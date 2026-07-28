ETV Bharat / entertainment

মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ: দুখৰ পিছত আকৌ সুখ আহিব...

নলবাৰীত গীত গাই গাই বানপীড়িতৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ ৷

Singer Mahendra Hazarika collects flood relief by singing in Nalbari
মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ বানপীড়িত ৰাইজ আৰু পশুধনক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে নলবাৰীত কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰে । 'গীত গাই গাই' তেওঁ দোকানে দোকানে ঘূৰি এইদৰে দান বৰঙণি বিচাৰে ।

বানাক্ৰান্তসকলক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰাৰ এই মহান প্ৰয়াসত সাধাৰণ ৰাইজেও আপোনমনে নিজৰ সাধ্যানুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় ।

নলবাৰীত গীত গাই সহায়ৰ আহ্বান মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ (ETV Bharat Assam)

কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই গীত গাই গাই নলবাৰীৰ মৰোৱা আৰু মাধাপুৰ অঞ্চলত বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰে । উজনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজক এমুঠি অন্ন আৰু পশুধনক আহাৰ যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যেই শিল্পীগৰাকী এনেদৰে ওলাই আহিছে । তেওঁ মৰোৱা আৰু মাধাপুৰ বজাৰৰ দোকানে দোকানে ঘূৰাৰ লগতে সাধাৰণ জনতাৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ এই সাহায্য বিচাৰিছে ।

Mahendra Hazarika's flood relief collection: Singing songs in Nalbari to call for help
বান সাহায্য সংগ্ৰহ কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

‘মানুহে মানুহৰ বাবে’— এই আপ্তবাক্যশাৰীকে সাৰোগত কৰি কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই সকলোকে মন খুলি যথাসম্ভৱ সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । দুৰ্যোগৰ এই কঠিন সময়ত বানপীড়িতসকলৰ কাষত থিয় হ’বলৈ আহ্বান জনাই শিল্পীগৰাকীয়ে আৱেগিকভাৱে কয়, "দুখৰ পিছত আকৌ সুখ আহিব ৷ দুৰ্গতসকলৰ কাষত সকলো থাকক ৷ এইখিনি সময়ত আমি ইজনে আনজনক নাচালে চাব কোনে ?"

Singer Mahendra Hazarika collects flood relief by singing in Nalbari
বান সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান (Photo : ETV Bharat Assam)

সাহায্য সংগ্ৰহৰ এই অভিযানত শিল্পীগৰাকীক সংগ দিয়ে অগপ নেতা জাহিৰ আলম চৌধুৰী, মাধাপুৰ যুৱক সংঘ, বৰকুৰিহা যুৱ সমাজ আৰু অঞ্চলটোৰ বহুতো স্বতঃস্ফূৰ্ত লোকে । শিল্পীগৰাকীৰ এই আৱেগিক আহ্বানত সঁহাৰি জনাই স্থানীয় ৰাইজেও ব্যাপকভাৱে হাত উজান দিছে আৰু মুক্তহস্তে বান সাহায্য প্ৰদান কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, হাজোৰ পৰা পোনে পোনে নলবাৰীৰ মৰোৱাত উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকী আৰু তেওঁৰ সংগীবৃন্দই হাতত সাহায্যৰ বাকচ লৈ প্ৰতিখন দোকান আৰু প্ৰতিজন ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ এইদৰে সহায় বিচাৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যৰ জটিল বান পৰিস্থিতি: বন্যাৰ্তৰ দুখ ভগাই ল’লে অসমীয়া শিল্পীয়ে

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
নলবাৰী বান সাহায্য
উজনিৰ বানপীড়িতক সহায়
অসমীয়া গায়কৰ বান সাহায্য
MAHENDRA HAZARIKA FLOOD RELIEF

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.