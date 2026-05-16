সুখৰ সংসাৰত কেনেকৈ লাগিল আউল ? ২০২৬ চনত পৃথক হোৱা কেইগৰাকীমান জনপ্ৰিয় তাৰকা
মৌনী ৰয়ৰ পৰা থালাপতি বিজয়লৈকে, ২০২৬ চনত ভাঙি গ’ল বহু তাৰকা দম্পতীৰ সংসাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 1:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: ২০২৬ চনত বিচ্ছেদ হোৱা কেইগৰাকীমান তাৰকা দম্পতীৰ খবৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে । মৌনী ৰয়-সুৰজ নাম্বিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থালাপতি বিজয়-সংগীতালৈকে, এই বছৰটো বিনোদন জগতৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় যুগলৰ বাবে কঠিন প্ৰমাণিত হৈছে । কোনোবাই যদি নীৰৱে আঁতৰি আহিছে, আন কোনোবাই আকৌ আদালতৰ কাষ চাপিছে ।
অভিনেত্ৰী মৌনী ৰয় আৰু ব্যৱসায়ী সুৰজ নাম্বিয়াৰৰ বিচ্ছেদৰ খবৰে অনুৰাগীসকলক আটাইতকৈ বেছি আচৰিত কৰিছে । দুয়োজনে এই বিষয়ে মুকলিকৈ কোনো সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ তথা বৰ্তমান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থালাপতি বিজয় আৰু তেওঁৰ পত্নী সংগীতাৰ মাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ অন্ত পৰাৰ খবৰেও অনুৰাগীসকলক মৰ্মাহত কৰিছে । অভিনেত্ৰী হান্সিকা মোটৱানীৰ বৈবাহিক জীৱনক লৈও এই একেই সময়ছোৱাতে অনুৰাগীসকলৰ মাজত অনুৰূপ খবৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে । তাৰকা জীৱনৰ ব্যস্ততা আৰু লাইমলাইটত থকাৰ মানসিক চাপে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কবোৰত প্ৰভাৱ পেলায়, এই বিচ্ছেদসমূহে তাক লৈ পুনৰ চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
মৌনী ৰয় আৰু সুৰজ নাম্বিয়াৰ
মৌনী ৰয় আৰু সুৰজ নাম্বিয়াৰে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট আৰু ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানসমূহত তেওঁলোকৰ যুটিটোক অনুৰাগীসকলে খুবেই পছন্দ কৰিছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাৰ খবৰে চৰ্চা লাভ কৰে ।
দুয়োজনে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ইনষ্টাগ্ৰামত ইজনে সিজনক 'আনফ’ল' (unfollow) কৰাৰ পিছৰে পৰা বিচ্ছেদৰ উৰাবাতৰি ওলাইছিল । চৰ্চাৰ মাজতে দম্পতীটোৱে এটা বিবৃতি জাৰি কৰি নিজৰ বিচ্ছেদৰ খবৰ নিশ্চিত কৰে । তেওঁলোকে কয়, "সংবাদ মাধ্যমৰ একাংশই আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত চলোৱা হস্তক্ষেপত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ । আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আমি দুয়োৱে পৃথক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । বৰ্তমান এই ব্যক্তিগত বিষয়বোৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিবলৈ আমাক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন ।" দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক আদৰ্শ বুলি গণ্য কৰা অনুৰাগীসকলৰ বাবে এই খবৰটো সঁচাকৈয়ে অতি আচৰিত আৰু দুখজনক আছিল ।
হান্সিকা মোটৱানী আৰু সোহেল খাতুৰিয়া
অভিনেত্ৰী হান্সিকা মোটৱানী আৰু ব্যৱসায়ী সোহেল খাতুৰিয়াৰ মাজৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্ত পৰিছে । কেইবামাহো ধৰি চলা চৰ্চাৰ অন্তত এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে দুয়ো পৃথক হয় ।
২০২২ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত জয়পুৰত এক জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানৰ মাজতে দুয়ো বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । কিন্তু যোৱা বছৰৰ শেষৰ ফালৰ পৰাই তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদৰ খবৰে চৰ্চা লাভ কৰিছিল । সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত বিবাহ বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্বে দুয়ো দীৰ্ঘদিন ধৰি সুকীয়াকৈ বাস কৰি আছিল । বুজাপৰাৰ অমিল হোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
