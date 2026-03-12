কুম্ভ মেলাৰ ‘ভাইৰেল গাৰ্ল’ মনালিছাৰ ফাৰমান খানৰ সৈতে বিয়া
কুম্ভ মেলাৰ সেই 'ভাইৰেল গাৰ্ল' ১৮ বছৰীয়া মনালিছা ভোছলে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল । মনালিছাই প্ৰেমিক ফাৰমান খানৰ সৈতে অলপতে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত বিয়াত বহে ।
হায়দৰাবাদ : কাগজৰ পৃষ্ঠাত নহয়, যেন চিনেমাৰ পৰ্দাতহে ঘটিছে এনে এক ঘটনা ! প্ৰেমিক ফাৰমানৰ সৈতে আবদ্ধ হ’ল বিবাহপাশত কুম্ভমেলাৰ ‘ভাইৰেল গাৰ্ল’ মনালিছা ৷ কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰমৰ ওচৰৰ পুৱাৰস্থিত 'অৰুণানুৰ শ্ৰী নৈনাৰ দেৱ মন্দিৰ'ত তেওঁলোকৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় ।
বিয়াৰ আগমুহূৰ্তত সুৰক্ষাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি মনালিছা আৰু ফাৰমানে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ থাম্পানুৰ আৰক্ষী থানাৰ সহায় বিচাৰিছিল । আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজতেই যোৱা ১১ মাৰ্চত তেওঁলোকে একেলগে জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ শপত লয় ।
কোন এই মনালিছা ? কুম্ভ মেলাৰ সময়ত ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে নিশাটোৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল মনালিছা ভোছলে । এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ এই চিনেমেটিক বিয়াৰ চৰ্চা সৰ্বত্ৰে চলিছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা মনালিছা ভোছলে আৰু ফাৰমানৰ প্ৰেমৰ কাহিনী কোনো চিনেমাৰ কাহিনীতকৈ কম নহয় । প্ৰায় ছয় মাহ আগতে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ মনালিছা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফাৰমান খানৰ । লাহে লাহে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ৷
পৰিয়ালৰ বাধা
মনালিছাৰ দেউতাক জয় সিং ভোছলে এই সম্পৰ্কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । ইয়াৰ মূল কাৰণ আছিল ফাৰমান বেলেগ ধৰ্মৰ । অভিযোগ অনুসৰি, মনালিছাক তেওঁৰ পৰিয়ালে এজন দূৰৈৰ আত্মীয়ৰ সৈতে জোৰ কৰি বিয়া দিবলৈও চেষ্টা কৰিছিল ।
কুম্ভ মেলাৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয় হোৱা মনালিছা বৰ্তমান মডেলিং আৰু অভিনয়ৰ সৈতে জড়িত । শেহতীয়াকৈ তেওঁ কেৰালাত তেওঁৰ প্ৰথমখন মালয়ালম ছবি 'নাগাম্মা'ৰ শ্বুটিং কৰি আছিল । সেই সময়তে মনালিছাৰ দেউতাকে তেওঁক জোৰকৈ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে ।
আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপ আৰু বিয়া
নিৰাপত্তাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি মনালিছা আৰু ফাৰমানে কেৰালাৰ ৰাজধানী তিৰুৱনন্তপুৰমৰ থাম্পানুৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপে । আৰক্ষীয়ে মনালিছাৰ দেউতাকক থানালৈ মাতি পঠিয়াই আৰু স্পষ্টকৈ জনাই দিয়ে যে মনালিছা যিহেতু ১৮ বছৰীয়া এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱতী, গতিকে তেওঁ কাৰ লগত থাকিব সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ আইনী অধিকাৰ আছে । অৱশেষত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ মাজতেই মন্দিৰত মনালিছা আৰু ফাৰমানৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় ।
ৰাজনৈতিক নেতাৰ উপস্থিতি আৰু আশীৰ্বাদ
কেৰালাৰ এক মন্দিৰত সম্পন্ন হোৱা এই বিবাহ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট নেতা উপস্থিত থাকি নৱদম্পতীক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে । তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল কেৰালাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ভি. শিৱানকুট্টি, চি.পি.আই.(এম)ৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক এম.ভি. গোবিন্দন আৰু সাংসদ এ.এ. ৰহিম ।
সাজ-পাৰ আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
বিয়াৰ দিনা মনালিছাক ৰঙা শাৰী আৰু কপালত সেন্দূৰৰ সৈতে দেখা গৈছিল । আনহাতে ফাৰমানে পৰম্পৰাগত বগা চাৰ্ট আৰু ধুতি পৰিধান কৰিছিল । এই বিবাহক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে । কিছুমান লোকে ইয়াক 'প্ৰেমৰ জয়' বুলি অভিহিত কৰিছে, আনহাতে একাংশই ইয়াৰ সৈতে 'দ্য কেৰালা ষ্ট'ৰী' চিনেমাখনৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ।
মনালিছাৰ যাত্ৰা আৰু কেৰিয়াৰ
ভাইৰেল কেনেকৈ হ’ল
২০২৫ চনৰ প্ৰয়াগৰাজ মহাকুম্ভ মেলাত ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে মনালিছা সমগ্ৰ দেশতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ।
অভিনয় জগতত খোজ
বৰ্তমান তেওঁ ছবি জগতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । অভিনেতা কৈলাশৰ সৈতে পি. বিনু ভাৰ্গিজৰ 'নাগাম্মা' ছবিৰ জৰিয়তে তেওঁ মালয়ালম চিনেমাত অভিষেক ঘটাব । ইয়াৰ উপৰিও সনোজ মিশ্ৰৰ 'দ্য ডায়েৰী অফ মণিপুৰ' নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ বলীউডতো খোজ পেলাবলৈ সাজু হৈছে ।
