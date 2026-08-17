লুকানিয়া ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰাম ফেলিনী বঁটা মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ‘কক কক ককক’লৈ
প্ৰখ্যাত ইৰাণী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মোহসেন মাখমালবাফে পৰিচালনা কৰা ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰামত ইউৰোপীয় প্ৰিমিয়াৰৰ সময়তে কাশ্যপৰ ছবিখনলৈ এই সন্মান যঁচা হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 11:55 AM IST
হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ছবি ‘কক কক ককক’-এ ইটালীৰ পিষ্টিচ্চিত অনুষ্ঠিত ২৭ সংখ্যক লুকানিয়া ফিল্ম ফেষ্টিভেলত লাভ কৰিছে ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰাম ফেলিনী বঁটা ।
এই বঁটা বিশ্ব চলচ্চিত্ৰৰ কিংবদন্তি ইটালীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ফেডেৰিকো ফেলিনীৰ নামত প্ৰদান কৰা হয় । বিশ্ব চলচ্চিত্ৰলৈ ফেলিনীৰ অসামান্য অৱদান আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ ওপৰত তেওঁৰ স্থায়ী প্ৰভাৱৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ।
এই সন্মান লুকানিয়া চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ বিশেষ ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰামৰ অংশ । সমকালীন বিশ্ব চলচ্চিত্ৰৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্ব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে প্ৰশংসিত ইৰাণৰ মাষ্টাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মোহসেন মাখমালবাফে এই কাৰ্যসূচীটো পৰিচালনা কৰাৰ লগতে ‘কক কক ককক’ ছবিখনক ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰাম ফেলিনী বঁটা প্ৰদান কৰে । এগৰাকী মহান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা কাৰ্যসূচীত এই স্বীকৃতি লাভ কৰাটো কাশ্যপৰ ক্ৰমাৎ গঢ় লৈ উঠা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখনীয় মুহূৰ্ত ।
‘কক কক ককক’ৰ ইউৰোপীয় প্ৰিমিয়াৰ লুকানিয়া ফিল্ম ফেষ্টিভেলত অনুষ্ঠিত হৈছে । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰৰ জৰিয়তে ছবিখনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছত ছবিখন ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ কেৰালা আৰু ঢাকা ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হয় । সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউটৰ স্নাতক মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ‘কক কক ককক’ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ যাত্ৰা অতি প্ৰশংসনীয় ।
ছবিখনৰ পৰিচালনা আৰু চিত্ৰনাট্য মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ । প্ৰযোজক এছ এম নাজমুল হক, চিত্ৰগ্ৰহণ শিংখানু মাৰ্মাৰ, সম্পাদনা কৰিছে ছাদাং আৰাংহামে আৰু শব্দ অৰ্ণৱ বৰাৰ । মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰাজু ৰয় আৰু এষ্টাৰ জামা পাউলিনো কেনিয়ে । লগতে আছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য্য, মাণিক ৰয়, মনোজ গগৈ, ৰূপক দাস ৷
‘কক কক ককক’ৰ মূল কাহিনী এজন মুৰ্গী বেপাৰীৰ RX 100 মটৰচাইকেলৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাক লৈ । তেওঁৰ মটৰচাইকেলখন হেৰাই যোৱাত তেওঁ মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ পৰে । হেৰাই যোৱা মটৰচাইকেল আৰু এটা ভুৱা পুলিচ কেচত ফচাৰ ভয়ত মুৰ্গী বেপাৰীজন নিজে মটৰচাইকেলখনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে । অসমীয়া ভাষাত নিৰ্মিত ছবিখনৰ দ্বাৰা অসমৰ সমসাময়িক পৰিস্থিতি দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
মোহসেন মাখমালবাফৰ সৈতে সংযোগ ছবিখনৰ বাবে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ কৰা বহু ছবিৰ নিৰ্মাতা মাখমালবাফে কেইবা দশক ধৰি ইৰাণী তথা বিশ্ব চলচ্চিত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰভাৱশালী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । তেওঁৰ দ্বাৰা ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰাম পৰিচালনা কৰা আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ‘কক কক ককক’এ লাভ কৰা স্বীকৃতিয়ে মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ কামক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত পৰিচয় কৰাই দিছে ।
মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ মনৰ ভাৱ
“কিংবদন্তি পৰিচালক মোহসেন মাখমালবাফে আমাক বঁটা প্ৰদান কৰাটো এটা সপোন সপোন লগা অনুভৱ । তেওঁৰ ছবি আৰু ব্যক্তিত্বই মোক সদায় প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে । ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰাম ফেলিনী বঁটা লাভ কৰাটো মোৰ বাবে অত্যন্ত বিশেষ এক সন্মান । বিশ্ব চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাসত ফেডেৰিক ফেলীনিৰ চলচ্চিত্ৰৰ এক গভীৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে আৰু তেওঁৰ ছবিয়ে আমাক সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে । বিশ্বৰ এজন অন্যতম পৰিচালকৰ নামত দিয়া বঁটা মোক প্ৰদান কৰিছে আন এজন বিশ্বৰ মহান পৰিচালকে, এই মুহূৰ্তটোৱে মোক নতুন চিন্তা আৰু কাম কৰিবলৈ অপাৰ হেঁপাহ আৰু অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে । এই ছবিখন সম্ভৱ কৰি তোলা মোৰ সমগ্ৰ অভিনয়শিল্পী আৰু কলাকুশলী দলটোৰ প্ৰতি মই গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ । এই স্বীকৃতি আমাৰ সকলোৰে ।” এইদৰে মন্তব্য কৰে মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপে ৷
ছিক্ৰেট প্ৰ’গ্ৰাম ফেলিনী এৱাৰ্ড-এ ‘কক কক ককক’ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ যাত্ৰাত আন এক উল্লেখনীয় মাইলৰ খুঁটি সংযোজন কৰিছে । একে সময়তে ফেডেৰিকো ফেলিনীৰ নামত প্ৰদান কৰা এই বঁটাটোৱে মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।
মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপে ভাৰতৰ সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । পূৰ্বে তেওঁ ১২ বছৰ ধৰি শিশু নাট্যজগতৰ সৈতে অভিনেতা আৰু শিক্ষক হিচাপে জড়িত আছিল ।
তেওঁৰ প্ৰথম পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চলচ্চিত্ৰ ‘কক কক ককক’ৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত অনুষ্ঠিত হয় । তেওঁৰ চুটি ছবি ‘মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি’ ২০২৩ চনৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ডছৰ বাবে অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু VGIK ফিল্ম ফেষ্টিভেল, গ’ল্ডেন ৰাভেন ফিল্ম ফেষ্টিভেল, বেংগালুৰু ইণ্টাৰনেশ্বনেল শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেলকে ধৰি বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিছে । তেওঁৰ তথ্যচিত্ৰ ‘Flowers In A Hailstorm’-ৰ প্ৰিমিয়াৰ জাপানৰ নাৰা ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ‘Boroxun - Songs For Rains’, ‘Bulu Film’, ‘Goodbye Guruji’ আৰু ‘XYZ’ আদি কেইবাখনো পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চলচ্চিত্ৰৰ চিত্ৰনাট্য লিখিছে ।
লগতে পঢ়ক : বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ‘কক কক ককক’