তাৰকা হোৱাৰ পিছতো হান্সিকা আৰু সোহেলে সদায় নিজৰ বৈবাহিক জীৱন ব্যক্তিগত কৰি ৰাখিছিল । তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱাকৈ কোনো আলোচনা কৰা নাছিল । প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি, বিবাহ বিচ্ছেদৰ বিনিময়ত হান্সিকাই কোনো ধৰণৰ ভৰণ-পোষণ বা alimony ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
ইভলিন শৰ্মা আৰু তুষান ভিণ্ডি
অভিনেত্ৰী ইভলিন শৰ্মাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰে বহু অনুৰাগীক আৱেগিক কৰি তুলিছে । 'য়ে জৱানী হে দিৱানী' (Yeh Jawaani Hai Deewani) ছবিৰ এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দন্ত চিকিৎসক তুষাণ ভিণ্ডিয়ে পাঁচ বছৰীয়া বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ অন্তত পৃথক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
ইভলিন আৰু তুষাণৰ দুটাকৈ সন্তান আছে— কন্যা আভা ৰানিয়া ভিণ্ডি আৰু পুত্ৰ আৰ্ডেন । বিবাহৰ অন্ত পৰিলেও দুয়োৱে নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰি যাব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে । এটা সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ইভলিনে কয়, "হয়, আমি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কিন্তু আমি একেলগে সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰাত সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিছোঁ । আমি এই সময়ছোৱাত আমাৰ গোপনীয়তাক সন্মান জনোৱাটো বিচাৰোঁ । আমাৰ মাজৰ এই বিচ্ছেদ অত্যন্ত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ।"
তেওঁ আৰু কয় যে, তেওঁলোকে জীৱনৰ এই নতুন অধ্যায়টো চিৰদিনীয়া বন্ধুত্ব আৰু সহ-অভিভাৱকত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি তুলিছে । ইভলিনৰ এই পৰিপক্ব মন্তব্যক ছ’চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে ।
জয় ভানুশালী আৰু মাহী ভিজ
টেলিভিছন জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয় ভানুশালী আৰু অভিনেত্ৰী মাহী ভিজৰ বিচ্ছেদৰ খবৰে অনুৰাগীসকলক মৰ্মাহত কৰিছে । কেইবামাহো ধৰি চলি থকা উৰাবাতৰিৰ অন্তত, ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে নিজৰ বিচ্ছেদৰ কথা নিশ্চিত কৰে ।
তেওঁলোকৰ বিবাহিত জীৱনৰ ১৪ বছৰ হৈছিল আৰু তেওঁলোকক টেলিভিছন জগতৰ অন্যতম মৰমিয়াল দম্পতী হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । এটা যুটীয়া বিবৃতিত দম্পতীটোৱে কয় যে এই সিদ্ধান্ত দুয়োৰে সন্মতি মৰ্মে লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই কাহিনীত কোনো "ভিলেইন" (দোষী) নাই । তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, মৰম আৰু সন্মানেৰে তেওঁলোকে একেলগে সন্তানৰ চোৱাচিতা কৰি যাব । জয় আৰু মাহী তিনিটি সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ— তেওঁলোকৰ তোলনীয়া সন্তান খুশী আৰু ৰাজবীৰ আৰু নিজৰ কন্যা তাৰা ।
থালাপতি বিজয় আৰু সংগীতা সৰ্ণালিংগম
দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা ৰাজনীতিবিদ থালাপতি বিজয় আৰু সংগীতা সৰ্ণালিংগমৰ বিচ্ছেদৰ খবৰে এই বছৰ অনুৰাগীসকলক আটাইতকৈ বেছি আচৰিত কৰিছে । ১৯৯৯ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা এই দম্পতীয়ে সুদীৰ্ঘ দুই দশকৰো অধিক সময় একেলগে অতিবাহিত কৰিছিল ।
বিজয় আৰু সংগীতাৰ দুটাকৈ সন্তান আছে— পুত্ৰ জেন সঞ্জয় আৰু কন্যা দিব্যা সাশ্যা । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সংগীতাই বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে চেংগলপাট্টু (Chengalpattu) পৰিয়াল আদালতৰ কাষ চাপে । চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পৰা আঁতৰি আহি বিজয়ে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে এই ব্যক্তিগত বিচ্ছেদৰ খবৰে জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : অসমৰ সন্তানৰ বিশ্বজয় ! লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত প্ৰদৰ্শিত ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া’