাত এতিয়া শিশু কৃষ্ণৰ জন্মলীলাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ৰাসৰ আখৰা চলিছে সত্ৰপীঠ মাজুলীত । অক, বক, কেশী, পুতনা, কংসক বধিবলৈ সাজু মাজুলীৰ শিল্পী ।

majuli raas 2025 full preparation going on dedicate this year's raas to assam cultural icon zubeen garg
ৰাসৰ আখৰা এতিয়া তুংগত (Photo : ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ বাঘৰগাঁও ৰংগমঞ্চও সাজু হৈছে ৰাসৰ বাবে ৷ এই ৰংগমঞ্চতো দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে চলিছে ৰাসৰ আখৰা । এই ৰংগমঞ্চত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৰাস । ইয়াৰে প্ৰথম দিনা মহিলা ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিছে । মাজুলীৰ বাঘৰগাঁও ৰংগমঞ্চৰ ৰাস দৰ্শন কৰিবলৈ ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আয়োজকে ।

majuli raas 2025 full preparation going on dedicate this year's raas to assam cultural icon zubeen garg
চলিছে ৰাসৰ আখৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, 2025 বৰ্ষৰ ৰাস অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা এইবৰ্ষৰ মাজুলীৰ ৰাস, আখৰা চলিছে পূৰ্ণগতিত

TAGGED:

MAJULI RAAS 2025 ZUBEEN GARG
MAJULI RAAS 2025
ৰাসৰ আখৰা
মাজুলীৰ ৰাস
MAJULI RAAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.