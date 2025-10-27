লাইট-ছাউণ্ডৰ অভাৱ, হ’লেও কিন্তু দৰ্শক সৰহীয়া

লাইট-ছাউণ্ডৰ অভাৱ, হ’লেও কিন্তু দৰ্শক সৰহীয়া
মাজুলীত পূৰ্ণ গতিত চলিছে ৰাসৰ আখৰা ৷ অসমবাসীক শিশু কৃষ্ণৰ জন্মলীলাৰ সোৱাদ দিবলৈ সাজু হৈছে মাজুলীবাসী ৷
Published : October 27, 2025 at 1:22 PM IST
মাজুলী: এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীত, কিয়নো মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন । মাজুলী এতিয়া পৰিণত হৈছে দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ ।
খোল-তাল, কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ অমিয়া সুৰে এতিয়া মুখৰিত কৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ । ৰাস আৰু মাজুলীৰ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি-সিপিঠি, আছে এক এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । ৰাস বুলিলেই মাজুলীকেই চিনি পাই সকলোৱে ।
এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়তে মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । এই ৰাসৰ বাবেই এতিয়া বান-বাৰিষাৰ দুৰ্যোগ দুৰ্ভাৱনা পাহৰি পেলাইছে মাজুলীবাসীয়ে । অনুপম মাজুলীৰ প্ৰকৃতিয়ে হাতবাউল দি মাতিছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক ।
ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহ । মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এই ৰাস । মাজুলীত উদযাপন কৰা উৎসৱসমূহৰ ভিতৰতেই প্ৰধান উৎসৱ হৈছে ৰাস মহোৎসৱ ।
ৰাস মহোৎসৱলৈ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ অৱস্থাত এতিয়া শিশু কৃষ্ণৰ জন্মলীলাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ৰাসৰ আখৰা চলিছে সত্ৰপীঠ মাজুলীত । অক, বক, কেশী, পুতনা, কংসক বধিবলৈ সাজু মাজুলীৰ শিল্পী ।
মাজুলীৰ বাঘৰগাঁও ৰংগমঞ্চও সাজু হৈছে ৰাসৰ বাবে ৷ এই ৰংগমঞ্চতো দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে চলিছে ৰাসৰ আখৰা । এই ৰংগমঞ্চত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৰাস । ইয়াৰে প্ৰথম দিনা মহিলা ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিছে । মাজুলীৰ বাঘৰগাঁও ৰংগমঞ্চৰ ৰাস দৰ্শন কৰিবলৈ ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আয়োজকে ।
উল্লেখ্য যে, 2025 বৰ্ষৰ ৰাস অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা কৰা হৈছে ৷
