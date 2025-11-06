সোণ-ৰূপৰ মুকুট পিন্ধি মাজুলীত ৰাস মঞ্চস্থ কৰিলে কৃষ্ণই
ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত ১৮৬ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷
November 6, 2025
মাজুলী : বিগত মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ । ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত । খোল-তাল, কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।
ৰাসৰ এই মধুৰ সময়ছোৱা উপভোগ কৰিবলৈ মাজুলীত ভিৰ কৰিছেহি হাজাৰ হাজাৰ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে । মাজুলীৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চ আৰু ১২ খন সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বছৰৰ ৰাস মহোৎসৱ ।
মাজুলীৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ লগতে ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰটো এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ১৮৬ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস পূজা । ১৮৬ বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি সোণ আৰু ৰূপৰ মুকুট পৰিধান কৰি কৃষ্ণ আৰু বলোৰামে কৰা নৃত্যই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে দৰ্শক তথা ৰাসপ্ৰেমী ৰাইজক ।
উল্লেখ্য যে, দক্ষিণপাট সত্ৰৰ এই ৰাসত মহাপ্ৰভুৰ লগতে বৃন্দাবনত চন্দ্ৰ পূজনৰ সমান্তৰালকৈ কৃষ্ণ বলোৰামৰো পূজন হয় । আজি দক্ষিণপাট সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব দিন ৰাস । এই দিন ৰাসেৰেই সামৰণি পৰিব ঐতিহাসিক দাক্ষিণপাট সত্ৰৰ ৰাস ।
এইবাৰৰ মাজুলীৰ ৰাস প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা কৰা হৈছে । ৰাস কমিটীসমূহে বিনামূলীয়াকৈয়ে সকলোৱে ৰাস উপভোগ কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ জুবিন গাৰ্গ বিহীন এয়া মাজুলীৰ প্ৰথম ৰাস । পূৰ্বৰ দৰে উছাহ নাই যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ খাতিৰতে বহু ঠাইত ৰাসৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ আৱেগিক অসমীয়াই ৰাস উদযাপনৰ মাজতো এৰি দিয়া নাই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে মাত মাতিবলৈ ৷
