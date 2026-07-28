মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ: দুখৰ পিছত আকৌ সুখ আহিব...
নলবাৰীত গীত গাই গাই বানপীড়িতৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 11:17 AM IST
নলবাৰী: উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ বানপীড়িত ৰাইজ আৰু পশুধনক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে নলবাৰীত কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰে । 'গীত গাই গাই' তেওঁ দোকানে দোকানে ঘূৰি এইদৰে দান বৰঙণি বিচাৰে ।
বানাক্ৰান্তসকলক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰাৰ এই মহান প্ৰয়াসত সাধাৰণ ৰাইজেও আপোনমনে নিজৰ সাধ্যানুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় ।
কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই গীত গাই গাই নলবাৰীৰ মৰোৱা আৰু মাধাপুৰ অঞ্চলত বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰে । উজনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজক এমুঠি অন্ন আৰু পশুধনক আহাৰ যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যেই শিল্পীগৰাকী এনেদৰে ওলাই আহিছে । তেওঁ মৰোৱা আৰু মাধাপুৰ বজাৰৰ দোকানে দোকানে ঘূৰাৰ লগতে সাধাৰণ জনতাৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ এই সাহায্য বিচাৰিছে ।
‘মানুহে মানুহৰ বাবে’— এই আপ্তবাক্যশাৰীকে সাৰোগত কৰি কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই সকলোকে মন খুলি যথাসম্ভৱ সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । দুৰ্যোগৰ এই কঠিন সময়ত বানপীড়িতসকলৰ কাষত থিয় হ’বলৈ আহ্বান জনাই শিল্পীগৰাকীয়ে আৱেগিকভাৱে কয়, "দুখৰ পিছত আকৌ সুখ আহিব ৷ দুৰ্গতসকলৰ কাষত সকলো থাকক ৷ এইখিনি সময়ত আমি ইজনে আনজনক নাচালে চাব কোনে ?"
সাহায্য সংগ্ৰহৰ এই অভিযানত শিল্পীগৰাকীক সংগ দিয়ে অগপ নেতা জাহিৰ আলম চৌধুৰী, মাধাপুৰ যুৱক সংঘ, বৰকুৰিহা যুৱ সমাজ আৰু অঞ্চলটোৰ বহুতো স্বতঃস্ফূৰ্ত লোকে । শিল্পীগৰাকীৰ এই আৱেগিক আহ্বানত সঁহাৰি জনাই স্থানীয় ৰাইজেও ব্যাপকভাৱে হাত উজান দিছে আৰু মুক্তহস্তে বান সাহায্য প্ৰদান কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, হাজোৰ পৰা পোনে পোনে নলবাৰীৰ মৰোৱাত উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকী আৰু তেওঁৰ সংগীবৃন্দই হাতত সাহায্যৰ বাকচ লৈ প্ৰতিখন দোকান আৰু প্ৰতিজন ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ এইদৰে সহায় বিচাৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যৰ জটিল বান পৰিস্থিতি: বন্যাৰ্তৰ দুখ ভগাই ল’লে অসমীয়া শিল্পীয়ে